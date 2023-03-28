Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном - 28.03.2023 Украина.ру
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Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном
Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном - 28.03.2023 Украина.ру
Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном
Петиция с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, появилась 27 марта на сайте Офиса Владимира Зеленского
2023-03-28T08:24
2023-03-28T08:45
уран
украинцы
владимир зеленский
петиция
новости
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К утру вторника она набрала около 30 голосов. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.Президент России Владимир Путин в ответ указал, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html
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уран, украинцы, владимир зеленский, петиция, новости
уран, украинцы, Владимир Зеленский, петиция, Новости

Украинцы выступили против использования военными снарядов с обедненным ураном

08:24 28.03.2023 (обновлено: 08:45 28.03.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : president.gov.ua
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Петиция с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, появилась 27 марта на сайте Офиса Владимира Зеленского
К утру вторника она набрала около 30 голосов. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч.

"Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, и их применение недопустимым и аморальным. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции", - говорится в тексте петиции.

На прошлой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.

Президент России Владимир Путин в ответ указал, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 13:41
Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФБоеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
 
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