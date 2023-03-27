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Михаил Резникович: Украинский режиссёр с русской душой

Михаил Резникович: Украинский режиссёр с русской душой - 27.03.2023 Украина.ру

Михаил Резникович: Украинский режиссёр с русской душой

В понедельник 27 марта, вся планета отмечает Международный День Театра

2023-03-27T17:24

2023-03-27T17:24

2023-03-27T19:11

эксклюзив

театр

киев

культура

режиссер

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В этот день советский и украинский театральный режиссер, педагог, Герой Украины, Народный артист Украинской ССР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, и – на протяжении многих лет художественный руководитель киевского Национального академического тетра русской драмы имени Леси Украинки – Михаил Резникович в своих соцсетях опубликовал пронзительное поздравление коллегам и зрителям.Самый известный театральный режиссер Украины"Двадцать седьмое марта – для людей театра всегда и память, и итоги, и надежды – всё вместе.…У нас шли замечательные спектакли по сто, двести, триста раз. Театр был, как только это возможно, в коллективном искусстве един, минимум склок, максимум надежд. Капустники, – самые творческие, талантливые, заразительные в Киеве с неизменным авторством Жени Лунченко, Сергея Озиряного… А ещё была "Смесь небес и балагана" – мы поставили это представление ко дню театра, но зрители захотели, и, мы на аншлагах, играли его раз двадцать, и каждый из артистов получал свою долю оваций, да и положительных эмоций - наше театральное прошлое, оно к сожалению, – теперь только в Ютюбе. Кто захочет вспомнить, может заглянуть, освежить в памяти…Ну… Итоги и надежды у каждого свои, но в этот день, так или иначе, связаны они с профессией…"Несмотря на то, что с весны 2022 года театром руководит другой человек – режиссер Кирилл Кашликов, и с апреля того же года театр больше не носит свое родное имя, Резникович – его настоящий символ и мастер, с именем, фамилией, стилем и талантом которого связан театр.Бывший руководитель, выражая свои мысли и наблюдения, всегда пишет немного от лица театра и коллектива, и, судя по комментариям, киевляне – на его стороне.Резникович – ученик великого Георгия Товстоногова, мастер московской школы Станиславского и выдающийся харьковчанин, покоривший Москву в 60-е годы. Первым его образованием, неоконченным, стал физико-математический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Одновременно с учебой Резникович служил в Русском драматическом театре Прикарпатского военного округа во Львове, но на третьем курсе уехал в Ленинград, учиться режиссуре. После учебы в северной столице режиссер четыре года работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.После Москвы был Киев – тот самый орденоносный театр русской драмы, который впоследствии ему предстояло возглавить и Театральный институт имени Ивана Карпенко-Карого, до сих пор считающийся главной колыбелью театральных талантов Украины. Следующие три года режиссер проработал в Новосибирске, а после вернулся в Киев.Конфликты новой националистической власти Украины с режиссером Резниковичем начались уже в 2005 году после победы на выборах третьего президента Виктора Ющенко: активистка Оранжевого Майдана певица Оксана Билозир добилась его увольнения через министра культуры Украины, но коллектив театра отстоял своего мастера.Позднее, уже в 2020 году, Резникевич произнес в интервью слова совершенно крамольные для нынешних украинских чиновников:"Мне кажется, русский язык в Украине не должен быть проблемой. Он должен быть постоянно рядом с государственным языком. Потому что наши народы бесконечно близки. И поэтому великая русская культура, часть она влилась и в определённую украинскую культуру, и Гоголь — кто он такой? И так далее. Поэтому, мне кажется, что борьба с русским языком - перегиб и ничего хорошего, окромя дурного, из этого не выйдет. Другой вопрос, что мы кричим про украинский язык, а где великие произведения на украинском языке за 30 лет, скажите, пожалуйста? Кто? Почему их так мало? Почему за время советской власти был и Тычина, Рыльский, Сосюра, Головко, Яновский... Думать об этом надо, меньше кричать, а больше делать…"Резникевич считал, что в последние годы на Украине "есть ещё немного последних сторожей той культуры великой, которую они восприняли через своих учителей. Ещё остались они. Грех их не использовать", но на высокие должности в культуре, по его словам, продолжали приходить люди, не отличающие Гоголя от Горького, а потому надежды было немного."Ведь если серьезно "Слава Украине" - это слава всем тем авторам, о которых я говорю. Кроме этого, вот сегодня мои студенты, я называю им, например, роман "Бурьян" А. Головко - никто не читал!.. И ничего не читали!", - резюмировал режиссер культурную трагедию.