https://ukraina.ru/20230327/1044756689.html

Север-Юг вместо Запад-Восток. Что нам несёт новый поворот

Север-Юг вместо Запад-Восток. Что нам несёт новый поворот - 27.03.2023 Украина.ру

Север-Юг вместо Запад-Восток. Что нам несёт новый поворот

Захотелось поделиться некоторыми мыслями, навеянными небольшим путешествием. Вырвался на несколько дней посмотреть месторасположение будущей атомной станции Аккую, которую строит неугомонный Росатом

2023-03-27T15:10

2023-03-27T15:10

2023-03-27T15:10

дмитрий выдрин

мнения

росатом

аэс "аккую"

турция

россия

польша

восток

запад

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Дело в том, что я считаю, вслед за гениальным Петром Леонидовичем Капицей, ядерную энергетику гостем из будущего. То есть отраслью, где закладываются не только технологические контуры нового мира, но и культурно-социальные матрицы нового бытия. Именно здесь формируется будущий архетип представителя элиты: и творческой, и технической, и, даже политической. Соответственно, здесь же созревают прообразы будущих социальных отношений, где будут уживаться "физики" с "лириками".Я даже посоветовал своему давнему турецкому другу Арифу разработать с его партнерами - известными архитекторами и строителями базовую модель "атомного города". Ведь на территории Турции возникли первые в мире городские анклавы - полисы типа Эфеса или Олимпуса, где сформировались зародыши оптимальных форм разделения и труда, и властей.Почему бы не дерзнуть создать прообраз перспективного и гармоничного социального организма? Новая энергетика должна соседствовать с новыми социальными доменами. Таков был повод поездки. И это тема отдельного разговора. Как и тема геологической экспертизы: геологи постарались для станции найти безопасную базальтовую плиту, которую не затронула даже катастрофическое землетрясение.Как и тема геоэкономической экспертизы, подсказавшей, что строить станцию надо в турецкой провинции, где бизнес ориентирован на связи с РФ, а не с Западом, как в Стамбуле.Пока же отмечу, что довелось по ходу остановиться на пару дней в одной небольшой уютной прибрежной гостинице.Вечером пошли с женой на какую-то викторину для гостей. Предварительно поинтересовался на ресепшне о национальном составе постояльцев. Оказалось: семеро русских, четверо поляков и целых две сотни немцев. Бывает в Турции и такое. Немцы здесь, как и в РФ, любят делать бизнес на севере страны, но отдыхать - на юге.Суть викторины была в отгадывании по первым музыкальным тактам песен, групп и саундтреков к фильмам.Все западные, читай англосаксонские, песни по первым же тактам опознали поляки. Да, знают они доминирующую англоязычную попсу. Потом, как ни странно, раздуплились наши - и затем уже включались "бундеса".Но вот заиграли русские хиты. Теперь уже опережали свои, затем поляки и совсем замолчали немцы. Попросили модератора перевести зазвучавшую песню: "Рюмка водки на столе". После перевода половина "дойчланд" покинула зал.Но вот стали отгадывать группы. Название первой угаданной группы оказалось "Руки вверх". Модератор незатейливо перевел как "Хенде хох!" После этого все немцы покинули зал. Остались мы с поляками. Напомню, было их аж четыре. Правда, без собаки, так как в гостинице запрещали жить с животными. Турция, в отличие от своего главного конкурента, курортной Испании, не приняла закона, разрешающий скотофилию. Скотный двор. Мда…А вот здесь разыгралась в третьем рауте эпическая битва. Наши по первым же тактам вычислили "Крестного отца", поляки - "Телохранителя", мы - "Титаник", они - "Красотку". На паре советских фильмов разошлись в боевой ничьей…Весь этот замес напомнил мне свою последнюю поездку в Польшу лет восемь назад. Тогда забавно получилось: мы с сыном улетели в один день. Я - читать лекции в Ольштын, он в Гонконг - снимать рекламный фильм о корпорации Хуавей. Обменивались путевыми эсэмэсками.Сохранил до сих пор переписку: - Долетел быстро. Хотя завтрак на борту не разносили, но не успел даже проголодаться. - А я летел долго, но в бизнес-классе - спасибо организаторам - кормили шикарно три раза, а выпивку подавали непрерывно.***- Сел в Варшаве на электричку. Холодновато из-за допотопных окон со щелями, но обещают разносить чай. - Встретили в порту на лимузине. Тут прямо в салоне - кофе и вискарь трех сортов. ***- Поселили нормально. Отдельная комната в университетской общаге. И туалет прямо напротив в коридоре. - У меня двухкомнатный люкс с видом на море и оплаченный мини-бар. ***- Профессура устроила в мою честь барбекю во дворе общежития. Отличные гриль-сосиски с отменным пивком. - А меня пригласили на лобстеров. Первый раз их пробую, тем более с французским шампанским…Под конец я не выдержал и написал: "Сын, может, там - "наверху", где пишется наша карма, перепутали? У нас вроде всё должно быть наоборот - и по статусу, и по географии".Но в целом я остался доволен поездкой. Три дня читал лекции маститым польским дипломатам - бывшим послам, советникам, консулам. Даже организовали клуб "Принцип Коперника" в честь знаменитого астронома и градоначальника Ольштына. Поклялись на местном дивном пиве говорить всегда правду, как завещал великий мыслитель.