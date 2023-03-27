https://ukraina.ru/20230327/1044760231.html
Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео
Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео - 27.03.2023 Украина.ру
Россия отстраивает Мариуполь: смотрите, как выглядит новый ЖК, в котором побывал президент Путин. Видео
В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый... Украина.ру, 27.03.2023
2023-03-27T15:01
2023-03-27T15:01
2023-03-27T15:01
видео
россия
украина
сво
днр
мариуполь
стройка
новостройки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044760112_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1bab0a4039baeeaf7d81ff65a5d894c.jpg
В Мариуполе продолжается заселение квартир в новом жилом комплексе "Невский", который российские военные возвели в рекордные сроки. Вскоре здесь вырастет целый микрорайон - со школой и детским садом. Именно этот комплекс совсем недавно посетил президент Владимир Путин. Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко побывал на территории жилищного комплекса, а также в одной из квартир. Подробности – в нашем спецрепортаже!
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044760112_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45f327b828e4ffe55b1071994962bfd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, днр, мариуполь, стройка, новостройки, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ДНР, Мариуполь, стройка, новостройки