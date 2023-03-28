https://ukraina.ru/20230328/1044781103.html

Уникальное заседание Ставки, ожидание ядерной провокации. Главное на Украине на утро 28 марта

Уникальное заседание Ставки, ожидание ядерной провокации. Главное на Украине на утро 28 марта - 28.03.2023 Украина.ру

Уникальное заседание Ставки, ожидание ядерной провокации. Главное на Украине на утро 28 марта

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего вне Киева. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ожидает провокаций при визите директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС

2023-03-28T09:06

2023-03-28T09:06

2023-03-28T09:06

эксклюзив

хроники

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Об уникальном заседании Ставки Зеленский рассказал в вечернем обращении к народу Украины."Только что провел заседание Ставки - впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь - в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области. Командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию - генерал Сырский, генерал Тарнавский - они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих отдельных стратегических группировок войск, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО", - заявил Зеленский.Он также рассказал, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и обстановку по всей протяженности фронта - от Херсонской до Харьковской областей.При этом Зеленский отдельно поблагодарил формирование "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Украины."Кстати, хочу поблагодарить бойцов нашей разведки за мощную работу сегодня в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Ред.). Подразделение "Кракен" как всегда на высоте. Молодцы, парни!" - рассказал Зеленский.Несколькими днями ранее в интервью один из командиров "Кракена" - Сергей Величко, также известный под позывным "Чили", рассказал о готовящейся операции с участиями бойцов спецподразделения."Сейчас мы вернёмся в такую большую игру, в какую-то большую операцию, которая будет. И русским явно не поздоровится. Мы столько всего нахватались и столько всего нового научились. Но это реально ещё следующий уровень будет "Кракена" и русским реально не поздоровится", - заявил он.Так Величко рассказывал о новых вооружениях, которые применяло его подразделение."Да, это новая штучка, Black Hornet называется. Это 40-граммовая птичка, вертолётик. Он запускается с руки. У тебя планшетик висит, и сбоку у тебя эти Black Hornet-ы две штучки лежат. И ты просто идёшь с группой спокойно. Слышишь, там какое-то движение. Или тебе передали по рации — через километр какое-то движение. О, классно. Достал птичку, взял, поднял её, открыл планшетик, достал джойстик и сидишь, играешь. Подлетел до него — до человека можно подлетать до метра. Свыше метра не слышно вообще эту штуку. И всё, смотришь. А, вот здесь вот они. Ну, хорошо. Добрый вечер. Второй подошёл с "Бульдогом" - это шестиствольный гранатомёт, маленькие ВОГи закидывает. Тык-тык-тык, бах-бах-бах. Смотришь — трёхсотые. Пошли, вся группа пошла" , - отмечал он.Также Величко рассказал о личном участии начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в спецоперациях подразделения. Ранее об этом сообщило издание "Украинская правда", выложив соответствующее видео."Кирилл Алексеевич — серьёзный человек. И его опыт спецназа, он использует его дальше. И он пытается каждый раз участвовать, подбадривать личный состав постоянно, что все видят, что серьёзный человек в операции участвует. Это довольно часто выглядит опасно на самом деле, но он действительно приезжает на многие операции и своим примером показывает, что нам нужно бороться", - заявил Величко.Он признал, что Буданов помогает подразделению.На минувшей неделе украинские СМИ сообщили о переброске подразделений спецназа в Артёмовск."Наш источник в ОП рассказал, что [президент Украины Владимир] Зеленский потребовал от [командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра] Сырского удержать Бахмут любыми силами и усилить гарнизон в городе самыми подготовленными подразделениями ВСУ, в первую очередь военным спецназом", - рассказал в воскресенье, 26 марта, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Утром 28 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, в комментарии РИА "Новости" рассказал о том, что морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываться принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артёмовском."Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населённом пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", — отметил Марочко.По его словам, из-за этого увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой.Провокации на ЗАЭСУкраинские военные могут устроить провокации по случаю визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА "Новости"."Мы все время ожидаем провокаций. Во время первого визита Гросси была попытка высадки десанта в Энергодаре, были массированные обстрелы. Во время ротаций, которые проходили по расписанию, были попытки обстрела людей, иностранных журналистов, которые освещали эти события. Поэтому нет оснований считать, что эта ротация, да ещё и с приездом Гросси, вдруг станет воплощением мира, спокойствия и доброжелательности режима Зеленского", - отметил Рогов.По его словам, если провокацию осуществят, в любом случае обвинят Россию.Также Рогов призвал Гроссии поставить вопрос о демилитаризации ДнепроГЭС, которая, по словам Рогова, заминирована украинскими властями.Визит Гросси ожидается 29 марта. Это будет второй визит главы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Гросси заявил, что намерен проверить уровень безопасности на станции. Кроме того, целью визита является поддержание ротации экспертов МАГАТЭ на станции. Ранее эксперты задержались на ЗАЭС почти на месяц. Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС было учреждено после первого визита Гросси на станцию — в сентябре 2022 года.Примечательно, что украинские источники также опасаются провокации на Запорожской АЭС."Риск того, что поддержка к 2024 году может полностью иссякнуть - это не слухи или пугалка, это реальность. Исправить ситуацию может только несколько вещей: большая техногенная катастрофа; ядерный удар; ядерная катастрофа; химическая катастрофа; биологическая катастрофа; масштабная трагедия в прямом эфире с большим количеством погибших мирных. Ну и что-то похожее, в чем обвинят россиян и раскрутят эту трагедию на весь мир, используя как козырь для продолжения финансирования украинского кризиса", - сообщил 27 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", сославшись на источник, сообщивший об опасениях в Офисе президента и МИД Украины по поводу падения интереса в мире к Украине.Позже этот же канал сообщил, что на переговорах Зеленского и Гросси последний просил у украинского президента максимально деликатно относиться к ЗАЭС."Наш источник сообщает, что Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси на сегодняшней встречи с Зеленским, где они посетили Днепровскую ГЭС в Запорожье обсуждали кейс ЗАЭС. Гросси косвенно просил Зеленского не пытаться захватывать ЗАЭС (в Энергодаре) в момент предполагаемого весеннего-летнего наступления. Давно ходят слухи, что Офис Президента специально "сушит" Днепр ниже Запорожья. Сейчас Европу беспокоит именно ядерная безопасность в момент предполагаемого наступления", - отмечалось в сообщении.Ранее стало известно о нескольких попытках ВСУ прорвать позиции ВС РФ в Запорожской области.

https://ukraina.ru/20230327/1044772314.html

https://ukraina.ru/20230327/1044755536.html

https://ukraina.ru/20230327/1044742657.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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