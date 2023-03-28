В Кремле рассказали подробности о подготовке к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития"
Россия готовится к заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства с участием лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое планируется провести 6 апреля, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предстоящая встреча "позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений".
По его словам, Россией и Белоруссией были выполнены примерно две трети союзных программ, которые задали "вектор на ближайшую перспективу всем интеграционным процессам".
"Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства, ну и при необходимости там могут рассматриваться вопросы, связанные с безопасностью. Тем более, тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной", - сказал Песков.
Ранее стало известно, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Как сообщил Путин, Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
По мнению экспертов, размещение российского оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.
Белоруссия и Россия в конце 1999 года подписали договор о создании Союзного государства, который предусматривает введение единого внешнеполитического, экономического, налогового и бюджетного пространства. Кроме того, должны объединиться энергетические, транспортные и таможенные системы государств.
Москва и Минск в 2021 году договорились выполнять 28 союзных программ, которые затрагивают финансовую, энергетическую, транспортную и ряд других сфер.
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