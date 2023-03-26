https://ukraina.ru/20230326/1044733521.html
В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году
В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году - 26.03.2023 Украина.ру
В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году
Украина в 2023 году планирует заплатить Международному валютному фонду (МВФ) долг в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщил в 26 марта председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем телеграм-канале
2023-03-26T17:50
2023-03-26T17:50
2023-03-26T17:50
мвф
верховная рада
долги
экономика
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Ранее Министерство экономики Франции сообщило, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате её долгов.Ранее МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в 15,6 миллиарда долларов на четыре года.
https://ukraina.ru/20220418/1033787247.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мвф, верховная рада, долги, экономика
МВФ, Верховная Рада, долги, экономика
В Киеве раскрыли, сколько Украина заплатит МВФ в этом году
Украина в 2023 году планирует заплатить Международному валютному фонду (МВФ) долг в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщил в 26 марта председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем телеграм-канале