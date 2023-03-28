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The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе

The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе - 28.03.2023 Украина.ру

The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе

В европейских странах зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. Об этом 27 марта написала британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters, пришедших к выводу, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе

2023-03-28T12:18

2023-03-28T12:18

2023-03-28T13:43

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В статье отмечается, что количество просмотров порнографических видео, демонстрирующих украинских беженцев, резко увеличилось за последние шесть месяцев.Эксперты Thomson Reuters считают, что для торговцев людьми это дополнительная мотивация работать с указанной категорией населения.Он добавил, что его специалисты уже нашли доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы.К слову, еще в ноябре прошлого года на слушаниях в Европейском парламенте уже были представлены данные о том, что украинцы подвергаются высокому риску оказаться в сфере проституции или порноиндустрии.

https://ukraina.ru/20220802/1037101033.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, новости украины, украина, украинские беженцы, европа, эксплуатация, торговля людьми, сексуальное рабство