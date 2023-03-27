Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 120 бригада територіальної оборони ЗСУукраинский миномётный расчёт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 120 бригада територіальної оборони ЗСУ
Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал ужесточение мобилизации на Украине. Журналистам и волонтёрам закрыли доступ в Авдеевку
О том, что на Украине ужесточат мобилизацию, Арахамия рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Весь мир должен знать: если это серьёзно, то мне кажется, мы лицом-к-лицу оказались перед открытием второго фронта. Это около тысячи километров — фронт на границе с Белоруссией", - отметил Арахамия.
Он заявил, что это бросает стране вызов.
"Это вызов: мобилизовать больше людей в армию. Я думаю, что нам понадобятся ещё восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью для нас территория, местность там преимущественно болотная, поэтому прорваться внутрь очень тяжело. Если мы будем контролировать дороги, это уменьшит уязвимые площади для нас", - заявил Арахамия.
В ночь на 27 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинцам о проведённом с военными совещании.
"Сегодня было совещание с военными — специальная военная встреча, особый круг участников. Провёл также совещания по сектору безопасности, с разведкой", — заявил глава государства.
По словам Зеленского, обсуждались внешние и внутренние угрозы, а также оборона и усиление защиты страны.
"Постоянно, неизменно максимум внимания – ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества. Это неправильно, несправедливо – когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно – вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", - подчеркнул Зеленский.
Днём 27 марта, комментируя заявление Арахамии, ряд СМИ предупредил украинцев о том, что скоро и без того жестокую мобилизацию ещё больше ужесточат.
"Мобилизацию в Украине будут усиливать постоянно, а предлог и причину, найдут всегда. Тут Арахамия просто озвучил то, что ему "слили" с Банковой. Хотят посмотреть на реакцию общества. Надеются, что "пипл схавает". Ещё раз напомним наш инсайд, что все кто купил себе "откос" от мобилизации - сваливайте из страны, пока есть время. К 2024 году эти бумажки могут аннулировать. В январе мы инсайдили, что вырос тариф за "откос" из-за спроса. Ещё в сентябре 2022 года мы инсайдили, что власть готовится усиливать массовую мобилизацию", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
13:05ООН и УПЦ, британские танки, теракты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 мартаВ ООН заметили гонения на Украинскую православную церковь. Украинские танкисты закончили обучение на танках Challenger 2. Украинские силовики продолжают организовывать теракты и наносить удары по территории России
За несколько дней до этого во время телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, заявил, что его ведомство активно сотрудничает с иностранными коллегами в деле охраны госграницы
"Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами из европейских стран, а также с Молдавией для того, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы", — заявил Демченко.
Он напомнил об утонувшем в Тисе мужчине, который пытался бежать в Румынию.
"Если бы этот мужчина не погиб и попал бы в Румынию, то его бы вернули в Украину и привлекли бы к ответственности", - отметил Демченко.
При этом он заявил, что те украинцы, кому всё же посчастливилось сбежать, не смогли получить статус беженца в Европе.
"Конечно, что некоторые пытаются сразу просить статус беженца, но отмечу, что это не является основанием для того, чтобы украинских граждан-нарушителей рассматривали как беженцев в странах ЕС", — заявил Демченко.
В то же время, он так и не рассказал, возвращали ли какие-то страны сбежавших из страны подлежащих мобилизации мужчин на Украину.
Тем временем СМИ сообщают о больших потерях, которые несут украинские военные.
Так, 26 марта британское издание The Sunday Times сообщило, что ежедневно Украина теряет в Артёмовске от 100 до 200 военнослужащих. По мнению журналистов издания, потери Вооружённых сил Украины на артёмовском направлении могут вынудить командование принять решение об отступлении из города. Как сообщило The Sunday Times, в Славянске и Краматорске уже подготовлены укреплённые позиции для тех украинских военных, которые отступят из Артёмовска.
Тем временем для Украины осложнилась ситуация и в другом населённом пункте.
