Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье - 27.03.2023 Украина.ру
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Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье
Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье - 27.03.2023 Украина.ру
Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, где встретился с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение гендиректор агентства разместил 27 марта в своем Twitter
2023-03-27T16:57
2023-03-27T16:57
новости
магатэ
днепрогэс
рафаэль гросси
владимир зеленский
запорожская аэс
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При публикации этого сообщения в социальной сети глава МАГАТЭ воспользовался фотошопом: изначально Гросси выложил в своем аккаунте в Twitter фотографию, где видно украинского военного с автоматом, однако через пару секунд пост был удален, а через несколько минут на странице появилось то же фото без военнослужащего ВСУ.ДнепроГЭС находится в контролируемом Украиной городе Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что ГЭС заминирована еще с первых дней марта, когда в Киеве ожидали, что российская армия займет Запорожье. Он отметил, что если запланированная Украиной провокация на ГЭС будет реализована, произойдет неконтролируемый сброс воды.В начале сентября 2022 года Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, однако после этого визита он не Однако даже после его визита обстрелы станции и города со стороны ВСУ не прекратились.А в марте текущего года украинская сторона прекратила энергоснабжение Запорожской АЭС, вынудив "Росэнергоатом" перевести станцию на дизельные генераторы. Советник главы концерна Ренат Карчаа уточнил, что энергоблоки начнут расхолаживать, то есть переводить из режима горячего "останова" в холодный. Он добавил также, что запасов топлива достаточно и с подвозом новых партий проблем не возникнет.Запорожская АЭС - крупнейшая по числу блоков установленной мощности станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.С 28 февраля 2022 года находится под контролем российской армии. Позже объекты ЗАЭС были переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").
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новости, магатэ, днепрогэс, рафаэль гросси, владимир зеленский, запорожская аэс
Новости, МАГАТЭ, ДнепроГЭС, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС

Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье

16:57 27.03.2023
 
© CC BY-SA 3.0 / Wikinymous /
© CC BY-SA 3.0 / Wikinymous /
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, где встретился с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение гендиректор агентства разместил 27 марта в своем Twitter
"Днепровская гидроэлектростанция является неотъемлемой частью системы, которая обеспечивает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Зеленский показал мне недавние подтверждения на плотине", - сказал Гросси.
При публикации этого сообщения в социальной сети глава МАГАТЭ воспользовался фотошопом: изначально Гросси выложил в своем аккаунте в Twitter фотографию, где видно украинского военного с автоматом, однако через пару секунд пост был удален, а через несколько минут на странице появилось то же фото без военнослужащего ВСУ.
ДнепроГЭС находится в контролируемом Украиной городе Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что ГЭС заминирована еще с первых дней марта, когда в Киеве ожидали, что российская армия займет Запорожье. Он отметил, что если запланированная Украиной провокация на ГЭС будет реализована, произойдет неконтролируемый сброс воды.
В начале сентября 2022 года Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, однако после этого визита он не Однако даже после его визита обстрелы станции и города со стороны ВСУ не прекратились.
А в марте текущего года украинская сторона прекратила энергоснабжение Запорожской АЭС, вынудив "Росэнергоатом" перевести станцию на дизельные генераторы. Советник главы концерна Ренат Карчаа уточнил, что энергоблоки начнут расхолаживать, то есть переводить из режима горячего "останова" в холодный. Он добавил также, что запасов топлива достаточно и с подвозом новых партий проблем не возникнет.
Запорожская АЭС - крупнейшая по числу блоков установленной мощности станция в Европе. Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.
С 28 февраля 2022 года находится под контролем российской армии. Позже объекты ЗАЭС были переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
13:34
Песков рассказал, как Запад может изменить решение России разместить ядерное оружие в БелоруссииРеакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 27 марта
 
НовостиМАГАТЭДнепроГЭСРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭС
 
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