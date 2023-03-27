https://ukraina.ru/20230327/1044758154.html

Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков"

Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков" - 27.03.2023 Украина.ру

Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле понимание, кому может быть предъявлено требование о компенсации за теракт на "Северных потоках"

2023-03-27T13:48

2023-03-27T13:48

2023-03-27T13:48

северный поток

компенсация

новости

кремль

песков

газопровод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

"Ну смотрите, если речь идет все-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств (пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом), вот, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", - ответил представитель Кремля.Ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ukraina.ru/20230327/1044738495.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, компенсация, новости, кремль, песков, газопровод