https://ukraina.ru/20230328/1044779975.html

Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном

Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном - 28.03.2023 Украина.ру

Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном

Петиция с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, появилась 27 марта на сайте Офиса Владимира Зеленского

2023-03-28T08:24

2023-03-28T08:24

2023-03-28T08:45

уран

украинцы

владимир зеленский

петиция

новости

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К утру вторника она набрала около 30 голосов. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.Президент России Владимир Путин в ответ указал, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html

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2023

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уран, украинцы, владимир зеленский, петиция, новости