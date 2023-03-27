https://ukraina.ru/20230327/1044763773.html

Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ

Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ - 27.03.2023 Украина.ру

Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

2023-03-27T16:27

2023-03-27T16:27

2023-03-27T16:27

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В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники успели расстрелять два автомобиля, убив водителей.В одной из этих машин в школу ехали 10-летний Федор Симоненко и две девочки более младшего возраста. Мальчик получил ранение в грудную клетку при нападении украинского ДРГ, однако не растерялся, помог школьницам выбраться из машины и велел им вместе с ним бежать в лес. Позже, выйдя на другую дорогу, Симоненко поймал попутку, на которой дети уехали в безопасное место.Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов не получится уйти от возмездия, все они будут уничтожены.

https://ukraina.ru/20230327/1044757777.html

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новости, владимир путин, награда, медаль, школьник, спасение, дети, украина