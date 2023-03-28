The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе - 28.03.2023 Украина.ру
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The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе - 28.03.2023 Украина.ру
The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
В европейских странах зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. Об этом 27 марта написала британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters, пришедших к выводу, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе
2023-03-28T12:18
2023-03-28T13:43
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украинские беженцы
европа
эксплуатация
торговля людьми
сексуальное рабство
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В статье отмечается, что количество просмотров порнографических видео, демонстрирующих украинских беженцев, резко увеличилось за последние шесть месяцев.Эксперты Thomson Reuters считают, что для торговцев людьми это дополнительная мотивация работать с указанной категорией населения.Он добавил, что его специалисты уже нашли доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы.К слову, еще в ноябре прошлого года на слушаниях в Европейском парламенте уже были представлены данные о том, что украинцы подвергаются высокому риску оказаться в сфере проституции или порноиндустрии.
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новости, новости украины, украина, украинские беженцы, европа, эксплуатация, торговля людьми, сексуальное рабство
Новости, Новости Украины, Украина, украинские беженцы, Европа, эксплуатация, торговля людьми, сексуальное рабство

The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе

12:18 28.03.2023 (обновлено: 13:43 28.03.2023)
 
© Yu Nguyen / flickr
© Yu Nguyen / flickr
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В европейских странах зафиксирован рост интереса к порнографии с участием украинских беженцев. Об этом 27 марта написала британская газета The Guardian со ссылкой на исследователей канадской компании Thomson Reuters, пришедших к выводу, что украинцы все чаще становятся объектами сексуальной эксплуатации и торговли людьми в Европе
В статье отмечается, что количество просмотров порнографических видео, демонстрирующих украинских беженцев, резко увеличилось за последние шесть месяцев.
Эксперты Thomson Reuters считают, что для торговцев людьми это дополнительная мотивация работать с указанной категорией населения.
"Результаты анализа продемонстрировали, как важно обеспечивать безопасность женщин и детей, спасающихся бегством от конфликта. Высокий спрос со стороны мужчин на сексуальный доступ к украинским женщинам и девушкам создает огромный стимул для торговцев людьми, которые вербуют уязвимых людей, чтобы удовлетворить спрос и извлечь из этого прибыль", - сказал координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи.
Он добавил, что его специалисты уже нашли доказательства попыток вербовки в чатах, которыми пользуются украинцы.
К слову, еще в ноябре прошлого года на слушаниях в Европейском парламенте уже были представлены данные о том, что украинцы подвергаются высокому риску оказаться в сфере проституции или порноиндустрии.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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