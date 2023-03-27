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Юрий Гагарин. Первый среди первых — и в вечность ушел первым

Юрий Гагарин. Первый среди первых — и в вечность ушел первым - 27.03.2023 Украина.ру

Юрий Гагарин. Первый среди первых — и в вечность ушел первым

27 марта 2023 года исполняется 55 лет со дня гибели Героев Советского Союза — Юрия Гагарина, первого космонавта Земли, и Владимира Серегина, летчика-испытателя, командира полка летной тренировки космонавтов

2023-03-27T15:31

2023-03-27T15:31

2023-03-27T16:22

владимир скачко

эксклюзив

юрий гагарин

гибель

космонавты

летчики

самолет

поэтесса

катастрофа

космос

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Их самолет навсегда вошел в штопор рядом с деревней Новоселово во Владимирской области.Комиссия ЦК КПСС и Совета министров СССР рассмотрела три десятка версий того, что случилось, и не смогла установить причины гибели самолета и летчиков. И вряд ли кто узнает это точно — небо, космос, бог хранят свои тайны. Когда до срока, когда вечно.Однако указанная комиссия точно установила два удивительных факта из последних минут и секунд жизни этих двух удивительных людей. Во-первых, эксперты установили, что самого момента столкновения с землей самолет оставался целым и невредимым, ни один из летчиков не пытался катапультироваться и оба находились в сознании, При этом Гагарин управлял самолетом в передней кабине, а в задней находился инструктор Серегин.По одной из версий, конструкция самолета, на котором совершали свой тренировочный полет летчики, такова, что катапультироваться мог только один — если первым это сделал бы пилот, то тогда погиб бы инструктор, и наоборот, если бы спасся инструктор, то погиб бы пилот. И никто из них не захотел оставить товарища.Во-вторых, они знали это и спасались вместе. Генерал-лейтенант авиации, заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Степан Микоян вспоминал по итогам работы комиссии: «Анализ показал, что в крови у Гагарина и Серегина не было алкоголя и что ни один из них не чувствовал страха — адреналина не было. Оба были в рабочем состоянии до момента гибели, Гагарин левой рукой держал ручку управления самолетом, ноги обоих были на педалях и давили на них»...А Гагарин действительно был первым. Даже первым из первых, потому что совершил до него неизведанное в том, что человечеством вообще делалось впервые. Таких людей в истории вообще единицы. Даже Америку открывали многие, хотя Христофор Колумб и носит звание первооткрывателя, вызывая усмешки древних викингов из Исландии или алеутов из Сибири, знающих морское дело на своих утлых лодчонках не хуже мореманов красивенных каравелл.До Гагарина в Космос никто не выходил. Это была вотчина первых, Вселенная для человечества и Вселенная для пионеров из людей, которые увидели землю снаружи. Впервые. Это и сейчас представить трудно.И он хотел и дальше быть первым. Он не мог без неба. Одного исторического полета ему, по общему мнению, с лихвой хватило, чтобы всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах. И носить лавры, и ходить в них, отсвечивая и отражая лучи славы и всенародной любви. Но он хотел летать и дальше, и выше. Он мечтал вновь отправиться в космос и стать первым человеком, чья нога ступит на поверхность Луны.С 1964 года он, будучи замначальника Центра подготовки космонавтов и одновременно слушателем Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, защитил диплом с отличием, добился направления на восстановление квалификации летчика-истребителя. Сложнейшей квалификации смелых и отчаянных людей.Но не успел: в период с 13 по 22 марта 1968 года он совершил 18 полетов с инструктором общей продолжительностью всего 7 часов. По общему мнению, этого было чудовищно мало...Проводя расследование той катастрофы, комиссия ЦК и Совмина работала девять месяцев, но материалы засекретила навсегда. Они и до сих пор хранятся в архивах. А генерал Степан Микоян как-то сказал по этому поводу: «За границей точные результаты нужны, чтобы выявить причины и не допустить их повторения. А у нас — чтобы наказать виновных. Эти самолеты больше не летают, и практического смысла это не имеет. Ну и если вдруг случится чудо и мы будем точно знать, от чего погибли Гагарин и Серегин, — это ничего не поменяет. И легче никому не станет».А Господь Бог свою тайну, как мне кажется, уже рассказал людям. Стихами Анны Долгаревой, харьковско-луганско-донецко-московской поэтессы, военкора и волонтера на войне в Донбассе и спецвоенной операции (СВО) на Украине:Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:нет никакого разложения с гнилостным вкусом,нет внутри человека угасания никакого,а только мороженое на площади на руках у папы,запах травы да горячей железной подковы,березовые сережки, еловые лапы,только вот это мы носим в себе, Юра,смотри, я по небу рассыпал красные звезды,швырнул от Калининграда и до Амура,исключительно для радости, Юра,ты же всегда понимал, как все это просто.Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаемо том, что спрятано у человека внутри.Никакого секрета у этого, никаких таин,прямо как вернешься — так всем сразу и говори,что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании,что человек — это дух небесный, а не шакалий,так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо.И еще, когда будешь падать — не бойся падать...Это потрясающе! Я не читал ничего точнее и проникновеннее о космосе, хотя читал много. И внимал песням о том, каким он парнем был. И видел фильмы. И слушал покорителей космоса. И скоро увижу кино, снятое на международной космической станции (МКС) такими же смелыми людьми, которые уже стали первыми в своем деле.Но эти слова из разряда откровений, которые, как мне кажется, действительно даются свыше. Раз в сто лет. Чтобы помнили и понимали, что «человек — это дух небесный, а не шакалий».А Гагарин, как мне кажется, знал. И потому не катапультировался, а, как показали данные комиссии ЦК и Совмина, до последнего жал на педали управления и рукояти руля. И то же самое делал Серегин.Они ничего не боялись. И не боялись смерти. Гагарин погиб на доли секунды раньше, чем его товарищ. Первым. Так уж символично получилось. А мы просто должны помнить…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220730/1037014637.html

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владимир скачко, эксклюзив, юрий гагарин, гибель, космонавты, летчики, самолет, поэтесса, катастрофа, космос