https://ukraina.ru/20230328/1044727017.html

95 лет великому "шахматисту": Бжезинский на фронтах войны с коммунизмом и Россией

95 лет великому "шахматисту": Бжезинский на фронтах войны с коммунизмом и Россией - 28.03.2023 Украина.ру

95 лет великому "шахматисту": Бжезинский на фронтах войны с коммунизмом и Россией

В своё время суждение "Большого Зби" (так его называли на Украине; на Западе – "Неистовый Збиги") о том, что без Украины Россия перестанет быть империей и... Украина.ру, 28.03.2023

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

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В своё время суждение "Большого Зби" (так его называли на Украине; на Западе – "Неистовый Збиги") о том, что без Украины Россия перестанет быть империей и превратится в обычную, пусть очень большую, страну, оказало огромное влияние на общественную мысль Украины. Позволяла части политикума и интеллигенции думать, что строительство "Украины – не России", это не против России, а за её лучшее демократическое будущее.И невдомёк было украинским интеллектуалам, что это было публицистическое преувеличение, поскольку Россия сформировалась как империя за полтораста лет до Переяслава и за двести – по Петра. Интерес же Бжезинского состоял исключительно в возвращении восточных окраин в родное европейской стойло новой Речи Посполитой…28 марта 1928 года в семье польского дворянина и дипломата Тадеуша Бжезинского родился сын Збигнев. Он стал одной из ключевых фигур в процессе развала как мировой социалистической системы, так и СССР.У Збигнева Бжезинского с СССР были личные счёты. Ведь в сентябре 1939 года, когда будущему светилу геополитики было 11 лет, Западная Украина стала частью Советского Союза. А с нею – и галицкий городок Бережаны (пол. Brzeżany, ныне Тернопольская область), откуда берёт своё начало шляхетский род Бжезинских, и Львов, за который его отец Тадеуш Бжезинский воевал с украинцами в 1918-1919 годах в рядах 2-го Львовского стрелкового полка.Правда, неизвестно, бывал ли юный Збышек в Бережанах и Львове до начала Второй Мировой войны. Родился он в 1928-м в Варшаве, откуда семья сразу же уехала во французский Лилль, где Бжезинский-старший руководил польским консульством. Позже он был консулом Польши в Лейпциге (1931-1935) и Харькове (1936-1937), а в 1938-м Бжезинские перебрались в Монреаль (Канада), где Тадеуш Бжезинский возглавил Генеральное консульство Польши.Тадеуш Бжезинский стал "невозвращенцем" после того, как к власти в Польше пришли коммунисты. Поскольку, ввиду дипломатической службы отца, Збигнев в общей сложности прожил в родной стране меньше трёх лет, Бжезинский-старший очень опасался, что юноша потеряет духовную связь с собственным народом. Сына он воспитывал в духе патриотизма и преданности родине. Именно от отца будущий геополитик получил первые уроки стратегии, политического анализа и дипломатии, а также узнал цену политической ошибки.Тадеуш Бжезинский считал главной угрозой для Польши Советский Союз, который он привычно называл Россией. При этом дипломат был уверен, что Польша может обезопасить свою независимость от амбиций Сталина только с помощью союза с Германией. Оккупация Гитлером Польши в сентябре 1939 года стала настоящей трагедией для Бжезинского-старшего. Отцовская ошибка сыграла большую роль в формировании стратегического мышления у Збигнева.В школьные годы юноша штудировал историю Польши: не просто изучал, а анализировал, словно шахматную партию. На каждый судьбоносный эпизод в польской истории он давал свой, на его взгляд самый оптимальный, вариант развития. Тогда вслед за отцом Збигнев пришел к выводу, что главным историческим противником его родины является Россия, а Польша может сохранять независимость только при слабом восточном соседе.В те годы у Бжезинского появилась цель – стать президентом Польши, чтобы вернуть былое величие Речи Посполитой. Сразу же после окончания войны он отправился на родину. Однако разрушенная Польша, которую он обнаружил, была далека от той могущественной страны, которую он рисовал в собственных фантазиях. Спустя годы Бжезинский вспоминал: "я понял, что больше не поляк, а американец польского происхождения… Польша – дом моего детства, источник моей исторической и культурной идентичности".Однако в конечном итоге Збигнев Бжезинский сделал для своей исторической родины больше, чем многие президенты своих стран. Ведь до Бжезинского американская внешняя политика не рассматривала эту страну как серьёзного игрока на политической карте мира – на неё фактически махнули рукой, как на вечного сателлита СССР. Но Бжезинский сделал всё, чтобы доказать, что независимая Польша может стать серьёзным проводником американских интересов в глобальном противостоянии с Россией.