https://ukraina.ru/20230327/1044735829.html

Донбасская дуга накануне главного сражения года

Донбасская дуга накануне главного сражения года - 27.03.2023 Украина.ру

Донбасская дуга накануне главного сражения года

Который день в информационном пространстве едва ли не вселенского масштаба (в прямом смысле этого слова) разгоняются новости о предстоящем сражении на украинском театре военных действий. Всех волнует главный вопрос: будет ли контрнаступление ВСУ

2023-03-27T03:29

2023-03-27T03:29

2023-03-27T08:27

эксклюзив

украина

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Украинцы многократно говорили о том, что готовят нечто, что поможет им укрепиться на линии фронта. Они планируют прорвать оборону ВС РФ и продолжить боевые действия на уже освобожденных территориях, а также в Крыму. Зеленский неоднократно говорил, что Киев не оставит в покое ни Донбасс, ни Луганск, ни Крымский полуостров. По предположениям экспертов, контрнаступление украинской армии должно было начаться этой весной.В пучине информационной вакханалииУкраинский военный эксперт Олег Жданов, к примеру, предположил, когда вооруженные силы Украины пойдут в наступление. По его словам, это произойдет уже скоро. Но надеяться на быстрое продвижение, как это было под Харьковом, не стоит. По словам эксперта, наступление произойдет в апреле, а сама операция может затянуться до двух месяцев. Все дело в том, что сейчас плотность военных в 4 раза выше, чем это было при харьковской операции. Это существенно усложняет задачу. Вообще, он верит в украинских военных, верит в то, что они смогут продвинуться хотя бы на несколько километров вперед. Но успех их контрнаступления во многом зависит от объема и бесперебойности западных поставок, считает эксперт.В свою очередь, экс-внештатный советник офиса украинского президента, небезызвестный Алексей Арестович в своем видео намекнул, что Украина планирует наступление на ближайшее время. По его словам, ВСУ начнут действовать в Запорожской и Херсонской области, то есть дал пищу для размышления. По мнению Арестовича, в Киеве планируют применить большое число БПЛА-камикадзе, которые будут наносить удары по российским войскам, готовя успешное начало продвижения сухопутных войск ВСУ. Арестович нагло обещает украинцам, что это наступление будет решающим. Оно приведет «к разгрому российской армии и завершению военных действий».Не отстают от этих прогнозов и на Западе. Там все чаще говорят о том, что у ВСУ осталась только одна попытка на реванш. Если широко анонсированное весеннее наступление окажется провальным, заявил на днях президент Чехии, то найти средства на новый «наступ» будет невероятно трудно. Чешский лидер высказал непопулярное на Западе, но, похоже, близкое к правде, на мой взгляд, мнение о том, что весенне-летнее наступление ВСУ будет основным и решающим, но в случае провала найти средства на новую масштабную операцию будет практически невозможно.Весьма любопытен и такой факт. Западные СМИ все настойчивее начали раскрывать информацию о военных планах украинской армии. Об этом 23 марта заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, выразив недовольство статьей издания Politico, которое сообщило о контрнаступлении ВСУ в мае. «В статье от 15 марта Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что, по их мнению, Киев начнет контрнаступление против ВС России в мае. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», — цитирует его журнал Newsweek. Журналисты отметили, что Подоляк разочаровался публикацией в американском издании, так как любой военный шаг должен «стать сюрпризом для противника». В связи с чем украинские военные не сообщают прессе о приоритетных направлениях или сценариях атаки.Более того, на следующий день уже президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы авторитетного японского издания Yomiuri, отметил, что украинская армия пока не готова пойти в контрнаступление ввиду нехватки вооружений. «Пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — отметил он. По его словам, ВСУ на данный момент испытывает также серьезную нехватку боеприпасов.