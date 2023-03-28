https://ukraina.ru/20230328/1044785704.html

Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске

Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске - 28.03.2023 Украина.ру

Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске

Промзона в Артемовске практически зачищена, украинские войска переместились на территорию "Артемовского завода по переработке металлов" (АЗОМ), где закрепились в административном здании. Об этом 28 марта в эфире "Соловьев Live" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2023-03-28T10:33

2023-03-28T10:33

2023-03-28T10:33

новости

новости украины

украина

артемовск

денис пушилин

промзона

зачистка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043899019_0:0:1378:775_1920x0_80_0_0_7d207e08c927851ba69a977e71cb1033.jpg

Он добавил, что украинские войска пытаются затянуть освобождение Артемовска, но отсутствие резервов и невозможность воспользоваться дорогами, находящимися под огневым контролем РФ, создали "невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых".Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) - бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города Артемовск, имеет сеть подземных коммуникаций.Во вторник, 28 марта, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины Александром Сырским Артемовск посетили иностранные граждане, которые собирали информацию о положении дел на самых горячих участках направления.Эксперт пояснил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно от украинского командования, а отчеты готовили для своего руководства, чтобы на основе полученной информации оно смогло принять решение о дальнейших действиях.Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.

https://ukraina.ru/20220602/1034077432.html

https://ukraina.ru/20230328/1044782607.html

https://ukraina.ru/20230328/1044778035.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, артемовск, денис пушилин, промзона, зачистка