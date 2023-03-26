Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - 26.03.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения - 26.03.2023 Украина.ру
Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения
Киевский режим доставляет военную технику к линии боевого соприкосновения скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"
2023-03-26T18:14
2023-03-26T18:14
новости
владимир путин
сми
всу
военная техника
вс рф
спецоперация
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Журналист спросил у российского президента, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах.Он добавил, что нельзя считать, что украинская техника достигает линии фронта из-за безразличия или недобросовестной работы российских военных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, сми, всу, военная техника, вс рф, спецоперация
Новости, Владимир Путин, СМИ, ВСУ, военная техника, ВС РФ, Спецоперация

Путин рассказал, почему оружие для Украины доходит до линии соприкосновения

18:14 26.03.2023
 
© AP / Kateryna Klochko
- РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP / Kateryna Klochko
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Киевский режим доставляет военную технику к линии боевого соприкосновения скрытно по ночам, какие-то цели российским военным удается достать, какие-то нет, но такая задача есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"
Журналист спросил у российского президента, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах.

Что-то удается сделать нашим военным, что-то - нет. Перевозят скрытно по ночам. Но то что удается достать - достают

Международная парламентская конференция Россия-Африка
Владимир Путин
Президент РФ
Он добавил, что нельзя считать, что украинская техника достигает линии фронта из-за безразличия или недобросовестной работы российских военных.
ВСУ
21 марта, 16:35
Немецкие СМИ назвали направление контрнаступления ВСУУкраинские военные могут в мае начать контрнаступление, а его основным направлением, скорее всего, станут Луганская и Запорожская области. Такой вывод сделали авторы новой статьи в немецкой газете Bild, опубликованной 21 марта
 
НовостиВладимир ПутинСМИВСУвоенная техникаВС РФСпецоперация
 
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