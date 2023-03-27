Обозреватель Washington Post рассказал о плачевном состоянии оборонного комплекса европейских стран
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Страны Европы активно поддерживают Украину в военном плане, однако их собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии. Об этом сообщила 26 марта газета Washington Post
"Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии", — отметил автор.
В статье указывается, что, согласно годовому отчету НАТО, опубликованному на прошлой неделе, наращивание военного потенциала США и их союзников проходит "очень вяло". Так, например, ни одна из крупнейших экономик блока не достигла поставленной девять лет назад цели альянса по выделению определенной суммы на оборону.
Обозреватель также считает, что Европа чрезмерно зависима от "мускулов США".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
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