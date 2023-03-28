"Слушаем нашу артиллерию как музыку". Как живет Шебекино — город в двух километрах от границы с Украиной - 28.03.2023 Украина.ру
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"Слушаем нашу артиллерию как музыку". Как живет Шебекино — город в двух километрах от границы с Украиной
"Слушаем нашу артиллерию как музыку". Как живет Шебекино — город в двух километрах от границы с Украиной - 28.03.2023 Украина.ру
"Слушаем нашу артиллерию как музыку". Как живет Шебекино — город в двух километрах от границы с Украиной
С осени 2022 года по городу регулярно бьют украинские артиллеристы, гибнут люди. Но Шебекино продолжает жить
2023-03-28T15:01
2023-03-28T15:34
эксклюзив
шебекино
белгородская область
россия
украина
граница
белгород
удары
артиллерия
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Шебекино — небольшой городок, расположенный в 33 километрах от Белгорода. Многие россияне узнали о нём, когда покупали или видели в магазине одноимённые макароны.Город встречает приезжих ровными рядами высаженных кустов и деревьев, идеальными дорогами и чистыми улицами. Тут и там коммунальщики в оранжевых комбинезонах подстригают деревья, красят бордюры. Лавочки выкрашены в голубой цвет, везде видны урны для мусора.Город залит солнцем. Возникает один вопрос: а точно ли это Шебекино, фактически прифронтовой город?К сожалению, да. Следы близости к границе с Украиной встречаются по мере продвижения к центру города. Видны следы прилетов, выбитые окна в зданиях, заложенные мешками с песком витрины магазинов. Мешками с песком защищают и автобусные остановки — на всякий случай.Виднеется новенький спортивный центр, построенный за пару лет до того, как Шебекино начал фигурировать в печальных новостных сводках. Раньше над спорткомплексом поднимался шикарный надувной купол. Пару месяцев назад его посекло осколками. Вход в здание заложили мешками с песком.От Шебекино — всего два километра до оставленного российскими войсками в сентябре Волчанска. Потому тишина и покой обманчивы: в любой момент может начаться. — Вот отсюда, ребята, всего два километра до Волчанска! Мы еще пацанами туда за хлебом ездили на велосипедах — больно вкусный он у них был!Наш собеседник, Александр Васильевич, — коренной житель Шебекино. Пожилой, но крепкий мужчина свой город любит и знает как свои пять пальцев. Мог бы уйти на пенсию, но продолжает работать — заместителем главного редактора в городской газете «Красное Знамя».— В сентябре все и началось. Как наши из Харьковской области ушли, так фашисты и начали по Шебекино бить. Не то что постоянно, конечно, — но то густо, то пусто. Иногда не хуже, чем Донецку, достается.Александр Васильевич устраивает нам экскурсию по городу.— Эти-то [украинцы] говорят, что исключительно по военным целям в городе бьют. Вот одна из них — детский магазин «Бегемотик», детский же магазин «Бэмби». Сильнее всего страдает окраина города — она ближе к границе. Украинская артиллерия может бить не от самой границы, а из глубины, чтобы сразу же не попасть под ответный огонь русской артиллерии. Во время беседы раздаются громкие хлопки — но Александр Васильевич успокаивающе машет рукой.— Это наши работают. Для нас эти звуки как музыка! Слышим и знаем, что ребята работают, защищают нас. Мы уже знаем когда прилеты, когда выходы…Сильнее всего шебекинцы боятся польских бесшумных минометов. Время от времени городу от них достается. — Он ведь, паразит, бесшумно летит! Свиста не слышишь, спрятаться не успеешь!Посреди города черным скелетом застыл остов торгового центра. Здание разбили артиллерией — стекла осыпались, торговый центр вспыхнул как спичка. Пожарные приехали быстро, но из-за неудачного расположения центра не могли подъехать на нужную дистанцию. В итоге здание выгорело полностью — остался только каркас.В то же время военные следы в городе переплетаются с качественным благоустройством. Возле городской администрации заканчивают новый парк. Уже поставили детскую площадку, несколько модных лавочек-качелей, причудливые скульптуры. Ровно уложена плитка.— Те, кто сюда приехал и задержался на год-два, не хотят потом уезжать, — рассказывает Александр Васильевич. — Слишком здесь хорошо, удобно жить. Леса, река, чисто и красиво — уют!А еще здесь экология лучше и людей живёт гораздо меньше, чем, например, в Белгороде. Когда снимаем у городской администрации, подъезжает полицейский «УАЗ-Патриот» с нарядом патрульно-постовой службы. Оказалось, бдительные граждане увидели подозрительных людей и вызвали полицию. Наряд попросил документы и пожелал хорошего дня.— Время такое, военное, — комментирует Александр Васильевич. — Здесь раньше регулярно диверсантов и корректировщиков ловили. Народ настороже — и полиция, как видите, тоже.На пике обстрелов население города сократилось примерно на треть: вывезли в основном стариков и детей. Но ритм жизни в городе не изменился: работают предприятия, в магазинах есть всё необходимое — и даже больше.В центре Шебекино —&nbsp;сквер, посвященный памяти горожан, погибших в ходе локальных конфликтов. Афганистан, Чечня... и Украина.Четверо молодых ребят спокойно и строго смотрят с гранита монументов на проходящих мимо людей. У подножия монументов лежат живые цветы.Шебекинцы помогают землякам, бьющимся с врагом: собирают помощь, шлют письма. — Недавно еще один мальчишка погиб, — охает проходящая мимо старушка. — Скоро еще один памятник тут будет.Контрактники, добровольцы, мобилизованные из Шебекино — все оказались достойными воинами. — Мы ими гордимся, — говорит Александр Васильевич. — Ни один наш земляк не посрамил Шебекино! Я специально узнавал — все без нареканий!А город своей стойкостью оказался достоин их.
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Фёдор Громов
Фёдор Громов
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, шебекино, белгородская область, россия, украина, граница, белгород, удары, артиллерия
Эксклюзив, Шебекино, Белгородская область, Россия, Украина, граница, Белгород, удары, артиллерия

