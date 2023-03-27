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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза - 27.03.2023 Украина.ру

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Москва сделала выводы из распада Советского Союза

После распада СССР Россия провела "работу над ошибками" и сейчас может обеспечить как свою внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

2023-03-27T15:36

2023-03-27T15:36

2023-03-27T15:36

ссср

россия

распад

патрушев

новости

дмитрий медведев

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В интервью "Российской газете" он напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 "Задачи в отношении России". По содержанию и духу тот документ от 18 августа 1948 года носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий."С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне", - подчеркнул Патрушев.Ранее в марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что СССР распался из-за потери властями страны связи с реальностью: "руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов".По его словам, сейчас у Соединенных Штатов Америки гораздо больше предпосылок для распада, чем у России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ссср, россия, распад, патрушев, новости, дмитрий медведев