https://ukraina.ru/20230327/1044771359.html
Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта
Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта - 27.03.2023 Украина.ру
Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта
Украина.ру, 27.03.2023
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
эксклюзив
россия
украина
запад
китай
сша
сво
никита мендкович
белоруссия
си цзиньпин
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Мирный план КитаяПолитолог Олег Неменский рассказал, кто из мировых игроков на самом деле заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине.Эксперт считает, что китайский мирный план должен был быть поддержан со стороны России на том основании, что Китай – наш близкий партнер. При этом понятно, что план неприемлем для Запада, и Запад вообще не ищет никаких мирных планов – он ищет, как бы осуществить разгром России."Всерьёз говорить о том, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о поиске путей примирения, не приходится. Но во время любой войны выдвигаются мирные планы как предложения, которые должны учитываться", – заявил политолог.В целом, считает он, на Западе всех ускорило бы скорейшее окончание войны только в виде полного разгрома России. Но все ответственные эксперты понимают, что это нереально, ни Россия не падет, ни вряд ли то же самое может произойти с Украиной, потому что Запад в этом году будет и дальше ее активно поддерживать, сообщил Неменский. Поэтому конфликт будет осуществляться довольно долго, но с перерывами."Наверняка, к 2024 году будут осуществляться поиски какого-то примирения, но я не верю, что подобный мир будет долгим, так как будут сохраняться все те причины, которые вызвали эту войну", – сказал эксперт.Ядерное оружие в БелоруссииМосква и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля. Подготовка экипажей для ракетных комплексов "Искандер" начнется 3 апреля.Россия осуществила шаги, которые давно проводили США в отношении ряда стран Европы и Азии. Тактическое ядерное оружие располагалось на территории Германии и Турции, на авиабазе Инджирлик, рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.При этом сдержанная реакция Вашингтона объясняется еще тем, что они планируют разместить ТЯО на территории Финляндии и повысить градус напряженности, добавил эксперт."На Западе не верят, что Россия и Белоруссия будут использовать ядерное оружие, считают, что это элемент устрашения. Истерическая реакция была у украинской стороны, которая является одной из граней реакции американской.То есть официальные лица США отреагировали сдержанно, как и полагается сильному игроку, украинская сторона отреагировала истерично, как и полагается игроку слабому", – заявил Безпалько.Он также отметил, что украинская сторона обязательно попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии.Россия и Китай против ЗападаПолитолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович подвёл итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.Эксперт считает, что происходит создание военно-политического и военно-экономического союза двух стран – и это естественная реакция на возникающие угрозы: США начали санкционную войну и против Китая, и против нас. Чтобы защитить уровень жизни своих народов, мы объединяем наши усилия.Умножение наших сильных сторон, достоинств друг на друга, должно привести к росту экономик обоих наших государств, говорит Мендкович."Россия и Китай имеют определенный набор и общих позитивных интересов, возможности сотрудничать при создании материальных благ, и необходимость защищать себя от внешней агрессии.Россия не хочет терять Дальний Восток и Кубань. Китай не хочет терять Тайвань, Тибет и Синьцзян, на которые также покушаются американцы.Мы защищаем свою территориальную целостность и суверенитет, но одновременно мы стараемся дружить и сотрудничать в мирных целях", – сообщил политолог.Он считает, что Россия и Китай готовы к проведению совместных оборонительных военных операций на востоке Азии, и будут вместе отвечать на вероятную угрозу со стороны США и их союзников."Это важный момент, который может прямую агрессию предотвратить, потому что США, скорее всего, понимают, что с союзом двух наших государств в открытую они не справятся", – заявил Мендкович.
https://ukraina.ru/20230327/1044732543.html
https://ukraina.ru/20230327/1044760811.html
https://ukraina.ru/20230327/1044760320.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, запад, китай, сша, сво, никита мендкович, белоруссия, си цзиньпин, богдан безпалько, ядерное оружие, олег неменский
Политолог Олег Неменский рассказал, кто из мировых игроков на самом деле заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине.
Эксперт считает, что китайский мирный план должен был быть поддержан со стороны России на том основании, что Китай – наш близкий партнер. При этом понятно, что план неприемлем для Запада, и Запад вообще не ищет никаких мирных планов – он ищет, как бы осуществить разгром России.
"Всерьёз говорить о том, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о поиске путей примирения, не приходится. Но во время любой войны выдвигаются мирные планы как предложения, которые должны учитываться", – заявил политолог.
В целом, считает он, на Западе всех ускорило бы скорейшее окончание войны только в виде полного разгрома России. Но все ответственные эксперты понимают, что это нереально, ни Россия не падет, ни вряд ли то же самое может произойти с Украиной, потому что Запад в этом году будет и дальше ее активно поддерживать, сообщил Неменский. Поэтому конфликт будет осуществляться довольно долго, но с перерывами.
"Наверняка, к 2024 году будут осуществляться поиски какого-то примирения, но я не верю, что подобный мир будет долгим, так как будут сохраняться все те причины, которые вызвали эту войну", – сказал эксперт.
Ядерное оружие в Белоруссии
Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля. Подготовка экипажей для ракетных комплексов "Искандер" начнется 3 апреля.
Россия осуществила шаги, которые давно проводили США в отношении ряда стран Европы и Азии. Тактическое ядерное оружие располагалось на территории Германии и Турции, на авиабазе Инджирлик, рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
При этом сдержанная реакция Вашингтона объясняется еще тем, что они планируют разместить ТЯО на территории Финляндии и повысить градус напряженности, добавил эксперт.
"На Западе не верят, что Россия и Белоруссия будут использовать ядерное оружие, считают, что это элемент устрашения. Истерическая реакция была у украинской стороны, которая является одной из граней реакции американской.
То есть официальные лица США отреагировали сдержанно, как и полагается сильному игроку, украинская сторона отреагировала истерично, как и полагается игроку слабому", – заявил Безпалько.
Он также отметил, что украинская сторона обязательно попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии.
Россия и Китай против Запада
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович подвёл итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Эксперт считает, что происходит создание военно-политического и военно-экономического союза двух стран – и это естественная реакция на возникающие угрозы: США начали санкционную войну и против Китая, и против нас. Чтобы защитить уровень жизни своих народов, мы объединяем наши усилия.
Умножение наших сильных сторон, достоинств друг на друга, должно привести к росту экономик обоих наших государств, говорит Мендкович.
"Россия и Китай имеют определенный набор и общих позитивных интересов, возможности сотрудничать при создании материальных благ, и необходимость защищать себя от внешней агрессии.
Россия не хочет терять Дальний Восток и Кубань. Китай не хочет терять Тайвань, Тибет и Синьцзян, на которые также покушаются американцы.
Мы защищаем свою территориальную целостность и суверенитет, но одновременно мы стараемся дружить и сотрудничать в мирных целях", – сообщил политолог.
Он считает, что Россия и Китай готовы к проведению совместных оборонительных военных операций на востоке Азии, и будут вместе отвечать на вероятную угрозу со стороны США и их союзников.
"Это важный момент, который может прямую агрессию предотвратить, потому что США, скорее всего, понимают, что с союзом двух наших государств в открытую они не справятся", – заявил Мендкович.