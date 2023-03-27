Кремль высказался о компенсациях за подрыв "Северных потоков"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 марта ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле понимание, кому может быть предъявлено требование о компенсации за теракт на "Северных потоках"
"Ну смотрите, если речь идет все-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств (пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом), вот, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", - ответил представитель Кремля.
Ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток".
В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
07:14Россия может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"- сотрудник МИДМосква может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 27 марта РИА Новости