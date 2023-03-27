https://ukraina.ru/20230327/1044760811.html

Богдан Безпалько: Украина попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии

Богдан Безпалько: Украина попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии - 27.03.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: Украина попытается совершить теракт на ядерных объектах в Белоруссии

Если на предполагаемое хранилище ТЯО высадятся беспилотники и произойдут взрывы, это будет большой пощечиной и России, и Белоруссии, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-03-27T16:09

2023-03-27T16:09

2023-03-27T18:44

интервью

богдан безпалько

ядерное оружие

украина

белоруссия

теракт

беспилотники

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля. Подготовка экипажей для ракетных комплексов «Искандер» начнется 3 апреля.— Богдан, почему Пентагон и Белый дом сдержанно отреагировали на планы России, ведь это хороший способ снова обвинить Кремль в эскалации конфликта?— Россия осуществила шаги, которые давно проводили США в отношении ряда стран Европы и Азии. Тактическое ядерное оружие располагалось на территории Германии и Турции, на авиабазе Инджирлик.Сдержанная реакция Вашингтона объясняется еще тем, что они планируют разместить ТЯО на территории Финляндии и повысить градус напряженности.На Западе не верят, что Россия и Белоруссия будут использовать ядерное оружие, считают, что это элемент устрашения. Истерическая реакция была у украинской стороны, которая является одной из граней реакции американской. То есть официальные лица США отреагировали сдержанно, как и полагается сильному игроку, украинская сторона отреагировала истерично, как и полагается игроку слабому.— Как этот шаг отразится на статусе Белоруссии на международной арене? Там уже заявляют, что Белоруссия становится ядерной державой.— Это, конечно, преувеличение. Белоруссия не становится ядерной державой, потому что у нее нет доступа к использованию ядерного оружия, которое находится на ее территории. Но это повышает ее статус. Это статус стратегического военного союзника, которому доверяют хранение ядерного оружия.Но повреждение самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 беспилотником белорусская сторона предотвратить не смогла. Так же как в свое время она не смогла предотвратить «плюшевый десант» (акция протеста против нарушений свободы слова, проведённая гражданами Швеции 4 июля 2012 года. — Ред.). Небо над Белоруссией — дырявое, это главная проблема.Если на предполагаемое хранилище ТЯО высадятся беспилотники и произойдут взрывы, это будет большой пощечиной и России, и Белоруссии. Но отвечать за это должна Белоруссия, ее чиновники, политики, а не мифические гродненские террористы.— Насколько вероятна террористическая атака на ядерные объекты в Белоруссии?— Украинская сторона обязательно попытается совершить подобного рода демарш, чтобы обесценить размещение ТЯО в Белоруссии.— ЕС грозит белорусским властям очередным санкционным пакетом, в том числе из-за планов по размещению российского ТЯО. Насколько сильным будет удар по белорусской экономике?— Белорусская экономика опирается на российскую экономику. Но мы не должны полностью содержать экономику Белоруссии. Своих производителей ограничивать в пользу белорусских. Господин Головченко (премьер-министр Белоруссии. — ред.) потребовал предоставить часть рынка перевозок. Но ведь мы тоже нуждаемся в рабочих местах, и налоги должны поступать в российский бюджет.— Можно ли сказать, что угроза от Польши для Белоруссии возрастает день ото дня, учитывая закупки Варшавой американского оружия?— Размещение ТЯО должно нивелировать эту угрозу. Первой, по кому ударит ядерная дубинка, будет Польша. И ударит она мгновенно, учитывая близость Польши и Белоруссии.— Как на ходе спецоперации отразятся планы Москвы и Минска по ядерному оружию?— Возможно, некоторые страны будут более сдержаны в поддержке Украины, чтобы не спровоцировать ухудшение отношений России и Белоруссии. Но ход СВО будет определяться пока ожидаемого контрнаступления Украины. СВО будет определятся именно этими событиями, а не размещением ядерного оружия. ТЯО — это определенная страховка на случай вторжения Польши на территорию Калининградской области и Белоруссии, чтобы отвлечь Россию от Украины.СВО пока определяется конвенциональными вооружениями и обычными вооружёнными силами.— Вы согласитесь, с мнением, которое популярно в публичном пространстве, что обещанное наступление ВСУ станет последним и для украинской армии, и для режима Зеленского?— Украина действительно испытывает сложности и с мобилизационным ресурсом, и с ведением боевых действий. Пытаются мобилизовать людей, которые стоят на онкоучете и тех, у кого есть инвалидность. Очевидно, мобилизовывать больше некогоНесмотря на заявления, что мобилизационный потенциал Украины составляет 2 млн человек, пока этих миллионов не видно.Никакая военная помощь это не исправит. Полностью заменить украинскую армию на поле боя страны НАТО не могут. Все самоходные установки «Краб» сопровождаются польскими экипажами. Вероятно, там будут воевать немецкие экипажи, хорватские, даже израильские. Но полностью заменить граждан Украины они не могут.Это мнение обосновано, но полностью спрогнозировать ход боевых действий сейчас невозможно, потому что могут возникнуть факторы как в нашу пользу, так и против нас, которые могут резко изменить ход конфликта.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20230327/1044746318.html

https://ukraina.ru/20230326/1044727518.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, богдан безпалько, ядерное оружие, украина, белоруссия, теракт, беспилотники