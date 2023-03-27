https://ukraina.ru/20230327/1044749213.html

Обозреватель Washington Post рассказал о плачевном состоянии оборонного комплекса европейских стран

Обозреватель Washington Post рассказал о плачевном состоянии оборонного комплекса европейских стран - 27.03.2023 Украина.ру

Обозреватель Washington Post рассказал о плачевном состоянии оборонного комплекса европейских стран

Страны Европы активно поддерживают Украину в военном плане, однако их собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии. Об этом сообщила 26 марта газета Washington Post

2023-03-27T10:53

2023-03-27T10:53

2023-03-27T10:53

оружие

запад

европа

новости

страны

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/14/1030741453_0:23:1799:1035_1920x0_80_0_0_d3b9c19a579279a830d6e3775b0fba0b.jpg

"Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии", — отметил автор.В статье указывается, что, согласно годовому отчету НАТО, опубликованному на прошлой неделе, наращивание военного потенциала США и их союзников проходит "очень вяло". Так, например, ни одна из крупнейших экономик блока не достигла поставленной девять лет назад цели альянса по выделению определенной суммы на оборону.Обозреватель также считает, что Европа чрезмерно зависима от "мускулов США".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

https://ukraina.ru/20230323/1044677045.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, запад, европа, новости, страны, промышленность