https://ukraina.ru/20230327/1044738495.html

Россия может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"- сотрудник МИД

Россия может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"- сотрудник МИД - 27.03.2023 Украина.ру

Россия может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"- сотрудник МИД

Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 27 марта РИА Новости

2023-03-27T07:14

2023-03-27T07:14

2023-03-27T07:19

северный поток

россия

компенсация

сеймур херш

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102452/00/1024520012_0:223:2816:1806_1920x0_80_0_0_016bba9d46b217cec22aa5618ed23412.jpg

"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", - сказал он.Биричевский напомнил, что на фоне появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ukraina.ru/20230326/1044725834.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, россия, компенсация, сеймур херш, новости