Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор - 28.03.2023 Украина.ру
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Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор
Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор - 28.03.2023 Украина.ру
Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ
2023-03-28T16:48
2023-03-28T16:48
новости
суд
"азов"
приговор
мариуполь
убийство
женщина
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Из материалов дела следует, что весной 2022 года боевики "Азова"* размещались на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. В один из дней на их позицию пришла местная жительница, чтобы предложить еду.Однако Смития отказался и приказал женщине уйти, толкнул ее прикладом автомата. На следующий день жительница города вернулась к военным с тем же предложением, пожурила Смития за грубость и сказала, что скоро Мариуполь будет освобожден российскими силами. За это "азовец" выстрелил женщине в спину из автомата, когда она покидала их позицию.Смития признан судом виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, суд, "азов", приговор, мариуполь, убийство, женщина
Новости, Суд, "Азов", приговор, Мариуполь, убийство, женщина

Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговор

16:48 28.03.2023
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ

"Верховный Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего неонацистского полка "Азов"* национальной гвардии Украины Дмитрия Смития. Суд приговорил Смития к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что весной 2022 года боевики "Азова"* размещались на третьем этаже жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. В один из дней на их позицию пришла местная жительница, чтобы предложить еду.
Однако Смития отказался и приказал женщине уйти, толкнул ее прикладом автомата. На следующий день жительница города вернулась к военным с тем же предложением, пожурила Смития за грубость и сказала, что скоро Мариуполь будет освобожден российскими силами. За это "азовец" выстрелил женщине в спину из автомата, когда она покидала их позицию.
Смития признан судом виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиСуд"Азов"приговорМариупольубийствоженщина
 
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