Игорь Друзь: кто он - 27.03.2023 Украина.ру
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Игорь Друзь: кто он
Игорь Друзь: кто он - 27.03.2023 Украина.ру
Игорь Друзь: кто он
Политолог, православный публицист
2023-03-27T17:04
2023-03-27T17:51
новости
игорь друзь
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Игорь Михайлович Друзь родился в 1973 году.Образование экономическое.До середины февраля 2014 года проживал в г. Киеве.В 2015—2017 гг. был председателем московского отделения Содружества ветеранов ополчения Донбасса (СВОД).В 2011—2014 гг. был председателем общественной организации "Народный Cобор" Украины .Работал главным редактором украинского журнала "Комментарии", помощником-консультантом народного депутата Украины, занимался вопросами корпоративных конфликтов и безопасности.В 2013 — начале 2014 года вел информационную войну против майданного мятежа, писал статьи, оказывал гуманитарную помощь "Беркуту", устраивал массовые акции протеста против финансируемых Западом террористов Майдана.После госпереворота на Украине уехал в Крым бороться против террористов евромайдана и вступив в ряды Ополчения Крыма. Занимался разведывательными и охранными мероприятиями, информационной работой.После референдума и успешного освобождения Крыма для продолжения борьбы с киевскими террористами уехал в г. Славянск, где вступил в ряды Ополчения Новороссии. Был советником министра обороны ДНР.Имеет награды правительства Крыма, Севастополя и ДНР, а также ряда общественных организаций.Автор книг и статей на темы: общество и политика, церковь и вопросы миссионерства, история, экономические вопросы, защита института семьи и морали.Автор ряда антилиберальных законопроектов в украинском парламенте.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь друзь
Новости, Игорь Друзь

Игорь Друзь: кто он

17:04 27.03.2023 (обновлено: 17:51 27.03.2023)
 
© ross-bel.ruИгорь Друзь
Игорь Друзь
© ross-bel.ru
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Политолог, православный публицист
Игорь Михайлович Друзь родился в 1973 году.
Образование экономическое.
До середины февраля 2014 года проживал в г. Киеве.
В 2015—2017 гг. был председателем московского отделения Содружества ветеранов ополчения Донбасса (СВОД).
В 2011—2014 гг. был председателем общественной организации "Народный Cобор" Украины .
Работал главным редактором украинского журнала "Комментарии", помощником-консультантом народного депутата Украины, занимался вопросами корпоративных конфликтов и безопасности.
В 2013 — начале 2014 года вел информационную войну против майданного мятежа, писал статьи, оказывал гуманитарную помощь "Беркуту", устраивал массовые акции протеста против финансируемых Западом террористов Майдана.
После госпереворота на Украине уехал в Крым бороться против террористов евромайдана и вступив в ряды Ополчения Крыма. Занимался разведывательными и охранными мероприятиями, информационной работой.
После референдума и успешного освобождения Крыма для продолжения борьбы с киевскими террористами уехал в г. Славянск, где вступил в ряды Ополчения Новороссии. Был советником министра обороны ДНР.
Имеет награды правительства Крыма, Севастополя и ДНР, а также ряда общественных организаций.
Автор книг и статей на темы: общество и политика, церковь и вопросы миссионерства, история, экономические вопросы, защита института семьи и морали.
Автор ряда антилиберальных законопроектов в украинском парламенте.
 
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