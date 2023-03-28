https://ukraina.ru/20230328/1044798097.html

В Кремле рассказали подробности о подготовке к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ

В Кремле рассказали подробности о подготовке к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ - 28.03.2023 Украина.ру

В Кремле рассказали подробности о подготовке к заседанию Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ

Россия готовится к заседанию Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства с участием лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которое планируется провести 6 апреля, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

2023-03-28T15:04

2023-03-28T15:04

2023-03-28T15:04

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союзное государство

россия

белоруссия

ядерное оружие

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предстоящая встреча "позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений".По его словам, Россией и Белоруссией были выполнены примерно две трети союзных программ, которые задали "вектор на ближайшую перспективу всем интеграционным процессам".Ранее стало известно, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.Как сообщил Путин, Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.По мнению экспертов, размещение российского оружия в Белорусcии усилит обороноспособность Союзного государства и охладит пыл стран НАТО.Белоруссия и Россия в конце 1999 года подписали договор о создании Союзного государства, который предусматривает введение единого внешнеполитического, экономического, налогового и бюджетного пространства. Кроме того, должны объединиться энергетические, транспортные и таможенные системы государств.Москва и Минск в 2021 году договорились выполнять 28 союзных программ, которые затрагивают финансовую, энергетическую, транспортную и ряд других сфер.

https://ukraina.ru/20211105/1032607917.html

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новости, союзное государство, россия, белоруссия, ядерное оружие