https://ukraina.ru/20230327/1044765744.html

Игорь Друзь: Запад хочет заменить православие на Украине оккультно-политическим суррогатом

Игорь Друзь: Запад хочет заменить православие на Украине оккультно-политическим суррогатом - 27.03.2023 Украина.ру

Игорь Друзь: Запад хочет заменить православие на Украине оккультно-политическим суррогатом

Православная церковь Украины — это имитация христианства, которая маскируется крестами, облачениями и священниками. Украина.ру, 27.03.2023

2023-03-27T18:38

2023-03-27T18:38

2023-03-27T22:29

украина

россия

упц

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христианство

оон

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Православная церковь Украины — это имитация христианства, которая маскируется крестами, облачениями и священниками.Конфликтную ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры изданию Украина.ру прокомментировал православный публицист и политолог Игорь Друзь, возглавлявший движение «Народный собор» Украины до Евромайдана. Он также рассказал, что происходит с религией на Украине.Киев выгоняет Украинскую православную церковь (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Монахи должны покинуть ее 29 марта.— Игорь Михайлович, почему Зеленский так активен на религиозном фронте? Что за этим стоит: его ненависть к православию? Только ли это нарративы США или есть нечто большее?— Владимир Зеленский — человек незамысловатый, его никогда это всё не занимало. Ему интересно понюхать что-нибудь зажигательное, украсть побольше «ярдов», выражаясь его жаргоном. Даже западные СМИ, лояльные к Зеленскому, пишут, что он уже украл больше, чем один пресловутый «ярд».Поэтому думать о том, что именно Зеленский инициировал погром канонического православия, было бы достаточно нелепым, тем более что он своих детей крестил в Московском Патриархате. В то же время глупо думать, что глава Киева реально верит в Бога и признает православную церковь — очевидно, он окрестил детей чисто для формальности, потому что все так делают — по обычаю.— Если не Владимир Зеленский выступает против УПЦ, то кто?— Зеленский выступает против УПЦ, но по приказу глобального начальства. Разумеется, это делают глобальные наднациональные силы, которые стоят над правительствами и в том числе над руководством США. Например, экс-руководитель Госдепа США Майк Помпео открыто признал, что именно он участвовал в создании так называемой православной церкви Украины (ПЦУ). Более того, когда он уходил со своего поста, то публично заявил об одной из своих главных заслуг — о своей помощи в создании ПЦУ, этой оккультно-политической секты.Госдеп США не скрывал, что оказывает финансовое содействие этой секте. Опять же отмечу, что государственный департамент Штатов — это скорее даже не американская структура, а одна из конструкций глобального управления. Это демократическая партия США. Хотя департамент был создан при Трампе и формально управлялся его правительством, он всё время находился под контролем партии глобалистов, «демократов» Америки, которые в том числе проводили антиамериканскую политику.В общем, это дело рук космополитических глобальных сил, которые ведут борьбу за стирание всех национальных государств, за уничтожение христианства, а также — за политическую трансформацию других традиционных религий, потому что в целом они мешают установлению нового миропорядка.— Упраздняется Украинская православная церковь и появляется Православная церковь Украины. Это выглядит нелепо, даже в связи со сменой названия. Что Вы думаете о таких изменениях?— Изменения идут не только в названии — происходит полная замена организации и уничтожение христианских канонов. Так называемая Православная церковь Украины не имеет апостольского преемства. Она основана человеком, находящимся под анафемой Денисенко [Филарет], создана на базе так называемого Киевского патриархата. Такая церковь, с одной стороны, не имеет благодати по христианским меркам.С другой стороны, она не имеет также элементарных нравственных норм. Если проанализировать хотя бы речи так называемого митрополита Епифания Думенко, то мы увидим, что он говорит не о христианстве, а нагнетает ксенофобию ко всему, что связано с Русским миром. Также он насаждает толерантность к смертным грехам. Например, он публично поддержал внесённый "соросятами" законопроект о легализации конопли на Украине под предлогом того, что будто бы она лечебная.