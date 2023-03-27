https://ukraina.ru/20230327/1044750123.html
На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал
На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал - 27.03.2023 Украина.ру
На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал
Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил на днях в китайском Нанкине, запретили украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат. Этот факт крайне возмутил представительниц этой страны
2023-03-27T11:35
2023-03-27T11:35
2023-03-27T11:35
новости
китай
украина
фехтование
плакат
политика
запрет
новости украины
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Соответствующее видео в понедельник, 27 марта, опубликовал piter.tv. В ролике видно, как одна из представительниц Украины пытается развернуть лист с отпечатанной на нем картой.Сотрудники турнира попросили спортсменку не демонстрировать политически окрашенный постер, что украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева восприняла как предательство своих ценностей.Ранее Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE с участием спортсменов из России и Белоруссии. А Финляндия и Германия сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков до международных стартов.Однако в марте конгресс FIE все же допустил россиян до международных соревнований.В последнее время украинская сторона активно использует все возможные спортивные площадки мира для сведения счетов с российскими спортсменами на почве национальной ненависти.Так, в феврале в турецком отеле Royal Seginus футболисты украинского клуба "Минай" долгое время провоцировали россиян из "Шинника", требуя от тех участвовать в митингах против своих властей и петь гимн Украины, а затем и вовсе напали на спортсменов из Ярославля.
https://ukraina.ru/20230327/1044742657.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, китай, украина, фехтование, плакат, политика, запрет, новости украины
Новости, Китай, Украина, фехтование, плакат, политика, запрет, Новости Украины
На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал
Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил на днях в китайском Нанкине, запретили украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат. Этот факт крайне возмутил представительниц этой страны
Соответствующее видео
в понедельник, 27 марта, опубликовал piter.tv. В ролике видно, как одна из представительниц Украины пытается развернуть лист с отпечатанной на нем картой.
Сотрудники турнира попросили спортсменку не демонстрировать политически окрашенный постер, что украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева восприняла как предательство своих ценностей.
"Во время этапа Кубка мира в Китае мы хотели сфотографироваться с плакатом. Организаторы и Международная федерация фехтования (FIE) не позволили нам этого сделать. FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали", - написала Варфоломеева.
Ранее Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE с участием спортсменов из России и Белоруссии. А Финляндия и Германия сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков до международных стартов.
Однако в марте конгресс FIE все же допустил россиян до международных соревнований.
В последнее время украинская сторона активно использует все возможные спортивные площадки мира для сведения счетов с российскими спортсменами на почве национальной ненависти.
Так, в феврале в турецком отеле Royal Seginus футболисты украинского клуба "Минай" долгое время провоцировали россиян из "Шинника", требуя от тех участвовать в митингах против своих властей и петь гимн Украины, а затем и вовсе напали на спортсменов из Ярославля.