https://ukraina.ru/20230328/1044801448.html
Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине
Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине - 28.03.2023 Украина.ру
Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине
Эстония отправляет списанные вооружения на Украину, а свой арсенал выгодно пополняет за счет европейских соседей, заявил целый ряд европейских дипломатов американскому изданию Politico на условиях анонимности
2023-03-28T15:56
2023-03-28T15:56
2023-03-28T15:56
новости
эстония
вооружение
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politico
украина
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Собеседник издания уточнил, что эстонцы отправляют старое вооружение, которое больше не производится, а взамен требуют возмещения по ценам современных аналогов.Согласно данным журналистов, за прошлые "жертвоприношения" Киеву Таллин запросил у внебюджетного Европейского фонда мира более 160 миллионов евро, 134 из них были возмещены.Авторы статьи отметили, что часть европейских дипломатов считают такое поведение Эстонии ханжеским, ведь в то время как премьер-министр Кая Каллас публично призывает ЕС к большей военной поддержке Украины, за чужой счет пополняет свою собственную армию.Внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Первоначально предполагалось, что в период до 2027 года его бюджет составит порядка 5,7 миллиарда евро. Однако большая часть этих средств уже зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
https://ukraina.ru/20230321/1044574977.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, вооружение, ес, politico, украина
Новости, Эстония, вооружение, ЕС, Politico, Украина
Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине
Эстония отправляет списанные вооружения на Украину, а свой арсенал выгодно пополняет за счет европейских соседей, заявил целый ряд европейских дипломатов американскому изданию Politico на условиях анонимности