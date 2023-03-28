https://ukraina.ru/20230328/1044802169.html

Эстония наживается на конфликте, тайные поставки для ВСУ: что говорили об Украине в мире 28 марта

Эстония наживается на конфликте, тайные поставки для ВСУ: что говорили об Украине в мире 28 марта - 28.03.2023 Украина.ру

Эстония наживается на конфликте, тайные поставки для ВСУ: что говорили об Украине в мире 28 марта

Украина.ру, 28.03.2023

2023-03-28T16:43

2023-03-28T16:43

2023-03-28T16:43

эксклюзив

украина

эстония

оружие

ес

китай

посредник

конфликт

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Помощь Украине по расчётуДвое европейских дипломатов на условиях анонимности рассказали изданию Politico, как Эстония решила обогатиться на поддержке ВСУ в ходе специальной военной операции."Они отправляют свои отходы в Украину и покупают для себя новый материал, финансируемый из денег ЕС", — сказал один из собеседников издания.Европейский фонд мира компенсирует членам ЕС 84% средств, потраченных на военную помощь Украине, однако для подсчёта своих расходов страны используют разную методологию. Например, Франция, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония исходят из закупочной стоимости новых материалов, а не из нынешней стоимости отправленных. В абсолютных цифрах Таллин запросил наибольшую сумму компенсации – свыше €134 млн, утверждая, что на военную поддержку Украины затрачено €160 млн."Что делают эстонцы: они отправляют старые материалы, которые уже не производятся, а затем требуют компенсации по цене современных альтернатив. Например, они отправили Украине (советские ПЗРК – ред.) "Стрела", а компенсацию потребовали как за современные Stinger, которые, конечно, обладают большими возможностями и стоят дороже", – пояснил другой дипломат.По его словам, страны ЕС в недоумении от поведения Эстонии, называют сложившуюся ситуацию особо вопиющим случаем, но никто не хочет предъявлять ей претензий, чтобы не давать повода говорить о разногласиях. В свою очередь министерство обороны Эстонии поспешило опровергнуть эту информацию."Опубликованная во вторник в Politico статья содержит ложные утверждения, это злонамеренная попытка подорвать помощь Украине и единство среди союзников. Мы сделали для помощи Украине всё возможное. На поле боя важен эффект, а не то, использовалось снаряжение раньше или оно новое", – говорится в заявлении ведомства.Миротворческая роль Китая в украинском конфликте ограниченаКитай решительно заявил о своём намерении стать посредником между РФ и Украиной, чтобы как можно скорее положить конец конфликту.За последние годы Пекин пытался зарекомендовать себя в качестве миротворца в разных регионах мира: диалог по Афганистану, установление мира на Африканском Роге и обращении вооружённых группировок Мьянмы к Китаю, переговоры по ядерной проблеме КНДР, мирный план, предложенный Пекином для Палестины и Израиля, – однако это не привело к существенным результатам, отмечает газета South China Morning Post. Единственным достижением на этом направлении стало посредничество в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном."Это стало прорывом, который привлёк внимание к стремлению Китая предложить альтернативу мировому порядку, в котором доминируют США. Однако подобные успехи, возможно, будет трудно повторить, считают аналитики, поскольку многолетние усилия Китая играть роль жизнеспособного посредника в конфликтах не всегда срабатывали, что ослабляет надежду на то, что это может способствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной", – говорится в публикации."Китай – это нейтральная сторона, а быть нейтральным означает, что ваша роль очень ограничена", – заявил профессор международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунин.По словам эксперта из Народного университета в Пекине Ван Ивэя, Украина и Европа возлагают большие надежды на влияние Пекина на Москву, но КНР – не прямой участник процесса. В случае перемирия или мирного соглашения Китай выступит гарантом. Впрочем, в этом процессе определённую роль будут играть все постоянные члены Совета Безопасности ООН.Вооружают ли нейтральные страны ВСУФранцузское издание Intelligence Online пишет, что Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея официально объявили о нейтральной позиции по ситуации на Украине, а на самом деле тайно поставляют оружие Киеву. Сначала ПЗРК Mistral и ПТРК Milan отправляли на заводы-производители для удаления эксплуатационных табличек и инструкций, чтобы в дальнейшем избежать претензий со стороны РФ, а затем через западных посредников передавали Украине.Однако бывший офицер армии США Станислав Крапивник призывает не спешить верить этой информации."Тому, что говорят западные СМИ, доверять нельзя. Серьёзно говорить о "секретных поставках" можно будет только после того, как заявленная техника появится на фронте. Западные СМИ очень часто используются политиками западных стран как инструмент, рычаг, чтобы формировать "новую реальность", – заявил Крапивник.Ярким примером попытки втянуть союзников России в конфликт против неё служит история с публикацией Bloomberg: агентство сообщило, что Индия поддержала антироссийские санкции, но спустя несколько дней власти страны официально опровергли этот факт.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, эстония, оружие, ес, китай, посредник, конфликт