https://ukraina.ru/20230326/1044733632.html

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - 26.03.2023 Украина.ру

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения

Киевский режим доставляет военную технику к линии боевого соприкосновения скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"

2023-03-26T18:14

2023-03-26T18:14

2023-03-26T18:14

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Журналист спросил у российского президента, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах.Он добавил, что нельзя считать, что украинская техника достигает линии фронта из-за безразличия или недобросовестной работы российских военных.

https://ukraina.ru/20230321/1044596722.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, сми, всу, военная техника, вс рф, спецоперация