Не театр, полный звезд, а "театр-звезда"Именно так характеризует руководство театром Леси Украинки исследовательница творчества Резникевича Елена Крутовая.Главной его постановкой украинские театроведы называют спектакль "Насмешливое моё счастье", который и сам режиссер называет любимым."Насмешливое моё счастье" - сценический роман в письмах. Действуют Чехов, Лика, Книппер. В драматургии только письма, и в них — самое сокровенное о себе, о близких, боль, одиночество, тоска, гнев, радость, раздумья о жизни человека и общества, о нравственном и безнравственном. В пьесе собраны письма более чем за двадцать пять лет. Как воплотить всё это на сцене? И мне помог художник Давид Боровский. Тогда я и понятия не имел о природе времени в сценическом произведении, о том, как важно её ощутить, и ещё о том, что она диктует пластику.Я просто не задумывался над этим, а Боровский понимал, чувствовал. У него родился интересный образ: полукругом гигантский орган, в нём три плана: первый — самый низкий, второй — в центре, повыше и третий в глубине сцены, самый высокий. Весь орган из берёз. Венская мебель: кресло, стулья, стол. Множество точек, откуда могут появляться персонажи и куда могут уходить.Вначале неслышно и медленно открывались средние створки органа, и далее за всё время спектакля — ни одного изменения формы. Лишь в финале в это зияющее тёмное пространство между створками уходил смертельно больной писатель. За ним так же медленно смыкался орган — жизнь кончилась. Оставались лишь чеховский стол и кресло, его подсвечник, его газета, его пенсне..." - так сам Резникевич писал о работе над спектаклем в книге "Записная книжка режиссера".Он много и охотно подчеркивал свою удачу. По словам режиссера, самые лучшие и самые нужные люди всегда встречались на его пути:"В Театр им. Леси Украинки - случай! - я пришел в эпоху личностей: Юрия Сергеевича Лаврова, Виктора Михайловича Халатова, Евгении Эмануиловны Опаловой. Это очень важно, особенно в годы становления молодого режиссёра. Конечно, эти артисты шли на компромисс с режимом. А кто не шёл?.. Но нравственно и творчески у них был Бог в душе и в сердце, и они бескорыстно помогали тем, кто стремился овладеть профессией".Под компромиссами с советской властью Рензникович, неоднократно заявлявший о своей религиозности, очевидно, имеет в виду атеистическую идеологию.Театр без Михаила РезниковичаВ апреле 2022 года Национальный драматический театр имени Леси Украинки убрал из названия словосочетание "русская драма".Имя великой поэтессы, к слову, театр получил в 1941 году, когда в нем была сыграна известная в Киеве постановка "Каменного гостя" Украинки – ее интерпретация пушкинского сюжета, поставленная Константином Хохловым. Спектакль тогда стал визитной карточкой театра, а в 90-е Резникович восстановил любимый горожанами сюжет в спектакле "В плену страстей". Этот, и все другие спектакли, в театре шел на русском языке до совсем недавнего времени.Однако 19 апреля 2022 года в интервью журналисту "Украинформа" Александру Рудяченко новый руководитель театра Кашликов рассказал, что коллектив единогласно проголосовал за отказ от языка и русской драмы. Из репертуара были вычеркнуты все спектакли по произведениям Достоевского, Островского, Горького, Пушкина, Арбузова, и других русских авторов.Аналогичные трансформации произошли и с остальными украинскими театрами русской драмы: Харьковского – имени Пушкина, Днепропетровского – имени Горького, Одесского – имени Андрея Иванова, а также Николаевского и Закарпатского.Сам Михаил Резникович не комментировал публично эти события, но приведем полные горечи слова, сказанные им ранее:"Я человек очень серьёзной русской и украинской культуры второй половины 20 века. Поэтому, моя шкала духовных ценностей - это то, что я уже не раз говорил: театр превращает толпу в народ и театр может очень много сказать миру добра. Если эти понятия могут быть реализованы в нашем времени, помноженные на способы выразительности современного театра. Я терпеть не могу человеческое и творческое предательство, я терпеть не могу лицемерия в жизни. Я терпеть не могу — одно говорю, второе думаю, третье делаю. Вот, иногда, разговариваю с человеком и вижу что он лжёт. Мне как-то неловко смотреть ему в глаза, мне даже неловко ему что-то говорить.Я работал с очень хорошим артистом в Москве, с Евгением Павловичем Леоновым, мне довелось с ним работать в одном театре и у нас были хорошие творческие отношения, он работал в одном спектакле, который я ставил. И вот у него было серьёзное очень последнее интервью, и его спросили, что вы больше всего цените в человеке. Он сказал: "Сомнение и стеснительность". Я могу тоже подписаться под этими словами. Вот собственно и всё!"

https://ukraina.ru/20230315/1044405840.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, театр, киев, культура, режиссер