Думенко также насаждает идеологию ЛГБТ, то есть оправдывает и пропагандирует содомию. Дошло до того, что на официальной странице этой секты [ПЦУ] в Фейсбуке [запрещенная в России организация] для семейного просмотра рекомендованы американские мультфильмы, которые пропагандируют содомскую идеологию. Обратите внимание — для семейного просмотра! То есть он исполняет все пунктики, которые задают глобальные, так скажем, силы зла.Это имитация христианства, антитеза православным канонам, которая пока ещё маскируется крестами, облачениями и священниками. На деле это трансформирует сознание людей к тому, чтобы уже принять прямой сатанизм в стиле полка "Азов" [запрещенная в России организация].— Украинская православная церковь заявила о необходимости защиты Киево-Печерской лавры всеми законными методами. Что могут сделать верующие?— Верующие могут противостоять силой духовного оружия — у них есть возможность самопожертвования. Об этом мне особенно тяжело говорить, находясь на расстоянии безопасного далека. Но в целом, конечно, нужно как-то отстаивать Киево-Печерскую лавру, потому что если сдать её без боя, то очень скоро могут покуситься и на Лавру в Почаеве, и на другие святыни.Верующие могут, по крайней мере, организовать большие молитвенные стояния и мирным путем противостоять — так делали христианские мученики. Убивать эту огромную толпу властям будет очень сложно, и при этом будет огромный имиджевый урон для режима Зеленского. Поэтому есть некоторые шансы, что гонители приостановятся в своих нападках.— Как может противодействовать киевскому беззаконию Россия?— К сожалению, мы не занимались этими проблемами, кроме каких-то заявлений, которые приносили больше вреда, чем пользы, на мой взгляд. Мне достаточно странно наблюдать то, что удалось решить с Зеленским вопросы поставки зерна, но не получилось защитить православную церковь.— А что мы должны были сделать, на ваш взгляд?— Я считаю, что у России есть конкретные огромные рычаги давления [на Киев]. Например, та же зерновая сделка, которая была запущена без предъявления наших условий о сохранении русского языка, русской веры. У нас, я думаю, есть огромные экономические и другие рычаги давления [на Украину], которые совершенно не задействованы.— Организация Объединённых Наций (ООН) представила доклад о дискриминации Украинской православной церкви, но для Владимира Зеленского, похоже, это ничего не значит. Имеют ли эффект такие заявления?— Я уже отчасти объяснил, что на самом деле "международники" подстрекали погромщиков христианства и руководили процессом гонений. А то, что они сделали несколько заявлений о дискриминации Украинской православной церкви, так тут мне на ум приходят слова из советской песни "Наша служба и опасна и трудна": "Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет…". Так вот кое-где кое в чём Зеленский кое-что нарушил...Международные организации не оказывают на Киев настоящего давления, не накладывают санкции за ущемление прав УПЦ, за разжигание религиозной ненависти, за вопиющее нарушение прав человека, которые, кстати, Запад любит объявлять тем, кто действительно идёт в разрез с его линией. ООН сделала такое скромное заявление для соблюдения видимости объективности, дескать, смотрите, мы тоже видим небольшие нарушения — и всё.Таким образом, Запад абсолютно безраздельно за то, чтобы полностью искоренить православие на Украине и заменить его оккультно-политическим суррогатом ПЦУ. Этим руководят серьёзные западные глобалисты, которые всё знают назубок, а Зеленскому, повторюсь, безразличны подобные вопросы, хотя он готов соучаствовать в любых преступлениях ради материальных благ. Ему бы побольше денег, наслаждений, и чтобы за это ничего не было.— Лавра — единственный дом для монахов. Куда они пойдут, если их выгонят из Киево-Печерской лавры?— Судя по заявлениям Синода и епископата Украинской православной церкви, лично митрополита Павла, Киево-Печерскую святыню всё-таки собираются отстаивать. Очевидно, будут какие-то столкновения. Если же киевским властям удастся выгнать монахов, возможно, они разбредутся по разным храмам и монастырям, как было в советское время, когда закрывали лавру.

https://ukraina.ru/20230327/1044766831.html

https://ukraina.ru/20230327/1044757470.html

https://ukraina.ru/20230327/1044755536.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

украина, россия, упц, пцу, церковь, владимир зеленский, христианство, оон, права человека, запад, сша, киево-печерская лавра, интервью