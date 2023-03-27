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Игорь Друзь: кто он

Игорь Друзь: кто он - 27.03.2023 Украина.ру

Игорь Друзь: кто он

Политолог, православный публицист

2023-03-27T17:04

2023-03-27T17:04

2023-03-27T17:51

новости

игорь друзь

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Игорь Михайлович Друзь родился в 1973 году.Образование экономическое.До середины февраля 2014 года проживал в г. Киеве.В 2015—2017 гг. был председателем московского отделения Содружества ветеранов ополчения Донбасса (СВОД).В 2011—2014 гг. был председателем общественной организации "Народный Cобор" Украины .Работал главным редактором украинского журнала "Комментарии", помощником-консультантом народного депутата Украины, занимался вопросами корпоративных конфликтов и безопасности.В 2013 — начале 2014 года вел информационную войну против майданного мятежа, писал статьи, оказывал гуманитарную помощь "Беркуту", устраивал массовые акции протеста против финансируемых Западом террористов Майдана.После госпереворота на Украине уехал в Крым бороться против террористов евромайдана и вступив в ряды Ополчения Крыма. Занимался разведывательными и охранными мероприятиями, информационной работой.После референдума и успешного освобождения Крыма для продолжения борьбы с киевскими террористами уехал в г. Славянск, где вступил в ряды Ополчения Новороссии. Был советником министра обороны ДНР.Имеет награды правительства Крыма, Севастополя и ДНР, а также ряда общественных организаций.Автор книг и статей на темы: общество и политика, церковь и вопросы миссионерства, история, экономические вопросы, защита института семьи и морали.Автор ряда антилиберальных законопроектов в украинском парламенте.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь друзь