О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию" - 27.03.2023 Украина.ру
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О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"
О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию" - 27.03.2023 Украина.ру
О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"
На "саммите за демократию", инициированном США, Вашингтон будет издеваться над странами, суверенитет которых Белый дом уже попрал, а также заявит о своих диктаторских правах на мир. Такое заявление 27 марта в интервью "Российской газете" сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2023-03-27T10:06
2023-03-27T10:06
новости
сша
саммит
демократия
издевательство
патрушев
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Он предсказал, что в рамках заявленного саммита с трибуны Вашингтона в адрес его геополитических противников прозвучат заведомо ложные обвинения в военных преступлениях и коррупции, а реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома, как всегда, будут замалчиваться.Патрушев констатировал, что в очередной раз прозвучат обещания накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных, однако никто не скажет, что около пятой части всех заключенных в мире находятся в американских тюрьмах.Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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новости, сша, саммит, демократия, издевательство, патрушев
Новости, США, саммит, демократия, издевательство, Патрушев

О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"

10:06 27.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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На "саммите за демократию", инициированном США, Вашингтон будет издеваться над странами, суверенитет которых Белый дом уже попрал, а также заявит о своих диктаторских правах на мир. Такое заявление 27 марта в интервью "Российской газете" сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - сказал Патрушев.
Он предсказал, что в рамках заявленного саммита с трибуны Вашингтона в адрес его геополитических противников прозвучат заведомо ложные обвинения в военных преступлениях и коррупции, а реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома, как всегда, будут замалчиваться.
Патрушев констатировал, что в очередной раз прозвучат обещания накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных, однако никто не скажет, что около пятой части всех заключенных в мире находятся в американских тюрьмах.

"Организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств", - сказал Патрушев.

Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с СШАВласти США ведут себя с Венгрией как с противником, несмотря на то, что страны являются союзниками, и Будапешт дружит с Вашингтоном. Такое заявление 26 марта сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO
 
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