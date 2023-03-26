В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году - 26.03.2023 Украина.ру
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В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году
В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году - 26.03.2023 Украина.ру
В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году
Украина в 2023 году планирует заплатить Международному валютному фонду (МВФ) долг в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщил в 26 марта председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем телеграм-канале
2023-03-26T17:50
2023-03-26T17:50
мвф
верховная рада
долги
экономика
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Ранее Министерство экономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате её долгов.Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
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мвф, верховная рада, долги, экономика
МВФ, Верховная Рада, долги, экономика

В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году

17:50 26.03.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина в 2023 году планирует заплатить Международному валютному фонду (МВФ) долг в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщил в 26 марта председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем телеграм-канале
Ранее Министерство экономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате её долгов.

В некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что якобы Украине разрешили не платить долги перед МВФ. Это не так. Долги перед МВФ мы продолжаем погашать и обслуживать. В этом году заплатим чуть больше 3 миллиардов долларов (с процентами).

Данил Гетманцев
Депутат Верховной рады
Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
- РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля 2022, 08:06
Украина попросила 50 миллиардов долларов у G7 и МВФУкраина попросила 50 миллиардов долларов у стран «большой семерки» и Международного валютного фонда. Об этом 17 апреля сообщил советник украинского лидера Владимира Зеленского Олег Устенко, передает РИА Новости
 
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