https://ukraina.ru/20230327/1044771359.html

Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта

Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта - 27.03.2023 Украина.ру

Переговоры по Украине, ядерное оружие в Белоруссии. О чём говорили эксперты 27 марта

Украина.ру, 27.03.2023

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

эксклюзив

россия

украина

запад

китай

сша

сво

никита мендкович

белоруссия

си цзиньпин

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Мирный план КитаяПолитолог Олег Неменский рассказал, кто из мировых игроков на самом деле заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине.Эксперт считает, что китайский мирный план должен был быть поддержан со стороны России на том основании, что Китай – наш близкий партнер. При этом понятно, что план неприемлем для Запада, и Запад вообще не ищет никаких мирных планов – он ищет, как бы осуществить разгром России."Всерьёз говорить о том, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о поиске путей примирения, не приходится. Но во время любой войны выдвигаются мирные планы как предложения, которые должны учитываться", – заявил политолог.В целом, считает он, на Западе всех ускорило бы скорейшее окончание войны только в виде полного разгрома России. Но все ответственные эксперты понимают, что это нереально, ни Россия не падет, ни вряд ли то же самое может произойти с Украиной, потому что Запад в этом году будет и дальше ее активно поддерживать, сообщил Неменский. Поэтому конфликт будет осуществляться довольно долго, но с перерывами."Наверняка, к 2024 году будут осуществляться поиски какого-то примирения, но я не верю, что подобный мир будет долгим, так как будут сохраняться все те причины, которые вызвали эту войну", – сказал эксперт.Ядерное оружие в БелоруссииМосква и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля. Подготовка экипажей для ракетных комплексов "Искандер" начнется 3 апреля.Россия осуществила шаги, которые давно проводили США в отношении ряда стран Европы и Азии. Тактическое ядерное оружие располагалось на территории Германии и Турции, на авиабазе Инджирлик, рассказывает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.При этом сдержанная реакция Вашингтона объясняется еще тем, что они планируют разместить ТЯО на территории Финляндии и повысить градус напряженности, добавил эксперт."На Западе не верят, что Россия и Белоруссия будут использовать ядерное оружие, считают, что это элемент устрашения. Истерическая реакция была у украинской стороны, которая является одной из граней реакции американской.То есть официальные лица США отреагировали сдержанно, как и полагается сильному игроку, украинская сторона отреагировала истерично, как и полагается игроку слабому", – заявил Безпалько.Он также отметил, что украинская сторона обязательно попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии.Россия и Китай против ЗападаПолитолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович подвёл итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.Эксперт считает, что происходит создание военно-политического и военно-экономического союза двух стран – и это естественная реакция на возникающие угрозы: США начали санкционную войну и против Китая, и против нас. Чтобы защитить уровень жизни своих народов, мы объединяем наши усилия.Умножение наших сильных сторон, достоинств друг на друга, должно привести к росту экономик обоих наших государств, говорит Мендкович."Россия и Китай имеют определенный набор и общих позитивных интересов, возможности сотрудничать при создании материальных благ, и необходимость защищать себя от внешней агрессии.Россия не хочет терять Дальний Восток и Кубань. Китай не хочет терять Тайвань, Тибет и Синьцзян, на которые также покушаются американцы.Мы защищаем свою территориальную целостность и суверенитет, но одновременно мы стараемся дружить и сотрудничать в мирных целях", – сообщил политолог.Он считает, что Россия и Китай готовы к проведению совместных оборонительных военных операций на востоке Азии, и будут вместе отвечать на вероятную угрозу со стороны США и их союзников."Это важный момент, который может прямую агрессию предотвратить, потому что США, скорее всего, понимают, что с союзом двух наших государств в открытую они не справятся", – заявил Мендкович.

https://ukraina.ru/20230327/1044732543.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760811.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760320.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, запад, китай, сша, сво, никита мендкович, белоруссия, си цзиньпин, богдан безпалько, ядерное оружие, олег неменский