Что это — намеренная дезинформация или реальная констатация фактов, исходя из положения на фронте, излишняя бравада, попытка скрыть истинные цели и задачи или откровенная глупость? На мой взгляд, и то, и другое, и третье. Специальная военная операция на Украине с невероятной силой еще раз убедительно показала весомое значение информационной составляющей в современных военных конфликтах.С нашей стороны поступает более сдержанная информация. Министерство обороны РФ предпочитает действовать по факту. Видимо, вполне разумное и верное решение в данной ситуации. Обычно ни Генштаб, ни командование Объединенной группировки войск на Украине своими планами и замыслами не делятся. Ограничиваются информацией общего порядка с упором на статистические данные. Но и здесь появились некоторые подвижки, имеется в виду информационное сопровождение спецоперации. В течение последних дней в новостных выпусках на федеральных телеканалах регулярно стали появляться официальные представители воюющих группировок российских войск — «Запад», «Центр», «Восток» и «Север», непосредственно в зоне боевых действий. Раньше такого не наблюдалось. Правда, хотелось бы получать более расширенную информацию, не только статистического характера. Ведь очень многих, в первую очередь жителей приграничных районов Белгородской, Курской, Брянской областей, волнует ситуация на ближайшую перспективу. В связи с предстоящими событиями на фронте в медийном пространстве разгоняются усиленные слухи и панические настроения о намерении «ВСУ захватить целые районы и города на российской территории». Недооценивать такие вбросы, конечно, нельзя. Но это тема отдельного разговора.В какой-то мере информация официальных лиц компенсируется мнением и оценками авторитетных экспертов и политологов и, что очень важно, специалистов и военных, которые находятся в зоне боевых действий, на передовой. Так, известный политолог, глава «Центра национальных интересов» (Вашингтон) Дмитрий Саймс (один из ведущих аналитической программы на Первом канале) рассказал, что в США сейчас ждут активных наступательных действий от ВСУ, но делают ставку не на «украинскую мощь и силу», а на дальние вооружения, противовоздушную оборону. Впервые с начала специальной операции Саймс услышал, что в «круглых кабинетах» не уверены в победе Украины. Там как бы задаются вопросом «А что вообще из этого получится?», будто бы даже и не подозревают о последствиях, ссылаясь на авось.Мнение окопниковКомандир батальона «Восток» Александр Ходаковский, в свою очередь, отметил, что противник постепенно повышает градус обстановки. Он участил артобстрелы, а также локальные вылазки. По словам комбата, «ощущение схода лавины», несмотря на то что ряд прогнозов не сбылся, «в воздухе всё же висит». По словам Александра Ходаковского, сейчас на фронте используется каждый день для того, чтобы подтянуть в плане подготовки наши мобрезервы. Самое главное, считает он, это не дать противнику развить успех.Командиры среднего войскового тактического звена (рота — батальон) также с большой долей вероятности говорят о предстоящих наступательных действиях противника. По их словам, Киев еще может себе позволить наступление, потому что у него есть мобилизационный безлимит. Там, где наши бойцы уничтожают роту, у противника появляется новая. У них налажена подготовка в тылу, идёт постоянная ротация на переднем крае. Хотя, как показали бои под Артемовском, ротация почти прекратилась, идет только переброска резервов. Даже по технике. Пусть это будут старенькие БТР и БРДМ, БМП-1 и Т-64, да даже пикапы для эвакуации, но то, что положено по штату, есть. Это пока основная масса западной техники не пришла. Под которую, к слову, Украина формирует до трёх новых ударных корпусов. Вот ими они и должны пойти в наступление, считают командиры.