https://ukraina.ru/20230327/1044760320.html

Никита Мендкович: США понимают, что им не справиться с Россией и Китаем

Никита Мендкович: США понимают, что им не справиться с Россией и Китаем - 27.03.2023 Украина.ру

Никита Мендкович: США понимают, что им не справиться с Россией и Китаем

Есть факты, указывающие на то, что Россия и Китай готовы на проведение совместных оборонительных военных операций на востоке Азии и будут вместе отвечать на вероятную угрозу со стороны США и их союзников

2023-03-27T16:39

2023-03-27T16:39

2023-03-27T18:25

интервью

сво

украина

россия

китай

политика

экономика

никита мендкович

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Об этом рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру.— Никита, хотелось бы начать с двадцатилетия начала Иракской войны. Как вы считаете, США начали падать с позиции единственного мирового лидера уже тогда?— Падение США с позиций мирового гегемона началось вскоре после того, как они начали на нее претендовать. Уничтожение системы многополярного мира, диктат США — прямая угроза каждой стране и каждому народу. Угроза их независимости и свободе.Поэтому агрессия в Афганистане, Ираке, в Ливии, организация цветных революций — были лишь симптомами, предпосылками для того, чтобы все больше государств начали сопротивляться американской гегемонии, просто отстаивая само свое существование.Отсюда вытекают уже и российско-китайский союз, и создание БРИКС, ОДКБ, других международных объединений, которые просто стремятся сохранить себя от экономических, военных и иных посягательство со стороны США.— Сейчас Соединенные Штаты на Украине пытаются взять реванш у истории?— Полагаю, что да. Еще около десяти лет назад один из американских дипломатов в кулуарах международных конференций сказал прямым текстом: Россия для нас — большая проблема, если бы вы были обычной страной, мы бы вас просто разбомбили. Это было сказано еще до начала украинского кризиса и отражает американский подход.Вашингтон исходит из того, что если сможет ослабить, расчленить Россию и Китай, то никто в мире не сможет сопротивляться его гегемонии. Для этого инициируется и украинский, и тайваньский кризисы. В каждом случае деструктивные силы используются для подрыва мощи России и Китая.Украинский конфликт, честно скажем, был инициирован США, мы вынуждены были лишь защищаться, для чего и ввели войска на территорию, контролируемую марионеточным режимом. Сейчас мы сражаемся не за землю, не за какие-то определенные области Украины. Мы сражаемся за существование России как государства, и русского, российского народа как единого конструкта.США же, наоборот, стремятся разделить нашу страну на несколько регионов, чтобы оккупировать наиболее ценные из них, установить контроль над ресурсами — и снова обогащаться.Следующей целью станет неизбежно Китай, Иран и вообще любые режимы, которые показывают нелояльность Вашингтону. Именно поэтому сейчас Россия встречает поддержку в борьбе за свободу Украины со стороны других государств. Тех же Китая, Ирана, стран Латинской Америки.— Вопрос о беспилотнике США, который недавно упал в Черноv море. Представляет ли он стратегический интерес для России?— История с беспилотником напоминает мне слова (Евангелие от Матфея), что поднявший меч — от меча и погибнет. Вызывает очень большое удивление истерия американцев о том, что их беспилотный летательный аппарат, который использовался для координации ракетных ударов так называемой украинской армии по Крыму, был сбит. Позднее было выпущено заявление Кирби, где он продолжал истерить по этому вопросу.Поднявший меч — от меча и погибнет! Если вы вторгаетесь в зону боевых действий с целью поддержки одного из участников — вы становитесь законной мишенью. Это касается и беспилотных аппаратов, и пилотируемых устройств.— Что вы скажете об итогах визита Си Цзиньпина в Москву? Наблюдаем ли мы создание военно-политического союза двух стран?— Безусловно, есть создание военно-политического и военно-экономического союза. Это естественная реакция на возникающие угрозы. США начали санкционную войну и против Китая, и против нас. Чтобы защитить уровень жизни своих народов, мы объединяем наши усилия.У Китая очень большие объемы производства, много рабочих рук, но достаточно слабая научно-конструкторская работа. У нас – наоборот: определенные демографические проблемы, при этом у нас очень хороший задел и достаточно хорошее состояние конструкторской сферы сейчас. И в военной, и в гражданской сфере. Умножение наших сильных сторон, достоинств друг на друга, должно привести к росту экономик обоих наших государств.