https://ukraina.ru/20230328/1044782473.html

Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины

Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины - 28.03.2023 Украина.ру

Конгрессвумен США задала Байдену неудобный вопрос об оружии для Украины

Президент США Джо Байден и партия демократов вооружают другую страну, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности. Об этом 27 марта написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин

2023-03-28T09:13

2023-03-28T09:13

2023-03-28T09:32

джо байден

новости

оружие

сша

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042531641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34cca32ca6ba7c8866f5be5f873bac6b.jpg

"Байден и демократы отправили сотни миллиардов долларов и оружие Украине, чтобы защитить их от плохих парней с пушками. Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?" — спросила политик.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.Накануне в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл. После инцидента Тейлор Грин обвинила лидера США в том, что он сделал детей беззащитными перед вооруженным насилием, разработав и продвинув закон о свободных от оружия школах.

https://ukraina.ru/20230324/1044690204.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, новости, оружие, сша, школы