09:39Атака украино-немецкого БПЛА, спецназ на мясо, ситуация в Авдеевке. Главное на Украине на утро 27 мартаМинобороны России рассказало о сбитом под Тулой украинском беспилотнике. Украинские источники рассказали о затыкании дыр в обороне Артёмовска спецназом. Украинская власть признала тяжесть положения в Авдеевке и начала эвакуацию сотрудников коммунальных служб
Авдеевка и обострение обстановки
Авдеевка оказалась в "красной зоне", что закрывает город для въезда, заявил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.
"Хотел бы сделать сообщение, которое касается в первую очередь журналистов, прессы всей и также волонтёров. Авдеевка находится в красной зоне, поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещён. Это касается и волонтёров. В связи с обострением ситуации в городе, около города. Поэтому есть приказ — прямой запрет для посещения. Поэтому просьба: ни писать, не звонить ни нам, ни представителям полиции, ни местным волонтёрам с просьбой завезти, рассказать, что-то показать. Этого не нужно делать. Повторюсь: это — прямой запрет", - подчеркнул Барабаш.
Он отдельной предупредил некоторых журналистов, которые, зная о запрете, пытаются прорваться в Авдеевку, притворяясь при этом волонтёрами, которые везут гуманитарную помощь для местных жителей.
"Этого не нужно делать. Всего хватает. Местная власть над этим работает. Поэтому давайте сохранять спокойствие. Придёт время, всё расскажем, всё покажем", - отметил Барабаш.
Он также призвал обращаться в военные пресс-службы с запросами по поводу обстановки в городе.
Днём ранее Барабаш сообщил об эвакуации из города сотрудников коммунальных служб.
"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов <...> Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев — коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", — сообщил Барабаш.
24 марта, 18:10Годовщина "Саратова", расправы над пленным, датчане и "Северные потоки". Итоги 24 марта на УкраинеВ Севастополе открыли памятную доску погибшим морякам БДК "Саратов", а главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с ударом по кораблю. Появилась новая информация о терактах на "Северных потоках". Миссия ООН выразила обеспокоенность расправами над российскими военнопленными
Он отметил, что настоятельно рекомендует уезжать всем из Авдеевки. В своём видеообращении он также заявил, что в городе отключат мобильную связь, объяснив это в том числе и тем, что среди местного населения есть те, кто поддерживает Россию.
"Будем выключать мобильную связь в городе, потому что, к сожалению, как показывает практика, это является минусом для всего города, потому что находятся не очень украинцы, которые сдают, рассказывают... Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней — и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку", — заявил Барабаш.
Днём 27 марта советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью военкору Андрею Руденко прокомментировал новость об уничтожении под Авдеевкой группы грузинских и польских наёмников.
"В принципе, это большая удача в виду того, что в последнее время очень трудно встретить именно на передовой самих наёмников из Польши, Грузии и других стран НАТО либо их союзников. Это обусловлено тем, что наёмники в последнее время стараются поменьше держаться на переднем крае, в основном находятся на второй линии обороны, и считают, что основную, главную работу должны делать украинцы. И вообще, в принципе, отношение наёмников что к Вооружённым силам Украины, что к солдатам украинским, что к гражданскому населению Украины это примерное отношение как к неким недолюдям, "унтерменшам", - заявил Гагин.
По его словам, наёмники смотрят на украинцев свысока, при этом совершая уголовные преступления. Также Гагин сообщил, что наёмники боятся попасть в плен к россиянам, т. к. понимают, что они "будут держать ответ на справедливом суде" за свои преступления в отношении и граждан России, и граждан Украины.
Ранее в телеграм-каналах распространилось видео из одного из окопов под Авдеевкой, на которых были запечатлены грузинского и польского наёмников.
Тем временем ряд источников сообщает о скапливании значительных сил ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По мнению некоторых: украинские военные могут попытаться организовать на этом направлении своё наступление. И это несмотря на то, что на других участках фронта — в Артёмовске и Авдеевке, а также под Угледаром, они несут серьёзные потери.