Еще стоит отметить, что, в отличие от прошлого года, «когда наступление противника в Харьковской области стало даже для некоторых военачальников откровением», сегодня угрозу, исходящую от Киева, осознают все. И наиболее опасные направления понятны уже сейчас. Запорожский блицкриг, Сватовский прорыв, мариупольская авантюра, говорят офицеры в окопах. По мнению командиров, ВСУ могут, например, вклиниться «на несколько километров» и, конечно, понести очень большие потери. После этого у России будет серьёзный шанс, считают они. И фронт, после того как у наступающих кончатся танки и боеприпасы, на какое-то время замрёт. Сил на дальнейшие действия не будет. Это, конечно, будет хорошее окно возможностей для нашего контрудара по выдохшемуся противнику. Если оперативно сформировать несколько новых армий, у нас будут все шансы неприятно удивить Украину и Запад в этом году, уверены наши командиры.Ситуация на фронтеЕсли рассматривать нынешнее положение на линии фронта, можно выделить следующие моменты оперативно-тактического и военно-политического характера. Напряженные бои происходят на всей, довольно продолжительной Донбасской дуге, южном направлении. Особенно жарко сейчас в районе Артемовска, штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» ведут наступление в центральной части города. Хочется еще раз напомнить, что Артемовск, население которого когда-то составляло 70 тысяч человек, — это важнейший центр транспортной сети на востоке Донбасса. С 2014 года Киев укреплял там оборонительную инфраструктуру при активной поддержке НАТО. В городе были построены прочные бетонные укрепления, складировалось большое количество оружия и боеприпасов, для прикрытия были развернуты танки и зенитно-ракетные комплексы. Район был окружен минными полями и противотанковыми средствами. С помощью населения были сооружены многочисленные противотанковые рвы.Российская армия начала наступление на Артемовск в мае 2022 года, через три месяца после начала военной спецоперации. С тех пор вокруг города продолжаются наступательные и оборонительные бои — уже около девяти месяцев. Российские войска сначала основательно разрушили украинские укрепрайоны и опорные пункты позиции, применяя дальнобойные ракеты, реактивную и ствольную артиллерию за пределами досягаемости огневых средств противника. С самого начала вооруженные силы РФ использовали стратегию «борьбы на истощение ВСУ», которая подразумевала массовое уничтожение и «перемалывание» живой силы и техники противника (в том числе американской). Необычным тактическим ходом было допущение даже небольших локальных отступлений и уступка небольших участков территории, если это создавало им преимущества с точки зрения последующего уничтожения боевого потенциала ВСУ.Тактику «истощения» неплохо поддерживала информация о целях, получаемая в режиме реального времени от различных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), включая беспилотники, спутниковые снимки, данные радаров и отчеты разведчиков на поле боя. Она была связана с командованием. Западные аналитики не раз подчеркивали, что битва на истощение у Артемовска была даже более напряженной, чем сражение при Вердене во время Первой мировой войны. Это была так называемая «мясорубка», когда сильный сосредоточенный огонь велся по укрепленным позициям и траншеям ВСУ, что вызвало крупные потери. В некоторые дни число убитых украинских солдат исчислялось тысячами. Российская армия сейчас находится в 2,3 километра от своей цели — полного окружения Артемовска. Город почти полностью блокирован, из него ведет единственный логистический путь, который простреливается артиллерией.Поскольку военный конфликт на Украине затянулся, решающим фактором, определяющим ход спецоперации, становится материально-техническое обеспечение обеих сторон, особенно их способность поставлять на фронт боеприпасы — различные ракеты, в том числе для РСЗО, и артиллерийские снаряды. В этом отношении российская армия значительно превосходит украинскую. К примеру, эксперты, включая западных, считают, что мощность производства боеприпасов ВС США составляет около 2,2 тысячи снарядов и ракет в день. Другие государства Североатлантического альянса, даже вместе взятые, могут изготовить значительно меньше снарядов, чем Америка.