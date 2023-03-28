Эстония наживается на конфликте, тайные поставки для ВСУ: что говорили об Украине в мире 28 марта
Помощь Украине по расчёту
Двое европейских дипломатов на условиях анонимности рассказали изданию Politico, как Эстония решила обогатиться на поддержке ВСУ в ходе специальной военной операции.
"Они отправляют свои отходы в Украину и покупают для себя новый материал, финансируемый из денег ЕС", — сказал один из собеседников издания.
Европейский фонд мира компенсирует членам ЕС 84% средств, потраченных на военную помощь Украине, однако для подсчёта своих расходов страны используют разную методологию.
Например, Франция, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония исходят из закупочной стоимости новых материалов, а не из нынешней стоимости отправленных. В абсолютных цифрах Таллин запросил наибольшую сумму компенсации – свыше €134 млн, утверждая, что на военную поддержку Украины затрачено €160 млн.
"Что делают эстонцы: они отправляют старые материалы, которые уже не производятся, а затем требуют компенсации по цене современных альтернатив. Например, они отправили Украине (советские ПЗРК – ред.) "Стрела", а компенсацию потребовали как за современные Stinger, которые, конечно, обладают большими возможностями и стоят дороже", – пояснил другой дипломат.
По его словам, страны ЕС в недоумении от поведения Эстонии, называют сложившуюся ситуацию особо вопиющим случаем, но никто не хочет предъявлять ей претензий, чтобы не давать повода говорить о разногласиях.
24 марта, 18:56Крокодильи слёзы залили Темзу. Медведчук рассказал, как Запад нажился на войне и украинском зернеПока украинские сельхозпроизводители разоряются, Запад получает на украинском зерне барыши через всевозможные прокладки. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады, известный украинский политик Виктор Медведчук в своей статье от 24 февраля
В свою очередь министерство обороны Эстонии поспешило опровергнуть эту информацию.
"Опубликованная во вторник в Politico статья содержит ложные утверждения, это злонамеренная попытка подорвать помощь Украине и единство среди союзников. Мы сделали для помощи Украине всё возможное. На поле боя важен эффект, а не то, использовалось снаряжение раньше или оно новое", – говорится в заявлении ведомства.
Миротворческая роль Китая в украинском конфликте ограничена
Китай решительно заявил о своём намерении стать посредником между РФ и Украиной, чтобы как можно скорее положить конец конфликту.
За последние годы Пекин пытался зарекомендовать себя в качестве миротворца в разных регионах мира: диалог по Афганистану, установление мира на Африканском Роге и обращении вооружённых группировок Мьянмы к Китаю, переговоры по ядерной проблеме КНДР, мирный план, предложенный Пекином для Палестины и Израиля, – однако это не привело к существенным результатам, отмечает газета South China Morning Post.
Единственным достижением на этом направлении стало посредничество в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном.
"Это стало прорывом, который привлёк внимание к стремлению Китая предложить альтернативу мировому порядку, в котором доминируют США.
Однако подобные успехи, возможно, будет трудно повторить, считают аналитики, поскольку многолетние усилия Китая играть роль жизнеспособного посредника в конфликтах не всегда срабатывали, что ослабляет надежду на то, что это может способствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной", – говорится в публикации.
17 марта, 11:38Time: Cтав посредником по Украине, Китай унизит СШАДо сих пор Пекин мог предложить в качестве посреднической позиции лишь риторику, однако последние действия председателя КНР Си Цзиньпина в примирении Ирана и Саудовской Аравии показали, что у него больше рычагов воздействия на стороны конфликта на Украине, чем кажется. Об этом говорится в новой статье Time
"Китай – это нейтральная сторона, а быть нейтральным означает, что ваша роль очень ограничена", – заявил профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин.
По словам эксперта из Народного университета в Пекине Ван Ивэя, Украина и Европа возлагают большие надежды на влияние Пекина на Москву, но КНР – не прямой участник процесса.
В случае перемирия или мирного соглашения Китай выступит гарантом. Впрочем, в этом процессе определённую роль будут играть все постоянные члены Совета Безопасности ООН.
Вооружают ли нейтральные страны ВСУ
Французское издание Intelligence Online пишет, что Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея официально объявили о нейтральной позиции по ситуации на Украине, а на самом деле тайно поставляют оружие Киеву.
Сначала ПЗРК Mistral и ПТРК Milan отправляли на заводы-производители для удаления эксплуатационных табличек и инструкций, чтобы в дальнейшем избежать претензий со стороны РФ, а затем через западных посредников передавали Украине.
Однако бывший офицер армии США Станислав Крапивник призывает не спешить верить этой информации.
"Тому, что говорят западные СМИ, доверять нельзя. Серьёзно говорить о "секретных поставках" можно будет только после того, как заявленная техника появится на фронте. Западные СМИ очень часто используются политиками западных стран как инструмент, рычаг, чтобы формировать "новую реальность", – заявил Крапивник.
Ярким примером попытки втянуть союзников России в конфликт против неё служит история с публикацией Bloomberg: агентство сообщило, что Индия поддержала антироссийские санкции, но спустя несколько дней власти страны официально опровергли этот факт.
6 февраля, 15:40Чем воюют на УкраинеТайные поставки. Сколько военной техники Запад реально передал ВСУРеальная военная помощь Запада Украине несколько превышает официально объявленные данные – это известно. При этом официальной статистики нет и нам остаётся только предполагать. Или опираться на данные полуофициальные