Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ - 27.03.2023 Украина.ру
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Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ
Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ - 27.03.2023 Украина.ру
Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
2023-03-27T16:27
2023-03-27T16:27
новости
владимир путин
награда
медаль
школьник
спасение
дети
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В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники успели расстрелять два автомобиля, убив водителей.В одной из этих машин в школу ехали 10-летний Федор Симоненко и две девочки более младшего возраста. Мальчик получил ранение в грудную клетку при нападении украинского ДРГ, однако не растерялся, помог школьницам выбраться из машины и велел им вместе с ним бежать в лес. Позже, выйдя на другую дорогу, Симоненко поймал попутку, на которой дети уехали в безопасное место.Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов не получится уйти от возмездия, все они будут уничтожены.
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новости, владимир путин, награда, медаль, школьник, спасение, дети, украина
Новости, Владимир Путин, награда, медаль, школьник, спасение, дети, Украина

Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ

16:27 27.03.2023
 
© © Пресс-служба губернатора Брянской области
© © Пресс-служба губернатора Брянской области
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За Отвагу" Симоненко Федора Витальевича - учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области", - говорится в документе.

В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники успели расстрелять два автомобиля, убив водителей.
В одной из этих машин в школу ехали 10-летний Федор Симоненко и две девочки более младшего возраста. Мальчик получил ранение в грудную клетку при нападении украинского ДРГ, однако не растерялся, помог школьницам выбраться из машины и велел им вместе с ним бежать в лес. Позже, выйдя на другую дорогу, Симоненко поймал попутку, на которой дети уехали в безопасное место.
Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов не получится уйти от возмездия, все они будут уничтожены.
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