НАТО в целом может произвести только половину от необходимого количества в 6-7 тысяч снарядов. Ни альянс, ни армия США не могут поддерживать вооруженные действия против российских войск. Ожидается, что по мере затягивания боевых действий дефицит боеприпасов в НАТО будет обостряться. Чтобы укрепить производство в аварийном режиме, потребуется более нескольких месяцев для расширения производственных линий, обучения инженеров и техников и так далее. И все равно они не будут поставлены немедленно. То же самое относится и к сложным системам вооружений. Так, нужно несколько лет, чтобы нарастить производство такой передовой военной техники, как РСЗО HIMARS.С точки зрения оснащения у российской армии все еще наблюдается избыток ракетного и артиллерийского вооружения, танков, боевых машин и авиации. С другой стороны, ВСУ потеряла огромное количество военной техники, особенно начиная с сентября прошлого года.Все дело в том, что запад больше не может оказывать точно такую же военную поддержку Украине. И проблема не в желании, дело в истощении резервов. США, может, и продолжат накачивать Киев оружием, но уже не в таких объемах. Военная поддержка однозначно продолжится, но только для обороны. У Киева — поддержка НАТО и США со всей их военной мощью. Это разведка из космоса, разведка с БПЛА, связь, компьютеры, математические модели, высокоточное оружие и все то, на что они делают ставку.По большому счету, Россия и США в весенне-летней кампании на кон ставят не то чтобы всё — это как раз заезженный оборот речи, — но создается впечатление, что именно в 2023 году обе стороны намерены разрешить весь клубок своих противоречий на полях сражений на Украине. При этом рискуют все. Американцы — позицией гегемона в мире, а россияне — геополитической субъектностью. Риски Украины выше остальных. При текущих раскладах решается, быть ли стране вообще, а если быть, то в какой конфигурации.Что будет дальшеЭтот вопрос встанет ребром по окончании широкомасштабных наступательных действий, причем с обеих противоборствующих сторон.Пентагон, реально управляющий ВСУ, завершает формирование нескольких дополнительных корпусов общей численностью от 75 до 200 тысяч. Их силами рассчитывают нанести удары именно во второй половине весны или первой половине лета. Цель — прорыв ВСУ к Крыму с последующим возможным вторжением на сам полуостров. Здесь максимально вероятно ожидать удара ВСУ по вектору от Запорожья до Мелитополя и Бердянска с последующим выходом к Азовскому побережью. Этим они рассчитывают на разделение российской группировки надвое, отсечение войск в Херсонской области с выдавливанием её в Крым с последующей его изоляцией.Получится у них осуществить задуманное — большой вопрос. Во всяком случае, американцы наверняка разрабатывают и другие варианты, если потерпят неудачу. К примеру, будут искать пути к переговорному процессу. Условный «Минск-3» будет рассматриваться, чтобы зафиксировать ситуацию к тому моменту, когда украинская армия будет отброшена как можно дальше от границ России. После этого вполне возможен процесс ускоренного превращения Украины в «Израиль на Днепре».Целью ВС РФ должно стать, на мой взгляд, освобождение таких стратегически важных для обеспечения национальной безопасности России городов, как Харьков, Сумы, впоследствии Чернигов. Взятие их в плотное кольцо окружения вынудит украинские войска вывести оттуда свои гарнизоны, как ушли ВС РФ из Балаклеи, Купянска, Изюма, Красного Лимана и Херсона. Это позволит раздергать силы ВСУ по нескольким направлениям, нанеся им потери, создать пояс безопасности вдоль нашей границы и прикрыть Донбасс от будущего удара с севера. До осени 2023 года ВС РФ должны будут шаг за шагом, применяя тактику окружений, освободить Левобережье, дойдя до Запорожья, Полтавы и Днепропетровска, превратив его в одну большую буферную зону с границей по Днепру. От ударов авиации и ракет это, увы, не спасет, но нивелирует риски стремительных мощных ударов бронегрупп ВСУ в стиле Гудериана. А еще лучше будет, здесь полностью соглашусь с мнением наших авторитетных экспертов, подготовив за эти полгода резервы, вообще не идти ни на какие перемирия и полностью закрыть проблему до конца 2023-го. В этом случае требуется решения и воля нашего военно-политического руководства страны. Словом, ставки очень высоки.

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2023

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, украина