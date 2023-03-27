"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой России - 27.03.2023 Украина.ру
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"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой России
"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой России - 27.03.2023 Украина.ру
"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой России
Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom 27 марта сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер
2023-03-27T14:38
2023-03-27T14:38
новости
сша
офицер
скотт риттер
вашингтон
россия
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Ведущий канала Эндрю Наполитано напомнил, что когда председатель КНР Си Цзиньпин поднял вопрос о прекращении огня, российский президент Владимир Путин предложил спросить об этом Владимира Зеленского. И тут в ситуацию вмешался член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, заявивший, что США категорически против прекращения огня, потому что в таком случае будут подтверждены не только достижения России, но еще и Китая как посредника.На это Риттер ответил, что именно президент США Джо Байден сначала отклонял все предложения Путина по предотвращению конфликта, а потом он же не допустил завершения боевых действий, и "теперь 400 тысяч человек мертвы".Он подчеркнул, что американские элиты прекрасно осознают невозможность Киева и стоящего за ним коллективного Запада выиграть конфликт, но главная идея его раздувания для Вашингтона состоит в том, чтобы вбить клин между Китаем и Россией.И в этом, констатировал Риттер, Соединенные Штаты тоже потерпели неудачу, фактически толкнув Москву и Пекин в объятия друг друга. И теперь, констатировал экс-разведчик, Кирби и его соратникам ничего не остается как сменить свои тезисы, проснувшись однажды утром в совершенно новом мире.Несколькими днями ранее австрийский политик Геральд Гросс заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы."С ордером на арест Владимира Путина наконец можно быть уверенным, что мирных переговоров больше не будет. Так или иначе, я считаю, что мирные переговоры теперь не имеют смысла. Мирные переговоры, которые можно было бы провести в Вене или в штаб-квартире ООН, невозможны, если Владимир Путин не будет в них участвовать. Я поздравляю судей в Гааге, потому что они запрограммировали конфликт на многие годы. Бои будут продолжаться и дальше", - сказал политик.Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.К слову, совсем недавно была обнародована информация о том, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.
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новости, сша, офицер, скотт риттер, вашингтон, россия
Новости, США, офицер, Скотт Риттер, Вашингтон, Россия

"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой России

14:38 27.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / David ShankboneСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© commons.wikimedia.org / David Shankbone
Читать в
Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom 27 марта сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер
Ведущий канала Эндрю Наполитано напомнил, что когда председатель КНР Си Цзиньпин поднял вопрос о прекращении огня, российский президент Владимир Путин предложил спросить об этом Владимира Зеленского. И тут в ситуацию вмешался член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, заявивший, что США категорически против прекращения огня, потому что в таком случае будут подтверждены не только достижения России, но еще и Китая как посредника.
На это Риттер ответил, что именно президент США Джо Байден сначала отклонял все предложения Путина по предотвращению конфликта, а потом он же не допустил завершения боевых действий, и "теперь 400 тысяч человек мертвы".
"Послушай, Джон, позволь мне дать тебе профессиональный совет. Россия выиграла конфликт, чувак. Ты проиграл. И прямо сейчас прекращение этого конфликта — лучшая сделка, которую вы когда-либо получите. Потому что, если они (США - Ред.) этого не сделают, Россия выиграет все, а вы все потеряете", - заявил Риттер.
Он подчеркнул, что американские элиты прекрасно осознают невозможность Киева и стоящего за ним коллективного Запада выиграть конфликт, но главная идея его раздувания для Вашингтона состоит в том, чтобы вбить клин между Китаем и Россией.
И в этом, констатировал Риттер, Соединенные Штаты тоже потерпели неудачу, фактически толкнув Москву и Пекин в объятия друг друга. И теперь, констатировал экс-разведчик, Кирби и его соратникам ничего не остается как сменить свои тезисы, проснувшись однажды утром в совершенно новом мире.
Несколькими днями ранее австрийский политик Геральд Гросс заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы.
"С ордером на арест Владимира Путина наконец можно быть уверенным, что мирных переговоров больше не будет. Так или иначе, я считаю, что мирные переговоры теперь не имеют смысла. Мирные переговоры, которые можно было бы провести в Вене или в штаб-квартире ООН, невозможны, если Владимир Путин не будет в них участвовать. Я поздравляю судей в Гааге, потому что они запрограммировали конфликт на многие годы. Бои будут продолжаться и дальше", - сказал политик.
Отдельное внимание Гросс уделил двойным стандартам Запада, отметив, что те же судьи Гааги игнорируют военные преступления, совершенные США и Великобританией.
К слову, совсем недавно была обнародована информация о том, что по оценкам американских экспертов, в результате войн, развязанных США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
24 марта, 16:25
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУСРешение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс
 
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