https://ukraina.ru/20230328/1044799961.html

Украина без танков. В Киев прибыли всего три "Леопарда"

Украина без танков. В Киев прибыли всего три "Леопарда" - 28.03.2023 Украина.ру

Украина без танков. В Киев прибыли всего три "Леопарда"

В Киев прибыли три боевых танка Leopard 2A6, отправленные Лиссабоном. Об этом во вторник, 28 марта, сообщило министерство национальной обороны Португалии в своем Twitter

2023-03-28T15:33

2023-03-28T15:33

2023-03-28T15:33

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В начале года было объявлено о том, что Лиссабон поставит Киеву четыре машины Leopard. Однако в марте глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на Украину отправились 18 немецких и 3 португальских танка.В понедельник, 27 марта, немецкий журнал Spiegel обнародовал информацию о том, что 18 танков Leopard 2, которые ранее Берлин обещал передать Киеву, уже прибыли на Украину.В тот же день бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия уже победила на поле боя, и для Запада во главе с США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы сохранить ее остатки и не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.До начала специальной военной операции РФ на Украине на вооружении войск киевского режима находилось 858 танков, а также 1132 танка находилось на хранении и могли быть введены в строй после некоторой подготовки. После менее чем года боевых действий украинская бронетехника была практически полностью уничтожена российскими военными. Более того, на Украину были отправлены практически все единицы советской бронетехники, находившиеся на вооружении стран НАТО, и все они тоже были уничтожены. Теперь киевский режим выпросил себе танки западного производства. Всего Украине было обещано около сотни танков, в том числе 35 американских Abrams. Очевидно, что по сравнению с более чем двумя тысячами машин, уже уничтоженных в ходе СВО, это количество ничтожно.

https://ukraina.ru/20230327/1044759484.html

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