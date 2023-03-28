Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине - 28.03.2023 Украина.ру
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Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине
Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине - 28.03.2023 Украина.ру
Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине
Эстония отправляет списанные вооружения на Украину, а свой арсенал выгодно пополняет за счет европейских соседей, заявил целый ряд европейских дипломатов американскому изданию Politico на условиях анонимности
2023-03-28T15:56
2023-03-28T15:56
новости
эстония
вооружение
ес
politico
украина
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Собеседник издания уточнил, что эстонцы отправляют старое вооружение, которое больше не производится, а взамен требуют возмещения по ценам современных аналогов.Согласно данным журналистов, за прошлые "жертвоприношения" Киеву Таллин запросил у внебюджетного Европейского фонда мира более 160 миллионов евро, 134 из них были возмещены.Авторы статьи отметили, что часть европейских дипломатов считают такое поведение Эстонии ханжеским, ведь в то время как премьер-министр Кая Каллас публично призывает ЕС к большей военной поддержке Украины, за чужой счет пополняет свою собственную армию.Внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Первоначально предполагалось, что в период до 2027 года его бюджет составит порядка 5,7 миллиарда евро. Однако большая часть этих средств уже зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
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новости, эстония, вооружение, ес, politico, украина
Новости, Эстония, вооружение, ЕС, Politico, Украина

Politico: в ЕС жалуются на Эстонию, решившую залезть в "европейский карман" после поставок оружия Украине

15:56 28.03.2023
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Эстония отправляет списанные вооружения на Украину, а свой арсенал выгодно пополняет за счет европейских соседей, заявил целый ряд европейских дипломатов американскому изданию Politico на условиях анонимности

"Они отправляют старье на Украину и покупают для себя совершенно новый материал, финансируемый из средств ЕС", - цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Собеседник издания уточнил, что эстонцы отправляют старое вооружение, которое больше не производится, а взамен требуют возмещения по ценам современных аналогов.
Согласно данным журналистов, за прошлые "жертвоприношения" Киеву Таллин запросил у внебюджетного Европейского фонда мира более 160 миллионов евро, 134 из них были возмещены.
Авторы статьи отметили, что часть европейских дипломатов считают такое поведение Эстонии ханжеским, ведь в то время как премьер-министр Кая Каллас публично призывает ЕС к большей военной поддержке Украины, за чужой счет пополняет свою собственную армию.
Внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Первоначально предполагалось, что в период до 2027 года его бюджет составит порядка 5,7 миллиарда евро. Однако большая часть этих средств уже зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
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