https://ukraina.ru/20230327/1044770711.html

Алексей Дзермант: Белоруссия может получить право на использование ядерного оружия

Алексей Дзермант: Белоруссия может получить право на использование ядерного оружия - 27.03.2023 Украина.ру

Алексей Дзермант: Белоруссия может получить право на использование ядерного оружия

Белоруссия в стратегическом смысле становится частью общего с Россией ядерного пространства, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

интервью

алексей дзермант

ядерное оружие

белоруссия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как заявил президент России Владимир Путин, строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля. Подготовка экипажей для ракетных комплексов "Искандер" начнется 3 апреля.- Алексей, в Белоруссии говорят о том, что страна приобретает статус ядерной державы. Как относиться к такого рода заявлениям?- Пока это медийная артподготовка, чтобы наши противники прочувствовали момент изменения стратегической обстановки. Ядерное оружие, если оно будет размещено в Белоруссии, будет, конечно же, российским, но белорусская сторона тоже готовится с ним обращаться.Судьба этого оружия, например, будет ли Беларусь иметь доступ к нему, решится в дальнейшем. Это гипотетическая ситуация, но, когда американцы разместили свое ядерное оружие в Германии, у немцев был так называемый замыкающий ключ. То есть без согласия немецкой стороны американцы не могли его применить. Возможно, что-то подобное будет в Белоруссии, то есть способность влиять на решение по поводу применения ядерного оружия, а может быть и некие возможности его использования по согласованию с российской стороной.В этом смысле Беларусь точно перестает быть безъядерной территорией, приобретает ядерный статус и в стратегическом смысле становится частью общего с Россией ядерного пространства.- Как этот шаг скажется на белорусско-польских отношениях и отношениях с Прибалтикой?- Сначала они будут истерить, понимая, что первыми целями являются они, потому что от них исходит угроза, по мнению белорусской стороны.Дальше попробуют ответить военными мерами, будут зазывать американское ядерное оружие на территорию Польши. Пока причин для разрядки нет, будут пытаться ответить симметрично, при этом развернут медийную истерику, выставляя Беларусь в качестве агрессивной стороны.- Насколько устойчива белорусская ПВО и система безопасности критических объектов, учитывая недавний теракт на аэродроме в Мачулищах?- Это вызов и для России, и для Белоруссии. В военных условиях тестируются системы ПВО. Нужно понимать, что беспилотники – это новый вызов, на который нужно отвечать в текущих условиях. Но белорусская система ПВО достаточно современная. Ее придется усилить и протестировать в связи с появлением ТЯО, но это задача посильная и белорусская сторона может с ней справиться.- Все ли делает Белоруссия для поддержки спецоперации России на Украине? Все ли ресурсы страны задействованы и что еще, возможно, планируется сделать?- Задействование воинского контингента сейчас нецелесообразно, потому что нет достаточного количества сил. Нужно понимать политические последствия, как это будет воспринято в белорусском обществе. Сегодня есть тот оптимум помощи, который Беларусь может себе позволить и который необходим России.Помимо дипломатических, есть военные меры: поддержка боеприпасами, тыловое обеспечение, совместное обучение на полигонах. Это то, что объективно Беларусь может дать. О большем пока говорить преждевременно. Беларусь должна перестроить армию под новые условия. В России это понимают.- Когда будут сделаны очередные политические шаги, то есть признание Белоруссией Южной Осетии, Абхазии, новых российских регионов?- Я не знаю нужна ли какая-то отдельная процедура по новым регионам России. Если они входят в состав России, это не требует специальной процедуры признания. По Абхазии и Осетии есть вопросы. Пока мы не понимаем судьбу этих государств. Абхазия, скорее бы, настаивала на независимости и вхождении в состав Союзного государства, Южная Осетия, вероятно, хотела бы войти в состав России.Нужно разбираться с каждым отдельным случаем. Если регионы России не требуют отдельного признания, это происходит автоматически. А вот у Абхазии и Южной Осетии отдельные треки, и они сами должны определиться, что с ними будет происходить. То есть дело в стратегическом самоопределении этих территорий.Признавать, а затем отзывать признание, не совсем правильно, нужно понять, что будет с этими территориями дальше. В данном случае Беларусь смотрит на позицию Москвы и из этого исходит.- - ЕС грозит белорусским властям очередным санкционным пакетом, в том числе из-за планов по размещению российского ТЯО. Насколько сильным будет удар по белорусской экономике и выдержит ли она его?- Основной санкционный удар уже произошел, вряд ли они придумают принципиально новое. Тем более мы уже перестраиваемся на логистические и торговые отношения с Востоком. Новые санкции будут чувствительными, но не критичными. Мы уже перешли в режим отвязки от Запада и какого-то перелома не произойдет.

https://ukraina.ru/20201026/1029387344.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760811.html

https://ukraina.ru/20230327/1044732543.html

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Денис Рудометов

интервью, алексей дзермант, ядерное оружие, белоруссия