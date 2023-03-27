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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза - 27.03.2023 Украина.ру
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза
После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2023-03-27T15:36
2023-03-27T15:36
2023-03-27T15:36
ссср
россия
распад
патрушев
новости
дмитрий медведев
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В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий."С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне", - подчеркнул Патрушев.Ранее в марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что СССР распался из-за потери властями страны связи с реальностью: "руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов".По его словам, сейчас у Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ссср, россия, распад, патрушев, новости, дмитрий медведев
СССР, Россия, распад, Патрушев, Новости, Дмитрий Медведев
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза
После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
"С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне", - подчеркнул Патрушев.
Ранее в марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что СССР распался из-за потери властями страны связи с реальностью: "руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов".
По его словам, сейчас у Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России.