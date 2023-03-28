https://ukraina.ru/20230328/1044793736.html

Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта

Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта - 28.03.2023 Украина.ру

Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России и применяют мины из Германии против мирных жителей. Минкульт намерен выселить УПЦ из одного из храмов в Почаевской лавре

2023-03-28T13:00

2023-03-28T13:00

2023-03-28T14:43

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102582/76/1025827662_0:56:3011:1750_1920x0_80_0_0_9392cd266c674cccad6cda6e92fe2945.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО HIMARS и артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, на Ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 152 мм, на Волновахском — 1 обстрел из РСЗО, на Докучаевском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 75 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), Верхнеторецкое, столица Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский районы), Новотроицкое, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Калининском и Киевском районах Донецка», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено 16 домостроений в Калининском и Киевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Также представительство сообщило о применении ВСУ немецких мин.«Противник продолжает практику военного террора мирного населения. Так, в ночь с 27 на 28 марта в пос. шахты "Октябрьский рудник" Куйбышевского района Донецка при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) ВФУ выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами АТ2. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого посёлка», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.В сообщении описывалась мина — в виде цилиндрического металлического корпуса с полусферической верхней крышкой.«К крышке крепится парашют для безопасного спуска при минировании. По периметру днища помещается несколько подпружиненных опор, с помощью которых обеспечивается вертикальное положение. Общая высота корпуса — 160 мм, диаметр — 103,5 мм. Масса — менее 2,22 кг. Основную часть корпуса занимает кумулятивный заряд в виде 907 г взрывчатого вещества. При подрыве корпус мины разрушается и разлетается в виде осколков, нанося дополнительный урон, пробиваемость на уровне 140 мм гомогенной брони», — отмечалось в сообщении.При этом основным датчиком цели мины является гибкая металлическая антенна, поднимающаяся на высоту 700 мм от грунта. При её перемещении на заданный угол срабатывает взрыватель. Также мина имеет магнитный датчик цели, реагирующий на крупные металлические объекты.Одна из мин, приземлившись, взорвала припаркованный у дома автомобиль.Примечательно, что немецкие мины оснащены элементом неизвлекаемости, который подрывает её при попытке перемещения.«Именно от воздействия такой мины сегодня утром по пр. Кремлевскому, 29 тяжёлые ранения получили: мужчина 1946 года рождения — травматическая ампутация обеих ног, тяжелые ранения рук, грудной полости — за его жизнь борются врачи, и женщина 1949 года рождения, у которой травматическая ампутация обеих стоп», — сообщило представительство.Телеграм-канал «Донбасс решает» опубликовал фотографию пострадавшего мужчины.Фото 18+.Фотографии самих мин у себя в телеграм-канале опубликовал мэр Донецка Алексей Кулемзин.Официальная Германия пока никак не комментирует применение её оружия против мирных жителей.Кроме того, днём 28 марта мэр Донецка сообщил об обнаружении тел погибших от украинских обстрелов.«В Киевском районе по ул. Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела погибших мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения», — сообщил Кулемзин.Как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Лисичанск, выпустив три снаряда из артиллерийского орудия калибром 155 мм. В результате была повреждена Лисичанская многопрофильная больница, детский сад «Бирюза», 5 жилых домов, СТО и газопровод.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Почаевская лавра на очередиМинистр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что украинские власти намерены обратиться в суд из-за того, что монахи Украинской православной церкви якобы блокируют передачу государству одного из храмов Почаевской Свято-Успенской лавры.«У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника УПЦ МП: он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма. Мы вынуждены подавать в суд и возвращать себе управление государственным имуществом», — заявил Ткаченко.По его словам, якобы истёк срок действия соглашений и в других церквях, в частности в тех, что на территории Черниговского заповедника. Ткаченко подчеркнул, что украинские власти будут последовательно выселять УПЦ и из других церквей и монастырей.О том, что процесс «возвращения имущества Украины» в Почаевской лавры уже начали, Ткаченко заявлял ранее. При этом, согласно данным украинских СМИ, договор аренды Почаевской лавры между Украинской православной церковью и государством заключен до 2052 года.Несмотря на это, 16 февраля состоялось заседание рабочей группы, изучающей правомерность использования комплекса построек Почаевской лавры монахами УПЦ.Почаевская лавра наряду с Киево-Печерской лаврой является одной из наибольших православных святынь на Украине. При этом из Киево-Печерской лавры православные монахи должны уйти до 29 марта включительно.На гонения на православных на Украине уже обратили внимание в ООН. В ответ МИД Украины обвинил Организацию Объединённых Наций в «политических оценках». В Украинской православной церкви же подчеркнули, что заявление представителя украинского МИДа Олега Николенко свидетельствует о правоте ООН.«Поскольку заявление ООН касалось исключительно дискриминации в отношении УПЦ, то следует понимать сообщение Николенко как открытое обвинение всей УПЦ в деятельности против национальной безопасности. Сделав это без всякой ссылки на справедливый судебный приговор, представитель МИД Украины лишь подтвердил правдивость выводов офиса управления верховного комиссара ООН по правам человека, в очередной раз проявив откровенное клеветническое и дискриминационное отношение государства к миллионам его граждан, которые по религиозным убеждениям не желают отрекаться от Украинской православной церкви», — сообщалось в телеграм-канале Украинской православной церкви.Тем временем по всей стране продолжаются атаки на храмы, священников и прихожан Украинской православной церкви.

https://ukraina.ru/20230328/1044781103.html

https://ukraina.ru/20230327/1044772314.html

https://ukraina.ru/20230327/1044755536.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив