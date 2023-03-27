https://ukraina.ru/20230327/1044763773.html
Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ
Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ - 27.03.2023 Украина.ру
Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
2023-03-27T16:27
2023-03-27T16:27
2023-03-27T16:27
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владимир путин
награда
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В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники успели расстрелять два автомобиля, убив водителей.В одной из этих машин в школу ехали 10-летний Федор Симоненко и две девочки более младшего возраста. Мальчик получил ранение в грудную клетку при нападении украинского ДРГ, однако не растерялся, помог школьницам выбраться из машины и велел им вместе с ним бежать в лес. Позже, выйдя на другую дорогу, Симоненко поймал попутку, на которой дети уехали в безопасное место.Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов не получится уйти от возмездия, все они будут уничтожены.
https://ukraina.ru/20230327/1044757777.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, награда, медаль, школьник, спасение, дети, украина
Новости, Владимир Путин, награда, медаль, школьник, спасение, дети, Украина
Путин наградил брянского школьника, спасшего детей при атаке украинского ДРГ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За Отвагу" школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов. Соответствующий документ 27 марта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За Отвагу" Симоненко Федора Витальевича - учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области", - говорится в документе.
В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники успели расстрелять два автомобиля, убив водителей.
В одной из этих машин в школу ехали 10-летний Федор Симоненко и две девочки более младшего возраста. Мальчик получил ранение в грудную клетку при нападении украинского ДРГ, однако не растерялся, помог школьницам выбраться из машины и велел им вместе с ним бежать в лес. Позже, выйдя на другую дорогу, Симоненко поймал попутку, на которой дети уехали в безопасное место.
Президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов в Брянской области, заявил, что у украинских неонацистов не получится уйти от возмездия, все они будут уничтожены.