Россия не даст Западу "заглушить" тему подрыва "Северных потоков" - Песков
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Запад пытается заглушить тему подрыва "Северных потоков", но Москва будет и далее противостоять этому, заявил 27 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы ее заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться", - подчеркнул он.
Песков также высказался насчет возможности потребовать компенсацию за "Северные потоки".
Песков также высказался насчет возможности потребовать компенсацию за "Северные потоки".
"Если речь идет все-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств... тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", - сказал он.
Представитель Кремля пояснил, что пока рассуждает об этом гипотетически. Он указал, что сначала нужно установить ответственного.
"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.
В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
"Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.
В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.