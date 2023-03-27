Россия может потребовать компенсацию за подрыв "Северных потоков"- сотрудник МИД
07:14 27.03.2023 (обновлено: 07:19 27.03.2023)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, передает 27 марта РИА Новости
"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", - сказал он.
Биричевский напомнил, что на фоне появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.
Биричевский напомнил, что на фоне появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.
"Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей", - добавил дипломат.
В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Вчера, 11:48"Северный поток": очередные попытки увести следствие от истинных заказчиков теракта"Кто на самом деле взорвал трубопроводы "Северного потока"? Таким вопросом задалась The Times 24 марта. Вопрос сложный: "спустя шесть месяцев акт явной диверсии превращается в одно из величайших геополитических расследований XXI века. Подозрения пали на украинцев, русских, американцев и мимолетно на британцев и поляков".