Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске
Промзона в Артемовске практически зачищена, украинские войска переместились на территорию "Артемовского завода по переработке металлов" (АЗОМ), где закрепились в административном здании. Об этом 28 марта в эфире "Соловьев Live" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
"Важно было на самом заводе зачистить промзону. И практически об этом можно уже говорить. Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы. Противник сейчас переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании", - сказал Пушилин.
Он добавил, что украинские войска пытаются затянуть освобождение Артемовска, но отсутствие резервов и невозможность воспользоваться дорогами, находящимися под огневым контролем РФ, создали "невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых".
Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) - бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города Артемовск, имеет сеть подземных коммуникаций.
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Во вторник, 28 марта, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам, что вместе с командующим сухопутными войсками Украины Александром Сырским Артемовск посетили иностранные граждане, которые собирали информацию о положении дел на самых горячих участках направления.
Эксперт пояснил, что данный факт может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно от украинского командования, а отчеты готовили для своего руководства, чтобы на основе полученной информации оно смогло принять решение о дальнейших действиях.
09:32НАТО собирает информацию о ситуации в Артемовске - МарочкоВместе с командующим сухопутными войсками Украины Александром Сырским Артемовск посетили иностранные граждане. Они собирали информацию о положении дел на самых горячих участках направления, чтобы передать ее своему руководству. Об этом во вторник, 28 марта, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".
Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.
07:31Морги под Артемовском переполнены из-за потерь КиеваМорги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 28 марта РИА Новости