"Слушаем нашу артиллерию как музыку". Как живет Шебекино — город в двух километрах от границы с Украиной

15:01 28.03.2023 (обновлено: 15:34 28.03.2023)
 
© Федор Громов
© Федор Громов
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Фёдор Громов
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С осени 2022 года по городу регулярно бьют украинские артиллеристы, гибнут люди. Но Шебекино продолжает жить
Шебекино — небольшой городок, расположенный в 33 километрах от Белгорода. Многие россияне узнали о нём, когда покупали или видели в магазине одноимённые макароны.
Город встречает приезжих ровными рядами высаженных кустов и деревьев, идеальными дорогами и чистыми улицами. Тут и там коммунальщики в оранжевых комбинезонах подстригают деревья, красят бордюры.
Лавочки выкрашены в голубой цвет, везде видны урны для мусора.
Город залит солнцем. Возникает один вопрос: а точно ли это Шебекино, фактически прифронтовой город?
К сожалению, да. Следы близости к границе с Украиной встречаются по мере продвижения к центру города. Видны следы прилетов, выбитые окна в зданиях, заложенные мешками с песком витрины магазинов.
Мешками с песком защищают и автобусные остановки — на всякий случай.
© Федор Громов
© Федор Громов
Виднеется новенький спортивный центр, построенный за пару лет до того, как Шебекино начал фигурировать в печальных новостных сводках.
Раньше над спорткомплексом поднимался шикарный надувной купол. Пару месяцев назад его посекло осколками. Вход в здание заложили мешками с песком.
© mapio.net Шебекинский спорткомплекс раньше...
© mapio.net
Шебекинский спорткомплекс раньше...
© Федор Громов...и сейчас.
© Федор Громов
...и сейчас.
От Шебекино — всего два километра до оставленного российскими войсками в сентябре Волчанска. Потому тишина и покой обманчивы: в любой момент может начаться.
— Вот отсюда, ребята, всего два километра до Волчанска! Мы еще пацанами туда за хлебом ездили на велосипедах — больно вкусный он у них был!
Наш собеседник, Александр Васильевич, — коренной житель Шебекино. Пожилой, но крепкий мужчина свой город любит и знает как свои пять пальцев. Мог бы уйти на пенсию, но продолжает работать — заместителем главного редактора в городской газете «Красное Знамя».
© Федор Громов Александр Васильевич
© Федор Громов
Александр Васильевич
— В сентябре все и началось. Как наши из Харьковской области ушли, так фашисты и начали по Шебекино бить. Не то что постоянно, конечно, — но то густо, то пусто. Иногда не хуже, чем Донецку, достается.
Александр Васильевич устраивает нам экскурсию по городу.
— Эти-то [украинцы] говорят, что исключительно по военным целям в городе бьют. Вот одна из них — детский магазин «Бегемотик», детский же магазин «Бэмби».
© Федор Громов Уничтоженный магазин
© Федор Громов
Уничтоженный магазин
Сильнее всего страдает окраина города — она ближе к границе. Украинская артиллерия может бить не от самой границы, а из глубины, чтобы сразу же не попасть под ответный огонь русской артиллерии.
