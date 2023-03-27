https://ukraina.ru/20230327/1044772314.html

Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на Украине

Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на Украине - 27.03.2023 Украина.ру

Ужесточение мобилизации, Авдеевку закрывают. Итоги 27 марта на Украине

Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал ужесточение мобилизации на Украине. Журналистам и волонтёрам закрыли доступ в Авдеевку

2023-03-27T18:02

2023-03-27T18:02

2023-03-27T18:02

эксклюзив

хроники

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О том, что на Украине ужесточат мобилизацию, Арахамия рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News."Весь мир должен знать: если это серьёзно, то мне кажется, мы лицом-к-лицу оказались перед открытием второго фронта. Это около тысячи километров — фронт на границе с Белоруссией", - отметил Арахамия.Он заявил, что это бросает стране вызов."Это вызов: мобилизовать больше людей в армию. Я думаю, что нам понадобятся ещё восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта. К счастью для нас территория, местность там преимущественно болотная, поэтому прорваться внутрь очень тяжело. Если мы будем контролировать дороги, это уменьшит уязвимые площади для нас", - заявил Арахамия.В ночь на 27 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинцам о проведённом с военными совещании."Сегодня было совещание с военными — специальная военная встреча, особый круг участников. Провёл также совещания по сектору безопасности, с разведкой", — заявил глава государства.По словам Зеленского, обсуждались внешние и внутренние угрозы, а также оборона и усиление защиты страны."Постоянно, неизменно максимум внимания – ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества. Это неправильно, несправедливо – когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась. Для тех, кто не просто вдали от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно – вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев", - подчеркнул Зеленский.Днём 27 марта, комментируя заявление Арахамии, ряд СМИ предупредил украинцев о том, что скоро и без того жестокую мобилизацию ещё больше ужесточат."Мобилизацию в Украине будут усиливать постоянно, а предлог и причину, найдут всегда. Тут Арахамия просто озвучил то, что ему "слили" с Банковой. Хотят посмотреть на реакцию общества. Надеются, что "пипл схавает". Ещё раз напомним наш инсайд, что все кто купил себе "откос" от мобилизации - сваливайте из страны, пока есть время. К 2024 году эти бумажки могут аннулировать. В январе мы инсайдили, что вырос тариф за "откос" из-за спроса. Ещё в сентябре 2022 года мы инсайдили, что власть готовится усиливать массовую мобилизацию", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".За несколько дней до этого во время телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, заявил, что его ведомство активно сотрудничает с иностранными коллегами в деле охраны госграницы"Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами из европейских стран, а также с Молдавией для того, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы", — заявил Демченко.Он напомнил об утонувшем в Тисе мужчине, который пытался бежать в Румынию."Если бы этот мужчина не погиб и попал бы в Румынию, то его бы вернули в Украину и привлекли бы к ответственности", - отметил Демченко.При этом он заявил, что те украинцы, кому всё же посчастливилось сбежать, не смогли получить статус беженца в Европе."Конечно, что некоторые пытаются сразу просить статус беженца, но отмечу, что это не является основанием для того, чтобы украинских граждан-нарушителей рассматривали как беженцев в странах ЕС", — заявил Демченко.В то же время, он так и не рассказал, возвращали ли какие-то страны сбежавших из страны подлежащих мобилизации мужчин на Украину.Тем временем СМИ сообщают о больших потерях, которые несут украинские военные.Так, 26 марта британское издание The Sunday Times сообщило, что ежедневно Украина теряет в Артёмовске от 100 до 200 военнослужащих. По мнению журналистов издания, потери Вооружённых сил Украины на артёмовском направлении могут вынудить командование принять решение об отступлении из города. Как сообщило The Sunday Times, в Славянске и Краматорске уже подготовлены укреплённые позиции для тех украинских военных, которые отступят из Артёмовска.Тем временем для Украины осложнилась ситуация и в другом населённом пункте.Авдеевка и обострение обстановкиАвдеевка оказалась в "красной зоне", что закрывает город для въезда, заявил глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш."Хотел бы сделать сообщение, которое касается в первую очередь журналистов, прессы всей и также волонтёров. Авдеевка находится в красной зоне, поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещён. Это касается и волонтёров. В связи с обострением ситуации в городе, около города. Поэтому есть приказ — прямой запрет для посещения. Поэтому просьба: ни писать, не звонить ни нам, ни представителям полиции, ни местным волонтёрам с просьбой завезти, рассказать, что-то показать. Этого не нужно делать. Повторюсь: это — прямой запрет", - подчеркнул Барабаш.Он отдельной предупредил некоторых журналистов, которые, зная о запрете, пытаются прорваться в Авдеевку, притворяясь при этом волонтёрами, которые везут гуманитарную помощь для местных жителей."Этого не нужно делать. Всего хватает. Местная власть над этим работает. Поэтому давайте сохранять спокойствие. Придёт время, всё расскажем, всё покажем", - отметил Барабаш.Он также призвал обращаться в военные пресс-службы с запросами по поводу обстановки в городе.Днём ранее Барабаш сообщил об эвакуации из города сотрудников коммунальных служб."Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов <...> Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев — коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", — сообщил Барабаш.Он отметил, что настоятельно рекомендует уезжать всем из Авдеевки. В своём видеообращении он также заявил, что в городе отключат мобильную связь, объяснив это в том числе и тем, что среди местного населения есть те, кто поддерживает Россию."Будем выключать мобильную связь в городе, потому что, к сожалению, как показывает практика, это является минусом для всего города, потому что находятся не очень украинцы, которые сдают, рассказывают... Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней — и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку", — заявил Барабаш.Днём 27 марта советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в интервью военкору Андрею Руденко прокомментировал новость об уничтожении под Авдеевкой группы грузинских и польских наёмников."В принципе, это большая удача в виду того, что в последнее время очень трудно встретить именно на передовой самих наёмников из Польши, Грузии и других стран НАТО либо их союзников. Это обусловлено тем, что наёмники в последнее время стараются поменьше держаться на переднем крае, в основном находятся на второй линии обороны, и считают, что основную, главную работу должны делать украинцы. И вообще, в принципе, отношение наёмников что к Вооружённым силам Украины, что к солдатам украинским, что к гражданскому населению Украины это примерное отношение как к неким недолюдям, "унтерменшам", - заявил Гагин.По его словам, наёмники смотрят на украинцев свысока, при этом совершая уголовные преступления. Также Гагин сообщил, что наёмники боятся попасть в плен к россиянам, т. к. понимают, что они "будут держать ответ на справедливом суде" за свои преступления в отношении и граждан России, и граждан Украины.Ранее в телеграм-каналах распространилось видео из одного из окопов под Авдеевкой, на которых были запечатлены грузинского и польского наёмников.Тем временем ряд источников сообщает о скапливании значительных сил ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По мнению некоторых: украинские военные могут попытаться организовать на этом направлении своё наступление. И это несмотря на то, что на других участках фронта — в Артёмовске и Авдеевке, а также под Угледаром, они несут серьёзные потери.

https://ukraina.ru/20230327/1044755536.html

https://ukraina.ru/20230327/1044742657.html

https://ukraina.ru/20230324/1044717182.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники