https://ukraina.ru/20230327/1044749527.html

Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши

Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши - 27.03.2023 Украина.ру

Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши

Варшава не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Такое заявление 26 марта сделал заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM

2023-03-27T10:59

2023-03-27T10:59

2023-03-27T10:59

новости

польша

украина

истребители

миг-29

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По информации СМИ, на данный момент на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и 6 самолетов МиГ-29УБ.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже аналогичное решение обнародовало и правительство Словакии, сообщив о передаче своих МиГ-29 Киеву.Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил поставок боевых самолетов Украине, отметив, что Париж отказался от всех табу в части военной поддержки Киева.Также в середине марта восемь американских сенаторов направили письмо в Пентагон с требованием предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину.Сенаторы подкрепили свое мнение оценкой генерала Кристофера Каволи, высшего командующего США и НАТО в Европе, заявившего недавно, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракет большой дальности, может помочь укрепить обороноспособность киевского режима.Между тем, отмечается в статье Politico, высокопоставленные гражданские чиновники, включая президента США Джо Байдена и советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана, не считают, что истребители что-то изменят на поле боя.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Украины. Кроме того, в Кремле назвали передачу истребителей Киеву попыткой Запада утилизировать старую ненужную технику.

https://ukraina.ru/20230321/1044574977.html

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новости, польша, украина, истребители, миг-29