https://ukraina.ru/20230327/1044759712.html

Россия не даст Западу "заглушить" тему подрыва "Северных потоков" - Песков

Россия не даст Западу "заглушить" тему подрыва "Северных потоков" - Песков - 27.03.2023 Украина.ру

Россия не даст Западу "заглушить" тему подрыва "Северных потоков" - Песков

Запад пытается заглушить тему подрыва "Северных потоков", но Москва будет и далее противостоять этому, заявил 27 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-03-27T14:44

2023-03-27T14:44

2023-03-27T14:44

северный поток

газопровод

запад

песков

россия

новости

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"Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы ее заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться", - подчеркнул он.Песков также высказался насчет возможности потребовать компенсацию за "Северные потоки".Представитель Кремля пояснил, что пока рассуждает об этом гипотетически. Он указал, что сначала нужно установить ответственного. "Северный поток" служил одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. Из-за сложностей с обслуживанием турбин на фоне санкций против РФ в последнее время он был задействован лишь частично. Трубопровод "Северный поток - 2" был достроен, но не введен в эксплуатацию - также из-за антироссийских санкций.В сентябре прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

https://ukraina.ru/20230327/1044758154.html

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северный поток, газопровод, запад, песков, россия, новости