Так вот, о правде. Чем отличаются поляки? Нет, не русофобией. Это скорее об их правящем и все более тонком социальном слое. Поляки, по крайней мере думающие интеллектуалы, умеют смотреть и на Запад, и на Восток. Умеют видеть там и хорошее, и плохое. Умеют сравнивать не только размеры экономик, но и глубины культурного слоя. И знают эти слои.Я начинал свою производственную биографию киномехаником в гарнизонном клубе. Моими любимыми были именно польские ленты. В красавицу, комсомолку и кинозвезду Полу Раксу вообще был заочно влюблен. А вершиной эволюции их киногероев до сих пор считаю Квинто и Датчанина из бессмертного "Ва-банка". Они очаровывали самоиронией, органической смесь романтического "шляхетства" и пусть наивной, но ярко выраженной страсти к правде и справедливости. Их, пусть и преувеличенный, аристократизм пробивался даже в таких насквозь "осовеченных" натурах, как Анна Герман или Анатолий Громыко.Я много ездил по Украине. И сделал для себя вывод о том, чем отличаются восточные поляки от западных украинцев. Первые не несут в себе архетипа генетического рагулизма. Не в плане эмоциональной оценки, а как мировозренческую установку. Да и вообще, куртуазность поляков выглядит симпатичнее, чем беспардонность жлобов.Короче, не люблю, когда Польшу называют "гиеной Европы". Да, порой мелкий хищник, но иногда и заметный интегратор мировоззрений. Средний поляк, конечно, - не матерый технократ как рациональный немец Штольц (не путать с колбасным Шольцем) и не русский бытовой гедонист как благостный фантазер Обломов. Он что-то общее.Да и падаль они, как и мы, не любят. Вон с какой страстью терзают сдобное, рыхлое, целлюлитное, но еще живое тело Германии, да и всего Евросоюза. Они не хотят, не могут, да и не умеют быть провинцией. Как и мы. Еще ироничным полякам наверняка импонирует тот факт, что многомиллиардные дотации на перевооружение страна получает из фонда Мира Европы.И сбывается наконец вековая мечта шляхетных гусар: иметь оружие лучше, чем у своих холопов. Впервые лет за двести польская армия имеет более современное оружие, в смысле - более дорогое, чем украинское воинство. А они в этом плане щепетильны. Еще раньше, когда я выступал в знаменитом Ягеллонском университете, выслушивал жалобы польских преподавателей, что на профессорской автостоянке у них меньше припарковано велосипедов, чем "меринов" на Студенческой в Киеве. "Красиво жить" всем хочется: и военным, и профессорам…Я не верю в будущее стран, у которых нет своей философии. В самом широком смысле - в виде концентрата собственных философских школ и в форме субстрата высоких смыслов в литературе и кинематографе. Много раз говорил, что даже на войне побеждает не сила оружия, а глубина смыслов. Уже есть коалиция западных стран, которые собирают миллион снарядов для Украины. Миллион смертельных болванок, но ни одного живительного смысла. А хотят победить…Так вот, возвращаюсь в отельчик. Армада немцев бесславно покинула викторинское поле боя. Бессмысленные люди. Поляки рубились с русскими крепко. Их группировка выиграла громадную бутыль ракии. Наши выиграли корзину пахлавы. Потом на ночном пляже оказалось, что местный напиток неплохо идет под традиционные восточные сладости.Но выводы пришлось сделать неутешительные. Возможно, с поляками придется и повоевать - как бывало. Элиты не раз втягивали народы в самый крутой блудняк.Но, скорее, что мы на общей культурной стороне. Не рагули мы. То есть не те, порой "счастливые" существа, способные жить личной сытостью, а не общей миссией. И поляки, по сути, не рагули. Иначе бы не устроили в Варшаве опасный для участников перфоманс с публичными похоронами девицы Греты и бабушки Урсулы. А общая культурная платформа часто перетекает во что-то большее. "Надежда, мой компас земной…" Это греет.Но настораживает, что они знают нашу культуру значительно лучше, чем мы своих восточных соседей. При том, что они с нами - в ситуации вражды, а мы с главными нынешними партнерами - в ситуации дружбы. Я представил себе викторину, где, скажем, надо было бы угадывать по первым тактам китайские песни, группы, фильмы. Ну, и?А в Поднебесной, кстати, все это есть на приличном уровне. И мы культурные родственники через цивилизацию чингизидов. Начиная с самого Александра Невского!Да что там Красный дракон! Выиграли бы мы, скажем, в подобной викторине с родными узбеками? Сколько лет в "общей квартире" жили... А далекий нам "Крестный отец" получается роднее. Вряд ли кто-то из моих знакомых узнал бы мелодии даже сладкоголосой Севары Назархан, хотя она круче большинства западных хитов. Бред какой-то…В каждой второй статье твержу, что базовые геополитические векторы для нас в принципе меняются. Несущая ось Запад-Восток превращается в Север-Юг. На стратегическом уровне мы к этому готовы. А на культурно-бытовом?

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20220207/1033222830.html

https://ukraina.ru/20230323/1044649646.html

https://ukraina.ru/20230319/1044499078.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

дмитрий выдрин, мнения, росатом, аэс "аккую", турция, россия, польша, восток, запад