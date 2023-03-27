https://ukraina.ru/20230327/1044745774.html

О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"

О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию" - 27.03.2023 Украина.ру

О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"

На "саммите за демократию", инициированном США, Вашингтон будет издеваться над странами, суверенитет которых Белый дом уже попрал, а также заявит о своих диктаторских правах на мир. Такое заявление 27 марта в интервью "Российской газете" сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

2023-03-27T10:06

2023-03-27T10:06

2023-03-27T10:06

новости

сша

саммит

демократия

издевательство

патрушев

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Он предсказал, что в рамках заявленного саммита с трибуны Вашингтона в адрес его геополитических противников прозвучат заведомо ложные обвинения в военных преступлениях и коррупции, а реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома, как всегда, будут замалчиваться.Патрушев констатировал, что в очередной раз прозвучат обещания накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных, однако никто не скажет, что около пятой части всех заключенных в мире находятся в американских тюрьмах.Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.

https://ukraina.ru/20230327/1044743421.html

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новости, сша, саммит, демократия, издевательство, патрушев