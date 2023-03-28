https://ukraina.ru/20230328/1044782473.html
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины - 28.03.2023 Украина.ру
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины
Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. Об этом 27 марта написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
2023-03-28T09:13
2023-03-28T09:13
2023-03-28T09:32
джо байден
новости
оружие
сша
школы
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"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.Накануне в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.
https://ukraina.ru/20230324/1044690204.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, новости, оружие, сша, школы
Джо Байден, Новости, оружие, США, школы
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины
09:13 28.03.2023 (обновлено: 09:32 28.03.2023)
Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. Об этом 27 марта написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену
и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Накануне в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.
После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.