https://ukraina.ru/20230327/1044757470.html

УПЦ: от компромисса с совестью - к бесславному концу

УПЦ: от компромисса с совестью - к бесславному концу - 27.03.2023 Украина.ру

УПЦ: от компромисса с совестью - к бесславному концу

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил, что объявит голодовку в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры. Затея дважды бессмысленная.

2023-03-27T14:24

2023-03-27T14:24

2023-03-27T14:24

упц

ростислав ищенко

мнения

митрополит

голодовка

голодомор на украине

пцу

монахи

киево-печерская лавра

украина

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Во-первых, в поддержку каких именно монахов собирается голодать митрополит?В поддержку наместника Лавры митрополита Павла, недавно заявлявшего, что не уйдёт из монастыря даже если его будут расстреливать, но уже покорно собирающего пожитки и жалующегося только на то, что имущества слишком много и до 29 марта монахи всё вывезти не успеют? То есть вопрос из дела принципа свёлся к сроку капитуляции.Может быть в поддержку тех монахов, которые, чтобы не покидать Лавру решили перейти в ПЦУ? Думенковцы утверждают, что такие есть, а УПЦ пока что не удосужилась эту информацию опровергнуть.Или в поддержку тех, кто жалуется, что теперь, мол негде размещать структурные подразделения митрополии, ранее обитавшие в Лавре? Так а чего их где-то размещать, если украинская власть давно объяснила, что либо УПЦ вольётся в ПЦУ, либо будет полностью уничтожена. Лавра – только начало: падёт Лавра – ни один монастырь, ни один приход УПЦ не устоит.Во-вторых, а как митрополит собирается согласовать свою голодовку с отрицающей самоубийство христианской доктриной? Если он будет голодать до конца, то это будет самоубийство, то есть смертный грех, совершение которого невозможно объяснить никакими уважительными причинами. Самоубийц даже в церковной ограде не хоронят и не отпевают. Они вычёркивают себя из числа христиан.Если же поголодает и перестанет, то какой в этом смысл? Неужели митрополит Лука думает, что Зеленского волнует его меню и регулярность приёма им пищи? Украинской власти глубоко на всё это наплевать. Она только не хочет скандала. Но скандала и не будет. УПЦ не допустит. Немного подёргается, повозмущается шёпотом и большинство растворится в ПЦУ, мотивируя это невозможностью бросить паству, а меньшинство уйдёт в подполье, будет служить на дому, где их постарается побыстрее выловить СБУ. Предъявят стандартное обвинение в "поддержке агрессии против Украины" и посадят лет на 15 всех, кто откажется вливаться в "единую украинскую поместную церковь", работающую псевдорелигиозным департаментом нацистского государства.Украинские власти буквально взяли в осаду Почаевскую лавру, перекрыв все дороги, ведущие в город, установив жёсткий пропускной режим и не без успеха пытаясь лишить почаевских монахов поддержки извне. А вот в Киево-Печерскую лавру верующих в воскресенье свободно пустили на последнюю воскресную молитву.Почему такая разница? Потому, что почаевские монахи давно наладили систему оповещения, позволяющую собирать окрестных прихожан на защиту Лавры от нацистов. И было понятно, что они призовут прихожан на помощь и будут защищаться, если им дать такую возможность. Поэтому Почаевскую лавру и блокировали. Митрополия же, расположенная в Киево-Печерской лавре только стенает и пеняет власти на то, что та не отвечает на любовь УПЦ взаимностью.Ни слова поперёк никогда УПЦ не сказала националистам. Большинство её иерархов в своё время радостно подписали просьбу об автокефалии и только наглость бывшего экзарха Филарета (Денисенко) довоевавшегося с Патриархией до анафемы, приостановила процесс автокефализации, заставив архиереев отозвать свои подписи под обращением, чтобы не оказаться в одной лодке с преданным анафеме Филаретом. Но это не мешало священноначалию УПЦ постоянно подчёркивать свою отдельность от РПЦ. Даже против приставки МП (Московского патриархата) они всеми силами боролись.Они не подняли верующих против сатанинского майдана, предпочитая, умыв руки, смотреть, как преследуют и уничтожают тех политиков, которые поддерживали УПЦ МП. Они благословляли свою паству на войну в Донбассе, а потом и на войну против России. Они отказались от своего Патриарха, перестав поминать его на литургии в качестве Великого господина и Отца.Они сами, своими руками деморализовали свою паству инвективами против "политического православия". При этом "политическими" почему-то считались те прихожане, которые возвышали свой голос в защиту канонов, требовали от государства не посягать на самостоятельность церкви, не вмешиваться в дела конфессий. Зато националистов и автокефалистов в УПЦ привечали. Они "политическими православными" не считались, с ними пытались договориться.