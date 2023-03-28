https://ukraina.ru/20230328/1044788875.html
The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе - 28.03.2023 Украина.ру
The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
В европейских странах зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. Об этом 27 марта написала британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters, пришедших к выводу, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе
2023-03-28T12:18
2023-03-28T12:18
2023-03-28T13:43
новости
новости украины
украина
украинские беженцы
европа
эксплуатация
торговля людьми
сексуальное рабство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102900/48/1029004802_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_a61751ac70ab13e175423b0b8acd2d5c.jpg
В статье отмечается, что количество просмотров порнографических видео, демонстрирующих украинских беженцев, резко увеличилось за последние шесть месяцев.Эксперты Thomson Reuters считают, что для торговцев людьми это дополнительная мотивация работать с указанной категорией населения.Он добавил, что его специалисты уже нашли доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы.К слову, еще в ноябре прошлого года на слушаниях в Европейском парламенте уже были представлены данные о том, что украинцы подвергаются высокому риску оказаться в сфере проституции или порноиндустрии.
https://ukraina.ru/20220802/1037101033.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102900/48/1029004802_0:0:802:601_1920x0_80_0_0_cfdfaf623f2f185c2e45bb74187e3661.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, украинские беженцы, европа, эксплуатация, торговля людьми, сексуальное рабство
Новости, Новости Украины, Украина, украинские беженцы, Европа, эксплуатация, торговля людьми, сексуальное рабство
The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
12:18 28.03.2023 (обновлено: 13:43 28.03.2023)
В европейских странах зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. Об этом 27 марта написала британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters, пришедших к выводу, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе
В статье отмечается, что количество просмотров порнографических видео, демонстрирующих украинских беженцев, резко увеличилось за последние шесть месяцев.
Эксперты Thomson Reuters считают, что для торговцев людьми это дополнительная мотивация работать с указанной категорией населения.
"Результаты анализа продемонстрировали, как важно обеспечивать безопасность женщин и детей, спасающихся бегством от конфликта. Высокий спрос со стороны мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми, которые вербуют уязвимых людей, чтобы удовлетворить спрос и извлечь из этого прибыль", - сказал координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи.
Он добавил, что его специалисты уже нашли доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы.
К слову, еще в ноябре прошлого года на слушаниях в Европейском парламенте уже были представлены данные о том, что украинцы подвергаются высокому риску оказаться в сфере проституции или порноиндустрии.