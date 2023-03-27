О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
На "саммите за демократию", инициированном США, Вашингтон будет издеваться над странами, суверенитет которых Белый дом уже попрал, а также заявит о своих диктаторских правах на мир. Такое заявление 27 марта в интервью "Российской газете" сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
"Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны", - сказал Патрушев.
Он предсказал, что в рамках заявленного саммита с трибуны Вашингтона в адрес его геополитических противников прозвучат заведомо ложные обвинения в военных преступлениях и коррупции, а реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома, как всегда, будут замалчиваться.
Патрушев констатировал, что в очередной раз прозвучат обещания накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных, однако никто не скажет, что около пятой части всех заключенных в мире находятся в американских тюрьмах.
"Организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык "недемократических государств", - сказал Патрушев.
Первый саммит за демократию, инициатором которого также выступили США, прошел в декабре 2021 года. Второй саммит назначен на 28-30 марта.
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