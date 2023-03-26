https://ukraina.ru/20230326/1044733060.html

Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области

Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области - 26.03.2023 Украина.ру

Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области

В результате взрыва в городе Киреевск Тульской области два человека получили ранения, повреждены три жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет региональной безопасности региона.

2023-03-26T17:03

2023-03-26T17:03

2023-03-26T17:08

взрыв

тульская область

новости

губернатор

сми

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На месте взрыва работают все оперативные службы, выехали руководители для выяснения обстоятельств происшествия, уточняет агентство.Со своей стороны, телеграм-канал газеты “Известия” публикует кадры жилого пятиэтажного дома, получившего небольшие повреждения (несколько вылетевших стёкол).

https://ukraina.ru/20221212/1041723229.html

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взрыв, тульская область, новости, губернатор, сми