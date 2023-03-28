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Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор

Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор - 28.03.2023 Украина.ру

Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ

2023-03-28T16:48

2023-03-28T16:48

2023-03-28T16:48

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суд

"азов"

приговор

мариуполь

убийство

женщина

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Из материалов дела следует, что весной 2022 года боевики "Азова"* размещались на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. В один из дней на их позицию пришла местная жительница, чтобы предложить еду.Однако Смития отказался и приказал женщине уйти, толкнул ее прикладом автомата. На следующий день жительница города вернулась к военным с тем же предложением, пожурила Смития за грубость и сказала, что скоро Мариуполь будет освобожден российскими силами. За это "азовец" выстрелил женщине в спину из автомата, когда она покидала их позицию.Смития признан судом виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, суд, "азов", приговор, мариуполь, убийство, женщина