Кроме того, сейчас происходит сопряжение проекта «Шелкового пути», исходящего из Китая, и Евразийского экономического союза, который создан и развивается при участии Москвы. Это позволит создать большой общий рынок, который выступит локомотивом роста для многих государств Евразии.Я полагаю, что за счет сильных сторон, которые есть у каждого из нас, каждого из наших государств, мы сможем очень серьезно умножить достоинства и соседа, и свои собственные. Китай даст рабочие руки, мы дадим НИОКР и ресурсы. Это позволит создавать все больше материальных благ, сделать жизнь наших граждан лучше. Вопреки санкциям, вопреки иностранной агрессии.— Россия и Китай пошли на сближении из-за действий Запада?— К тому партнерству, которое мы имеем сейчас, мы действительно шли достаточно давно. Основная масса несекретных договоров между Россией и Китаем подписана незадолго до визита Си в Москву, однако, судя по новостным сообщениям и утечкам о государственном визите, ряд новых соглашений, преимущественно закрытых, был подписан и в ходе этого визита.Из открытой части известно, что очень много планов по развитию ядерной энергетики, новейших типов реакторов, лесного, сельского хозяйства, изучение космоса и много чего другого. В печати еще поступали утечки о развитии сотрудничества в оборонной сфере, включая производство беспилотных летательных аппаратов и тяжелых самолетов военного назначения.Я считаю, что этим перечень направлений нашего сотрудничества не исчерпывается. Россия и Китай имеют определенный набор и общих позитивных интересов, возможности сотрудничать при создании материальных благ и необходимость защищать себя от внешней агрессии.Россия не хочет терять Дальний Восток и Кубань. Китай не хочет терять Тайвань, Тибет и Синьцзян, на которые также покушаются американцы.Мы защищаем свою территориальную целостность и суверенитет, но одновременно мы стараемся дружить и сотрудничать в мирных целях.— Станет ли визит Си Цзиньпина катализатором для тайваньского кризиса со стороны США?— Я считаю, что здесь неблагодарное дело давать прогнозы, но рано или поздно Китай решит тайваньский вопрос. Признаем честно: это всеми признанная территория Китая, оккупированная режимом сепаратистов, которых поддерживает американская армия. Более того, нынешний президент открыто заявил, что в случае наведения конституционного порядка на Тайване он поддержит экстремистов армией США.Совершенно очевидно, что ситуация является нетерпимой, и Китай должен вернуть себе контроль над собственной территорией.Другое дело, что, возможно, это произойдет не завтра. На это косвенно указывают планы по созданию новых микроэлектронных производств совместных, российско-китайских, которые были бы независимы от участия предприятий на оккупированном Тайване.Это показывает, что как минимум в ближайшее год-два, полагаю, Китай не сможет решить тайваньский вопрос. Но это моя оценка, господин Си со мной не делился планами.— Движемся ли мы в направлении военного блока с Китаем, альянса?— Пожалуй, что да. Россия действительно сильно сближается с Китаем в военной сфере. Россия помогала Китаю создавать собственную систему противоракетной обороны, и во многом проведена интеграция российской и китайских систем защиты на данном направлении.Кроме того, мы из открытых источников знаем, что достигнуты соглашения об использовании военной инфраструктуры, включая аэродромы друг друга, для проведения каких-то военных операций, наравне с учениями российско-китайскими.Все это указывает на то, что Россия и Китай готовы на проведение совместных оборонительных военных операций на востоке Азии, и будут вместе отвечать на вероятную угрозу со стороны США и их союзников.Это важный момент, который может прямую агрессию предотвратить, потому что США, скорее всего, понимают, что с союзом двух наших государств в открытую они не справятся.— Если говорить о плане Китая по разрешению конфликта на Украине: опасаются ли Штаты, что другие страны поддержат такой план?— Я не считаю, что китайский план имеет какие-то большие перспективы, по той простой причине, что он очень сильно оторван от реальных украинских условий. Для танго нужны двое. Мир невозможен в столь агрессивной, непримиримой позиции США и их украинских марионеток, которые ведут агрессию против России.Россия изначально, еще до начала боевых действий, пыталась добиться компромисса, но наши усилия были отвергнуты. Пока нет оснований считать, что Вашингтон и марионеточный режим в Киеве пересмотрят свою позицию.

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https://ukraina.ru/20230327/1044751739.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, украина, россия, китай, политика, экономика, никита мендкович