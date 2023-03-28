Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины - 28.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230328/1044782473.html
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины - 28.03.2023 Украина.ру
Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины
Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. Об этом 27 марта написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
2023-03-28T09:13
2023-03-28T09:32
джо байден
новости
оружие
сша
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042531641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34cca32ca6ba7c8866f5be5f873bac6b.jpg
"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.Накануне в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.
https://ukraina.ru/20230324/1044690204.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042531641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fd18b3f9de56c7687a8254dbf5af6c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джо байден, новости, оружие, сша, школы
Джо Байден, Новости, оружие, США, школы

Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины

09:13 28.03.2023 (обновлено: 09:32 28.03.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. Об этом 27 марта написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
Накануне в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.
После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 08:54
Байден использует репрессии против России в свою пользу - политикПрезидент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на пост главы государства. Таким мнением поделился глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун, передает 24 марта РИА Новости
 
Джо БайденНовостиоружиеСШАшколы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
13:52Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
13:34Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ
13:32Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго
13:31Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
13:21Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть
13:03Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове
13:00Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:58Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
12:35"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков
12:25Обедненный уран для переживших Чернобыль. Адский эксперимент над Украиной продолжается
12:19Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
12:18The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
11:48"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
11:40"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина
11:29Украина: от наступления к разделу
11:24Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
10:50Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области
10:41Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице
10:33Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске
Лента новостейМолния