Вот потому-то власть и пустила спокойно прихожан УПЦ молиться в Лавре в воскресенье. Да, их было много. Но украинская власть давно не боится этого множества. Она знает, что УПЦ никогда не призовёт этих людей на защиту своей церкви. Священноначалие постенает, попеняет президенту на отсутствие взаимности, на безответность своей любви, да и пойдёт на очередную уступку, в очередной раз приняв новую реальность.Отдельные очаги сопротивления, вроде Почаевской лавры, окружат, блокируют и (если понадобится) возьмут штурмом. Огромный же массив прихожан УПЦ, брошенный своими пастырями, постепенно вольётся в ряды ПЦУ. Люди, ведь, в основном, привержены обрядности. Им необходимо крещение, венчание, отпевание, а насколько каноничен священник эти обряды проводивший задумаются немногие. Да и потом, УПЦ же сама поддержала идею борьбы с Россией. Получается, что она провозглашает то же, что и ПЦУ, только ПЦУ действует последовательнее, требуя разрыва всяких связей (даже канонических) с РПЦ.Да, теперь уже выводить православных в защиту церкви поздно. Многие уже не выйдут, сказав: "Это попы имущество делят", - а тем кто выйти до сих пор готов, ныне угрожает нешуточная опасность. Это до 2014 года власть опасалась миллионов прихожан УПЦ. Но церковь всё время шла на компромиссы и ни разу не использовала свой авторитет для того, чтобы добиться от власти следования если уж не конституции и законам государства, то хотя бы христианским нормам.Теперь власть не боится. Она знает, что УПЦ всё равно отступит и потому готова убивать. В этих условиях действительно не каждый решится взять на себя ответственность за призыв безоружных людей к сопротивлению безбожной власти.УПЦ изначально стала на путь компромисса, пытаясь примирить христианскую доктрину с сатанинской нацистской властью. Но если в политике компромисс благо, то компромисс со своей совестью никого ещё до добра не доводил. УПЦ прошла полный путь компромисса с совестью. Вначале она молчала, делая вид, что не замечает махинации политиков, в том числе и касающиеся дел церковных. Затем она стала поддакивать националистам, благославляя все их мерзости под предлогом служения "украинскому народу". УПЦ забыла, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, есть только христианская община и противостоящий ей мир атеистов и язычников. Нет русского или украинского православия. Оно едино, а церковь служит Христу и требование к священнику разделять с паствой все её скорби и радости, не означает служение "интересам нации".Сейчас УПЦ добралась до конца своего скорбного пути. Она осталась одна, сама же помогая власти объяснить народу, что "интересы нации" важнее христианского единства. Те, кому важен обряд и "интересы нации" не видят в УПЦ защитницу "украинства", а обряды и ПЦУ может провести, у них даже веселее получается с иконами Бандеры и откровенной проповедью вражды. Те, кому важна сама христианская идея не видят в УПЦ защитницу православия, ибо она каждый раз жертвует христианской доктриной ради взаимопонимания с властью.Но не всякая власть от Бога. Самуил помазал на царство Саула, но обнаружив его неправедность изменил решение и помазал Давида. Митрополит Филипп погиб, ибо не стеснялся говорить правду в лицо Ивану IV Васильевичу Грозному. Патриарх Гермоген погиб в заключении (скорее всего был заморен голодом), но не признал польской власти и благословил ополчение. Тысячи священников и практически весь епископат РПЦ погибли в результате репрессий, не признав навязывавшееся большевиками обновленчество.Играющий в карты с дьяволом, всегда проиграет. Попытавшись договориться с сатанинской властью УПЦ закономерно проиграла.Удивительно, что на этом фоне, от некоторых российских православных я слышу упрёки в адрес РПЦ, которая якобы "недостаточно старалась" спасти УПЦ. Между тем, иерархи УПЦ сами сделали свой выбор. Сделали его давно, отрекаясь от приставки МП, подчеркивая свою верность украинству, всеми силами пытаясь ослабить ориентацию украинских православных на Москву, уступая и уступая украинской власти. Более того, УПЦ буквально требовала от РПЦ не критиковать киевскую власть за нападки на УПЦ, никак не вмешиваться в этот конфликт, потому, де, что это будет доказательством "промосковскости" УПЦ и будет использовано националистами против неё.В своём страхе показаться промосковской УПЦ полностью копировала команду Януковича и закономерно пришла к тому же результату. И РПЦ точно так же не могла спасти УПЦ, как не могла сохранить власть Януковича Россия. Чтобы тебе помогли, надо хотеть получить помощь и хоть что-то делать самому. Если же от помощи отбиваться руками и ногами, то в конце концов обнаружишь себя одним в окружении врагов и равнодушных.Что ж УПЦ желала быть национальной украинской церковью. Её желание осуществилось. Теперь она повторяет судьбу Украины, у которой тоже все мечты, вплоть до войны с Россией, сбылись.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230324/1044707078.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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