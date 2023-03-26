https://ukraina.ru/20230326/1044733521.html

В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году

В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году - 26.03.2023 Украина.ру

В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году

Украина в 2023 году планирует заплатить Международному валютному фонду (МВФ) долг в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщил в 26 марта председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем телеграм-канале

2023-03-26T17:50

2023-03-26T17:50

2023-03-26T17:50

мвф

верховная рада

долги

экономика

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Ранее Министерство экономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате её долгов.Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

https://ukraina.ru/20220418/1033787247.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мвф, верховная рада, долги, экономика