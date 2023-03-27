Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео - 27.03.2023 Украина.ру
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Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео
Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео - 27.03.2023 Украина.ру
Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео
В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый... Украина.ру, 27.03.2023
2023-03-27T15:01
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видео
россия
украина
сво
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В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый микрорайон - со школой и детским садом. Именно этот комплекс совсем недавно посетил президент Владимир Путин. Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал на территории жилищного комплекса, а также в одной из квартир. Подробности – в нашем спецрепортаже!
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видео, россия, украина, сво, днр, мариуполь, стройка, новостройки, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ДНР, Мариуполь, стройка, новостройки

Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео

15:01 27.03.2023
 
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В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый микрорайон - со школой и детским садом. Именно этот комплекс совсем недавно посетил президент Владимир Путин. Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал на территории жилищного комплекса, а также в одной из квартир. Подробности – в нашем спецрепортаже!
 
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