Во время беседы раздаются громкие хлопки — но Александр Васильевич успокаивающе машет рукой.
— Это наши работают. Для нас эти звуки как музыка! Слышим и знаем, что ребята работают, защищают нас. Мы уже знаем когда прилеты, когда выходы…
Сильнее всего шебекинцы боятся польских бесшумных минометов. Время от времени городу от них достается.
— Он ведь, паразит, бесшумно летит! Свиста не слышишь, спрятаться не успеешь!
Посреди города черным скелетом застыл остов торгового центра. Здание разбили артиллерией — стекла осыпались, торговый центр вспыхнул как спичка. Пожарные приехали быстро, но из-за неудачного расположения центра не могли подъехать на нужную дистанцию.
В итоге здание выгорело полностью — остался только каркас.
© Федор Громов Сгоревший торговый центр
© Федор Громов
Сгоревший торговый центр
В то же время военные следы в городе переплетаются с качественным благоустройством. Возле городской администрации заканчивают новый парк. Уже поставили детскую площадку, несколько модных лавочек-качелей, причудливые скульптуры. Ровно уложена плитка.
— Те, кто сюда приехал и задержался на год-два, не хотят потом уезжать, — рассказывает Александр Васильевич. — Слишком здесь хорошо, удобно жить. Леса, река, чисто и красиво — уют!
А еще здесь экология лучше и людей живёт гораздо меньше, чем, например, в Белгороде.
© Федор Громов Парк напротив администрации
© Федор Громов
Парк напротив администрации
Когда снимаем у городской администрации, подъезжает полицейский «УАЗ-Патриот» с нарядом патрульно-постовой службы. Оказалось, бдительные граждане увидели подозрительных людей и вызвали полицию. Наряд попросил документы и пожелал хорошего дня.
— Время такое, военное, — комментирует Александр Васильевич. — Здесь раньше регулярно диверсантов и корректировщиков ловили. Народ настороже — и полиция, как видите, тоже.
На пике обстрелов население города сократилось примерно на треть: вывезли в основном стариков и детей. Но ритм жизни в городе не изменился: работают предприятия, в магазинах есть всё необходимое — и даже больше.
В центре Шебекино — сквер, посвященный памяти горожан, погибших в ходе локальных конфликтов. Афганистан, Чечня... и Украина.
© Федор Громов Сквер героев Шебекино
© Федор Громов
Сквер героев Шебекино
Четверо молодых ребят спокойно и строго смотрят с гранита монументов на проходящих мимо людей. У подножия монументов лежат живые цветы.
Шебекинцы помогают землякам, бьющимся с врагом: собирают помощь, шлют письма.
— Недавно еще один мальчишка погиб, — охает проходящая мимо старушка. — Скоро еще один памятник тут будет.
Контрактники, добровольцы, мобилизованные из Шебекино — все оказались достойными воинами.
— Мы ими гордимся, — говорит Александр Васильевич. — Ни один наш земляк не посрамил Шебекино! Я специально узнавал — все без нареканий!
А город своей стойкостью оказался достоин их.
 
ЭксклюзивШебекиноБелгородская областьРоссияУкраинаграницаБелгородударыартиллерия
 
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