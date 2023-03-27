https://ukraina.ru/20230327/1044760231.html

Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео

Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео - 27.03.2023 Украина.ру

Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео

В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый... Украина.ру, 27.03.2023

2023-03-27T15:01

2023-03-27T15:01

2023-03-27T15:01

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В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый микрорайон - со школой и детским садом. Именно этот комплекс совсем недавно посетил президент Владимир Путин. Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал на территории жилищного комплекса, а также в одной из квартир. Подробности – в нашем спецрепортаже!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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