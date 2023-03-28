Оппозиция Японии осудила Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном - 28.03.2023 Украина.ру
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Оппозиция Японии осудила Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном
Оппозиция Японии осудила Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном - 28.03.2023 Украина.ру
Оппозиция Японии осудила Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заслуживает порицания за то, что не стал призывать Владимира Зеленского не применять снаряды с обедненным ураном. Об этом 28 марта заявил лидер оппозиционной партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото
2023-03-28T09:00
2023-03-28T09:12
обедненный уран
япония
новости
владимир зеленский
премьер
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На заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента Ямамото поднял тему о намерении Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.Глава правительства не дал прямого ответа, ограничившись лишь замечанием, что есть разные исследования о негативных последствиях применения таких боеприпасов для здоровья человека, но конкретных выводов из них не делалось."Вообще-то такие снаряды можно было бы отнести уже к ядерному оружию, и было установлено, что существует риск раковых заболеваний &lt;…&gt; Господин премьер, во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обедненным ураном?" — парировал Ямамото.Судя по сбивчивому ответу Кисиды, вопрос застал его врасплох."Что касается снарядов с обедненным ураном, во время моей встречи с Зеленским я не сказал ничего конкретно по этой теме", — признался премьер.Ямамото саркастически назвал эти слова "плохим посланием", напомнив, что сам Кисида родом из Хиросимы, которая пережила атомную бомбардировку.На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин в ответ указал, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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обедненный уран, япония, новости, владимир зеленский, премьер
обедненный уран, Япония, Новости, Владимир Зеленский, премьер

Оппозиция Японии осудила Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном

09:00 28.03.2023 (обновлено: 09:12 28.03.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заслуживает порицания за то, что не стал призывать Владимира Зеленского не применять снаряды с обедненным ураном. Об этом 28 марта заявил лидер оппозиционной партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото
На заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента Ямамото поднял тему о намерении Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

"Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды?" — поинтересовался он у Кисиды.

Глава правительства не дал прямого ответа, ограничившись лишь замечанием, что есть разные исследования о негативных последствиях применения таких боеприпасов для здоровья человека, но конкретных выводов из них не делалось.
"Вообще-то такие снаряды можно было бы отнести уже к ядерному оружию, и было установлено, что существует риск раковых заболеваний <…> Господин премьер, во время вашей встречи с Зеленским вы попросили его не использовать снаряды с обедненным ураном?" — парировал Ямамото.
Судя по сбивчивому ответу Кисиды, вопрос застал его врасплох.
"Что касается снарядов с обедненным ураном, во время моей встречи с Зеленским я не сказал ничего конкретно по этой теме", — признался премьер.
Ямамото саркастически назвал эти слова "плохим посланием", напомнив, что сам Кисида родом из Хиросимы, которая пережила атомную бомбардировку.
На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.
Президент России Владимир Путин в ответ указал, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
08:24
Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураномПетиция с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, появилась 27 марта на сайте Офиса Владимира Зеленского
 
обедненный уранЯпонияНовостиВладимир Зеленскийпремьер
 
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