Збигнев Бжезинский окончил Университет МакГилла в Монреале, где в 1949 году получил диплом бакалавра, а в 1950-м – магистра. Его дипломная работа была посвящена исследованию этнических проблем в СССР. В 1953-м он защитил диссертацию в Гарвардском университете по формированию тоталитарной системы в Советском Союзе, получив степень доктора политических наук. В 1953-1960 годах преподавал в Центре русских исследований при Гарвардском университете.Тогда же Бжезинский выступил с критикой стратегии "отбрасывания коммунизма" президента США Дуайта Эйзенхауэра и госсекретаря Джона Даллеса, поскольку считал более перспективным разрушение социалистического блока – путём мирного отсечения от него стран Восточной Европы, способствуя развитию их экономических и других связей с Западом. Почву для успеха такой политики он усматривал во внутренних противоречиях социалистического лагеря.В ходе президентской кампании Джона Кеннеди в 1960 году Збигнев Бжезинский был советником кандидата в президенты. Он призывал к неантагонистической политике США по отношению к правительствам Восточной Европы. Он считал, что Советский Союз вступил в период застоя, как экономического, так и политического, и предсказывал распад СССР по национальному признаку.По своим политическим убеждениям Бжезинский тяготел к демократам, но, когда речь шла о внешней политике, он поддерживал идеи и концепции республиканцев. В 1966-м он был избран в совет планирования Госдепартамента США, где проработал почти два года. Бжезинский был первым аналитиком, предложившим объяснять всё происходящее в социалистических государствах сквозь призму тоталитаризма.Его политическая карьера могла начаться ещё в 1969 году, когда к власти в Белом доме пришел республиканец Ричард Никсон. Однако Бжезинский уже тогда активно пропагандировал свои "ястребиные" идеи, призывая увеличить число американских военных во Вьетнаме. Подобная позиция не совпадала с предвыборным обещанием Никсона остановить кровопролитную и непопулярную войну. В итоге в команду к республиканцу попал другой аналитик – профессор Генри Киссинджер, и в дальнейшем Бжезинский и Киссинджер будут рассматривать друг друга как идеологических конкурентов.Летом 1973 года Дэвид Рокфеллер образовал Трехстороннюю комиссию – неправительственную международную организацию, направленную на сближение и сотрудничество между Северной Америкой, Западной Европой и Азией (в лице Японии и Южной Кореи). Збигнев Бжезинский был её директором на протяжении последующих трёх лет. Членом Трехсторонней комиссии был и губернатор штата Джорджия Джимми Картер. Когда он провозгласил выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 1976 году, Бжезинский, который резко критиковал внешнюю политику Никсона – Киссинджера, стал главным советником Картера по вопросам внешней политики.Идеи Бжезинского о необходимости усиления американских позиций на Ближнем Востоке путем "принуждения к миру" главных конфликтующих сторон пришлись по нраву Уолтеру Мондейлу – кандидату в вице-президенты. На протяжении всей кампании Бжезинский формировал внешнеполитическую повестку Картера, а после его победы получил вожделенный "билет" в Белый дом.Поначалу ему предложили пост госсекретаря, от которого Бжезинский отказался по двум причинам. Во-первых, глава внешнеполитического ведомства всегда ограничен дипломатическими рамками, Бжезинский же хотел занять должность, которая обеспечила бы ему больше свободы для формирования внешнеполитической стратегии. Во-вторых, могли возникнуть проблемы с прохождением его кандидатуры через Сенат – из-за слишком "ястребиной" политики.Потому Бжезинский убеждал вице-президента дать ему пост советника по национальной безопасности – единственную должность в администрации, которая не требует одобрения Конгресса. В итоге Мондейл уговорил Картера совершить рокировку: Сайрус Вэнс был назначен госсекретарем, а Бжезинский стал советником президента по национальной безопасности.Вместе с Вэнсом Бжезинский разработал подробный план урегулирования израильско-египетского конфликта. Долгие переговоры привели к подписанию предварительных соглашений в Кэмп-Дэвиде в 1978 году и Вашингтонского договора о мире между Израилем и Египтом год спустя. Больше всего Бжезинский гордился тем, что удалось воплотить в жизнь план, оставивший за бортом переговорного процесса Советский Союз – многолетнего союзника Египта.Однако успех на египетском направлении обернулся провалом на иранском. В апреле 1979 года в шахском Иране, который считался союзником и партнёром Америки, произошла революция, покончившая со светским режимом. Захват американского посольства в Тегеране нанес серьёзный удар по репутации Белого дома, Бжезинского и Вэнса критиковали за полный провал американской внешней политике на Ближнем Востоке.