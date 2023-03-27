Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши - 27.03.2023 Украина.ру
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Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши
Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши - 27.03.2023 Украина.ру
Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши
Варшава не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Такое заявление 26 марта сделал заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM
2023-03-27T10:59
2023-03-27T10:59
новости
польша
украина
истребители
миг-29
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По информации СМИ, на данный момент на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и 6 самолетов МиГ-29УБ.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже аналогичное решение обнародовало и правительство Словакии, сообщив о передаче своих МиГ-29 Киеву.Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил поставок боевых самолетов Украине, отметив, что Париж отказался от всех табу в части военной поддержки Киева.Также в середине марта восемь американских сенаторов направили письмо в Пентагон с требованием предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину.Сенаторы подкрепили свое мнение оценкой генерала Кристофера Каволи, высшего командующего США и НАТО в Европе, заявившего недавно, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракет большой дальности, может помочь укрепить обороноспособность киевского режима.Между тем, отмечается в статье Politico, высокопоставленные гражданские чиновники, включая президента США Джо Байдена и советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана, не считают, что истребители что-то изменят на поле боя.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Украины. Кроме того, в Кремле назвали передачу истребителей Киеву попыткой Запада утилизировать старую ненужную технику.
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новости, польша, украина, истребители, миг-29
Новости, Польша, Украина, истребители, МиГ-29

Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши

10:59 27.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej
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Варшава не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29. Такое заявление 26 марта сделал заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM

"Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте. Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать в секрете это дело", - сказал Яблоньский.

По информации СМИ, на данный момент на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и 6 самолетов МиГ-29УБ.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже аналогичное решение обнародовало и правительство Словакии, сообщив о передаче своих МиГ-29 Киеву.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил поставок боевых самолетов Украине, отметив, что Париж отказался от всех табу в части военной поддержки Киева.
Также в середине марта восемь американских сенаторов направили письмо в Пентагон с требованием предоставить более подробную информацию о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 на Украину.
Сенаторы подкрепили свое мнение оценкой генерала Кристофера Каволи, высшего командующего США и НАТО в Европе, заявившего недавно, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракет большой дальности, может помочь укрепить обороноспособность киевского режима.
Между тем, отмечается в статье Politico, высокопоставленные гражданские чиновники, включая президента США Джо Байдена и советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана, не считают, что истребители что-то изменят на поле боя.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Западом новой техники Киеву только затянет конфликт и сделает его более мучительным для Украины. Кроме того, в Кремле назвали передачу истребителей Киеву попыткой Запада утилизировать старую ненужную технику.
Российская боевая авиагруппа на аэродроме Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 10:33
Македония передала Украине купленные у нее же неисправные Су-25Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска подтвердила, что Скопье передал Украине четыре истребителя Су-25. Об этом в понедельник, 20 марта написало местное издание Janes
 
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