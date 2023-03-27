Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков" - 27.03.2023 Украина.ру
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Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков"
Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков" - 27.03.2023 Украина.ру
Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле понимание, кому может быть предъявлено требование о компенсации за теракт на "Северных потоках"
2023-03-27T13:48
2023-03-27T13:48
северный поток
компенсация
новости
кремль
песков
газопровод
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"Ну смотрите, если речь идет все-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств (пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом), вот, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", - ответил представитель Кремля.Ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
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северный поток, компенсация, новости, кремль, песков, газопровод
Северный поток, компенсация, Новости, Кремль, Песков, газопровод

Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков"

13:48 27.03.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле понимание, кому может быть предъявлено требование о компенсации за теракт на "Северных потоках"
"Ну смотрите, если речь идет все-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств (пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом), вот, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", - ответил представитель Кремля.
Ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".
В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.

Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
07:14
Россия может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"- сотрудник МИДМосква может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 27 марта РИА Новости
 
Северный потоккомпенсацияНовостиКремльПесковгазопровод
 
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