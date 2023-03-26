https://ukraina.ru/20230326/1044733632.html
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - 26.03.2023 Украина.ру
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Киевский режим доставляет военную технику к линии боевого соприкосновения скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"
2023-03-26T18:14
2023-03-26T18:14
2023-03-26T18:14
новости
владимир путин
сми
всу
военная техника
вс рф
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/19/1042969771_0:296:3104:2042_1920x0_80_0_0_7d622f2a82727d5b50716b30f8f156f7.jpg
Журналист спросил у российского президента, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах.Он добавил, что нельзя считать, что украинская техника достигает линии фронта из-за безразличия или недобросовестной работы российских военных.
https://ukraina.ru/20230321/1044596722.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/19/1042969771_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_819eb5d2028be02ee0d60b0d7b691f13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сми, всу, военная техника, вс рф, спецоперация
Новости, Владимир Путин, СМИ, ВСУ, военная техника, ВС РФ, Спецоперация
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Киевский режим доставляет военную технику к линии боевого соприкосновения скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"