Ситуация усугубилась, когда в июне того же года произошла революция в Никарагуа, в результате которой к власти пришли сандинисты, ориентированные на СССР. Так что талант Бжезинского не помог администрации Картера справиться с чередой внешнеполитических кризисов.Второй шанс на громкий успех Бжезинскому дала Москва, принявшая решение ввести войска в Афганистан. Вместе с американскими силовиками Бжезинский участвовал в разработке операции "Циклон", в рамках которой ЦРУ вооружало афганских моджахедов. Военные эксперты считают, что "Циклон" стал одной из самых эффективных секретных операций в истории США.Сам Бжезинский писал о ней так: "мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают. Секретная операция была отличной идеей. Ее результатом стало заманивание Советского Союза в афганскую ловушку. В день, когда Советский Союз официально пересёк границу, я написал президенту Картеру, что теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнамскую войну".В американской экспертной среде принято считать, что именно за успехи на афганском направлении Збигнев Бжезинский получил Президентскую медаль Свободы из рук Рональда Рейгана. Однако явно были учтены и достижения Бжезинского в Польше: содействие в избрании поляка Кароля Войтылы Папой Римским (вошёл в историю как Иоанн Павел II) и поддержка польского профсоюзного движения "Солидарность", которая в конечном итоге сыграла решающую роль в крушении коммунистического режима в этой стране.Кроме того, несмотря на протесты госдепартамента США, Збигнев Бжезинский осуществил рискованную поездку в Варшаву, встретился там с кардиналом Вышинским и объявил Римско-католическую церковь законной оппозиционной силой. Именно жёсткая позиция США, главным лоббистом которой являлся Бжезинский, помешала в начале 1980-ых СССР ввести в Польскую Народную Республику войска, чтобы подавить профсоюзные протесты.После ликвидации социалистической системы в Восточной Европе Збигнев Бжезинский начал прилагать усилия к развалу СССР. Он публично заявлял, что считает США мировым гегемоном и отрицал возможность обретения подобной роли другими государствами. К СССР, а позже к России он относился как к поверженному противнику, наряду с Германией и Японией после их поражения во Второй мировой войне.С 1989-го, не получив постов в администрации Джорджа Буша-старшего, Бжезинский стал преподавать в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, и сосредоточил взоры на Украине. Принятую 16 июля 1990 года Декларацию о суверенитете УССР он назвал "первым гвоздём в гроб советской империи".А в 1994-м он сказал знаменитые слова: "без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю". Позже приведённые выше тезисы станут ключевыми в его нашумевшей книге "Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы" (1997).По свидетельству очевидцев, 24 сентября 1998 года, выступая во Львовском городском совете по случаю присвоения ему статуса почётного гражданина города, Бжезинский заявил: "важно то, чтобы Украина постоянно и последовательно шла на Запад, ибо, если она этим будет пренебрегать и не определится как среднеевропейское государство, её будут втягивать в сферу влияния России. Новый мировой порядок при гегемонии США создаётся против России, за счёт России и на обломках России. Украина для нас – это форпост Запада против восстановления Советского Союза". Правда, в официальной стенограмме речи этот абзац изложен более мягко.А через десять лет произошло событие, которое позже обросло легендами. На 80-летний юбилей Бжезинского был приглашен и Генри Киссинджер. В тот момент, когда юбиляр начал произносить речь, его главный соперник вдруг демонстративно направился к двери. На вопрос Бжезинского – "Генри, ты же уходишь не из-за того, что я говорю?", Киссинджер ответил – "я тридцать лет ждал этого момента".Стоит отметить, что в последние годы жизни Збигнев Бжезинский всё чаще говорил о необходимости нахождения баланса сил между ведущими мировыми державами. Он последовательно выступал против внешней политики администрации Джорджа Буша-младшего, считая вторжение США в Ирак грубой ошибкой. Незадолго до своей смерти в мае 2017-го Бжезинский советовал Дональду Трампу не вступать в конфронтацию с Китаем, поскольку она может обернуться негативными последствиями. Возможно, один из самых влиятельных геополитических оракулов предвидел, что нарастающий глобальный кризис может подвести человечество к пропасти.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

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