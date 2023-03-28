https://ukraina.ru/20230328/1044756448.html

От попытки понять до откровенного бреда. В Украине активно обсуждают будущее и настоящее России

От попытки понять до откровенного бреда. В Украине активно обсуждают будущее и настоящее России - 28.03.2023 Украина.ру

От попытки понять до откровенного бреда. В Украине активно обсуждают будущее и настоящее России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем воскресном видеообращении 26 марта сообщил гражданам о проведенных им совещаниях с военными - с "особым кругом участников", с разведкой. Что обсуждали? "Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз", - поведал Зеленский.

2023-03-28T10:10

2023-03-28T10:10

2023-03-28T10:10

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С внешними угрозами понятно. А к внутренним угрозам, по всей вероятности, киевские власти относят некоторые проявления в информационной сфере. По крайней мере, об этом сообщают украинские источники."Власть продолжает зажимать информационное поле", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", поясняя: уже запрещают обсуждать будущее наступление ВСУ, писать о планах, обсуждать ситуацию в военном и оружейном кейсе. Запрет за запретом - словом, "построение диктаторской страны происходит семимильными шагами".По мнению авторов канала, "Офис президента, прикрываясь благими намерениями, строит тотальную диктатуру" - и скоро следует ожидать закона, запрещающего критиковать власть, освещать коррупционные скандалы и т.д. "Причина жестких мер – скоро выборы", - пишет "Легитимный".Итак, выборы. В связи с этим украинский политолог Вадим Карасев напомнил о некоторых особенностях национального электорального процесса."Зеленский на выборах и партия его, они будут проделывать на выборах то, что проделывал каждый украинский президент. Кравчука избрала Восточная Украина, но он на второй срок шел уже как от Западной Украины, трансформировался в президента, у которого электоральное ядро на Западной Украине. Кучма — то же самое… Единственный, кому не надо было это делать, это Ющенко, потому что он избрался в другом регионально-электоральном контексте", - сказал Карасев в интервью журналисту Александру Шелесту.Он продолжил: Янукович, избранный востоком страны, пытался маневрировать, быть многовекторным, но - "запутался в этой многовекторности, упал и сбежал". Порошенко тоже избрали центр и восток страны, а чем закончилось - "Армiя. Мова. Вiра"… Теперь такой маневр предстоит попытаться осуществить и команде Зеленского, которого, напомним, украинцы избрали в надежде на мир. Поэтому сейчас идут кадровые замены — это борьба с конкурентами.А кто на грядущих выборах выступит от имени востока страны? Это может быть (бывший внештатный советник ОП и популярный на Украине блогер – Ред.) Арестович, это может быть кто-то из бывшей ОПЗЖ, в общем, найдут кого-то, предположил политолог.Карасев также объяснил, как он понимает суть расхождений между востоком и западом страны. По его словам, у Западной Украины был основной государствообразующий нарратив, который можно сформулировать кратко: "Геть вид Москвы, бегом в Европу". А вот у Донбасса и у всей Восточной Украины такого предложения для всей страны - не было.Почему так? "Потому, что 9 мая не может быть нарративом украинским, это нарратив российский", - заявил Карасев. Без комментариев... Он продолжил: итак, Западная Украина имела идеологическую гегемонию, в этом и было ее преимущество - "плюс пассионарность"."Была у них (у западников — Ред.) какая-то мотивирующая, мобилизующая идея — украинская. А не просто - чтобы вернуться в Советский Союз или там соединиться, слиться с Россией", - описал эксперт ситуацию тридцатилетней давности. Добавим от себя: теперь все видят, куда эта "мотивирующая" идея Украину завела.О том, как все украинские власти последовательно использовали разжигание ненависти – декоммунизация, русофобия, национализм, борьба с русским языком - как инструмент отвлечения внимания от роста тарифов и других насущных проблем, рассказала в своем фильме о причинах войны покинувшая Украину известная телеведущая Диана Панченко. В частности, она напомнила, что историю на Украине переписывали и "трактовали таким образом, чтобы можно было обвинить русских и СССР во всех наших бедах".Панченко предложила всем украинцам задуматься о причинах происходящего, о том, почему страна оказалась в таком положении - неужели выполнение Минских соглашений было бы хуже того, что происходит сейчас? И ответить на вопрос, кому выгодно происходящее?"Готова поспорить с любым… ни Зеленский, ни его дети, ни его близкие не будут в будущем жить в Украине. А где будут жить те, у кого нет возможности сбежать на Запад с огромной кучей денег?", - сказала Панченко.Что же дальше? Вадим Карасев отметил, что западноукраинская "евроидея" к сегодняшнему дню устарела – все видят, что Европа будет хиреть, что "поезд Еросоюза ушел". К тому же, многие украинцы за этот год вынужденно успели пожить в Европе и - "теперь знают настоящую цену вот той европейской мечте, которая доминировала в Украине последние 30 лет".Что делать? По мнению эксперта, теперь "надо идеологически пересобирать страну", Украину просто надо "вообразить себе заново".Впрочем, судя по всему, пока до такой идеологической "пересборки" страны еще очень далеко. На Украине вовсю продолжается процесс демонизации России, руководства РФ и всех ее граждан (да и своих же "неправильных" украинцев тоже). Так, известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк в эфире "5 канала" выразил мнение, что "Россия — это такой клуб по интересам, интерес называется — больше народу убить за границей". По мнению ведущего, "они все там любят убивать — убийцы".В то же время, по его мнению, ожидания скорого распада России напрасны, страна "не должна распасться, слишком зацементирована внутри них имперская сущность"."Я не отношусь к тем, кто говорит - Россия развалится. Нет, нет. Москва умеет объединять… На имперской пропаганде она умеет объединять большое количество народа. Украинцы, кстати, среди них тоже", - сказал Кондратюк, задав вопрос: слышен ли был "какой-то голос от тех миллионов украинцев, которые будто бы живут в России работают...".Что до желающих выехать из России россиян, то украинский телеведущий определил, что они "такие же дикие", как сирийцы. Критерий "дикости" прост: "они же в Берлине за Путина проводят демонстрации", Кондратюк предположил, что в будущем "в Европе будет существовать закон, запрещающий эмиграцию для россиян — ну, кроме каких-либо супер-ученых, суперпрофессионалов".Телепродюсер также заявил, что будто бы "было доказано", что Россия, в том числе, финансировала массовое протестное движение "желтых жилетов" во Франции, финансировала "Брексит" и вообще - "они шатают мир, они финансируют все, что ослабляет Америку, Европу — все, что угодно". Кем и как именно это будто бы было "доказано", он не пояснил.

https://ukraina.ru/20230321/1044549886.html

https://ukraina.ru/20230320/1044542744.html

https://ukraina.ru/20230317/1044485568.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, рф, информационная война, идеология, сми, эксперты