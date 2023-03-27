https://ukraina.ru/20230327/1044750123.html

На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал

На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал - 27.03.2023 Украина.ру

На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал

Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил на днях в китайском Нанкине, запретили украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат. Этот факт крайне возмутил представительниц этой страны

2023-03-27T11:35

2023-03-27T11:35

2023-03-27T11:35

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китай

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фехтование

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Соответствующее видео в понедельник, 27 марта, опубликовал piter.tv. В ролике видно, как одна из представительниц Украины пытается развернуть лист с отпечатанной на нем картой.Сотрудники турнира попросили спортсменку не демонстрировать политически окрашенный постер, что украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева восприняла как предательство своих ценностей.Ранее Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE с участием спортсменов из России и Белоруссии. А Финляндия и Германия сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков до международных стартов.Однако в марте конгресс FIE все же допустил россиян до международных соревнований.В последнее время украинская сторона активно использует все возможные спортивные площадки мира для сведения счетов с российскими спортсменами на почве национальной ненависти.Так, в феврале в турецком отеле Royal Seginus футболисты украинского клуба "Минай" долгое время провоцировали россиян из "Шинника", требуя от тех участвовать в митингах против своих властей и петь гимн Украины, а затем и вовсе напали на спортсменов из Ярославля.

https://ukraina.ru/20230327/1044742657.html

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новости, китай, украина, фехтование, плакат, политика, запрет, новости украины