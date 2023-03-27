Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину - 27.03.2023 Украина.ру
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Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину
Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину - 27.03.2023 Украина.ру
Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину
Восемнадцать танков Leopard 2, которые Берлин обещал передать Киеву, уже прибыли на Украину. Об этом в понедельник, 27 марта, написал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственные информированные источники
2023-03-27T17:37
2023-03-27T17:37
новости
германия
танки
leopard-2 (танк)
украина
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Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую также войдут танки, а также боеприпасы с обедненным ураном.Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.Ответ от Москвы уже последовал, президент РФ Владимир Путин объявил в субботу, 25 марта, что на территории Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие.
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новости, германия, танки, leopard-2 (танк), украина
Новости, Германия, танки, Leopard-2 (танк), Украина

Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину

17:37 27.03.2023
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
Восемнадцать танков Leopard 2, которые Берлин обещал передать Киеву, уже прибыли на Украину. Об этом в понедельник, 27 марта, написал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственные информированные источники

"Около 40 боевых машин пехоты Marder также прибыли в зону боевых действий", - говорится в публикации.

Во вторник, 21 марта, заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что ее страна передаст Украине новую партию вооружения, в которую также войдут танки, а также боеприпасы с обедненным ураном.
Обедненный уран применяется в бронебойных снарядах, и за счет своей высокой плотности позволяет пробивать танковую броню. Впервые вооружение такого образца применялись в танковых снарядах в нацистской Германии.
Позже, в 1970-е годы, для борьбы с советскими танками разработкой боеприпасов с обедненным ураном занялись в США. И сегодня такие снаряды входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2, а также американских штурмовиков A-10 и БМП Bradley.
Американские военные уже опробовали снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак.
Специалист Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави отметил, что использование Соединенными Штатами в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака среди местного населения.
Ответ от Москвы уже последовал, президент РФ Владимир Путин объявил в субботу, 25 марта, что на территории Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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