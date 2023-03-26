https://ukraina.ru/20230326/1044733768.html

Смертельное непослушание. Мальчик Зеля на пути в утиль

Смертельное непослушание. Мальчик Зеля на пути в утиль - 26.03.2023 Украина.ру

Смертельное непослушание. Мальчик Зеля на пути в утиль

Конечно, заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью японской газете "Иомиури" о том, что ранее анонсированное контрнаступление ВСУ пока не может начаться из-за серьезной нехватки вооружения, не на шутку взволновало многих.

2023-03-26T19:45

2023-03-26T19:45

2023-03-26T19:45

мнения

украина

владимир зеленский

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Причем не только украинское общество или "прогрессивное человечество", облизывающееся сегодня кровью погибших солдат с обеих сторон в рамках спецвоенной операции (СВО) России в Украине."Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую", — сказал Зеленский. И самые наивно-оптимистичные даже подумали, что а вдруг и в Зеленском что-то проснулось от того президента страны, каким он обещался быть, но не стал. Или что Зеленский вдруг осознал всю пагубность своего поведения и вообще войны в Украине и вышел из-под контроля Запада, чтобы прекратить бойню и смертоубийство своих сограждан. Или что образовался некий внутриукраинский консенсус между гражданскими политиками и военными, воюющими в СВО, насчет того, что война губительна и Украина ее проиграет, рискуя вообще исчезнуть с карты мира.В это можно поверить? Гипотетически можно поверить во все на свете -- бывает же, что люди хоть перед смертью одумываются. Но сегодня реальность, увы, такова, что, во-первых, Зеленский – только по должности президент Украины, а на самом деле он -- "шестерка" и холуй Запада, по его приказу заливающий страну кровью.Во-вторых, указанное выше контрнаступление заказано, анонсировано и щедро проплачено Западом. И на заседании пятьдесят одной страны в режиме "Рамштайн-10" обещана прорва оружия, и в Украину пошли не только танки, но даже первые истребители МиГ-29, а Великобритания пообещала снаряды с наконечниками из низкообогащенного урана.И наступать приказали сразу из двух центров – Вашингтона и Брюсселя. Глава Пентагона Ллойд Остин неделю назад приказал: "У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую". И через журнал Politico вновь гарантировал помощь: "Мы должны выполнить взятые на себя обязательства быстро и в полном объеме. Речь в том числе о доставке нашей бронетехники на поле боя и скорейшем обучении украинских солдат и ремонтников".Генсек НАТО Йенс Столтенберг от Остина не отстал и даже заявил, что Запад напичкал Украину оружием так хорошо, щедро и обильно, что она может уже и должна наступать.Известно так же, что, по информации военных спецов, в частности, РИА "Новости", с конца февраля сего года над планами контрнаступления работали на американской базе в Висбадене все, а руководили работой высшие чины армии США. И уже как бы известны два возможных главных направлений наступления ВСУ. Первое – это наступление на юг: форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до Перекопа, чтобы перерезать сухопутное сообщение с Крымом и начать "возвращать Украине ее земли".Второе — наступление на восток, в том числе через Артемовск, чтобы там отбросить российские войска и тоже, возможно, повернуть на юг, чтобы гарантировано-таки отбить Крым.Минобороны России, каждый день в сводках отчитываясь о делах на фронтах СВО, называет и другие направления потенциальной украинской активности с "контрнаступом": Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое, Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское и т. д. То есть практически везде, где ведутся бои и российские войска теснят украинцев, ВСУ готовы дернутся.Для коллективного Запада во главе США важно и геополитическое измерение "контрнаступа" в Украине – оно должно подпортить мировое впечатление от успешных переговоров в Москве президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Они бросили вызов монополярному миру, и гегемон должны что-то с этим делать. Например, лить кровь в Украине, но обвинять в этом Путина и товарища Си, который-де не хочет звонить Зеленскому и говорить с ним о мире.И вот на этом фоне Зеленский полез в бутылку перед японским журналистом после того, как в Киеве даже побывал премьер Японии Фумио Кисида, который пообещал Киеву срочнейшую помощь.Что может означать это поведение Зеленского? Его "моральное прозрение" мы отбрасываем за ненадобностью – нечем Зеленскому прозревать, для прозрения нужны глаза и совесть. Тогда что? Ну, например, то, что президент Украины опять принял внутрь что-то запрещенное и действующее на подавление страха и почувствовал себя "бессмертным", которому все нипочем, и который не отдает отчет в том, что делает.Вероятнее же всего, что Зеленский опять разыгрывает истерику "королевы попрошаек" (так его именуют в США) и поднимает ставки, чтобы оружие и деньги шли еще активнее и быстрее. То есть хвост опять со страшной силой завертел собаками, чтобы они быстрее раскошелились. На все.При этом Зеленский просто не может не понимать, что у него теперь только два- выхода: либо в "контрнаступ", а после провала – в утиль, на свалку истории, как обычно и заканчивает любой кровавый лузер. Ну, вот кто поверит в то, что Запад даст ему обещанные гарантии и позволит уйти к себе, к наворованным миллиардам баксов, или хотя бы в плен к русским? Конечно, никто: после поражения такой "клиент" никому не будет нужен, но знать он будет много.Либо – это второй выход -- сразу в утиль с пулей в башке, чтобы даже не мучиться с этим чертовым "контрнаступом", который поведет уже кто-то другой – безжалостных к своему народу прозападных холуев в Украине великое множество.Потенциальное же "милосердие" Зеленского, к тому же, однозначно и быстро подправят его же охранники, набранные из британских спецслужбистов, которые уже давно выполняют роль, собственно, ек охраны "пациента-клиента", а его конвоя.Ну, чтобы в момент непослушания, например, такой, как сейчас с отказом от контрнаступления или серьезно подкорректировать и направить на путь истинный. Или пристрелить, как взбесившуюся шавку, которая куснула руку дающую. Вместо того, чтобы привычно лизнуть, виляя хвостиком. Чтобы картина "построения демократии" не портилась.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230325/1044722527.html

https://ukraina.ru/20230323/1044655512.html

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мнения, украина, владимир зеленский