Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области - 26.03.2023 Украина.ру
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Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области
Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области - 26.03.2023 Украина.ру
Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области
В результате взрыва в городе Киреевск Тульской области два человека получили ранения, повреждены три жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет региональной безопасности региона.
2023-03-26T17:03
2023-03-26T17:08
взрыв
тульская область
новости
губернатор
сми
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На месте взрыва работают все оперативные службы, выехали руководители для выяснения обстоятельств происшествия, уточняет агентство.Со своей стороны, телеграм-канал газеты “Известия” публикует кадры жилого пятиэтажного дома, получившего небольшие повреждения (несколько вылетевших стёкол).
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взрыв, тульская область, новости, губернатор, сми
взрыв, Тульская область, Новости, губернатор, СМИ

Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области

17:03 26.03.2023 (обновлено: 17:08 26.03.2023)
 
Киреевск место взрыва
Киреевск место взрыва
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В результате взрыва в городе Киреевск Тульской области два человека получили ранения, повреждены три жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет региональной безопасности региона.
На месте взрыва работают все оперативные службы, выехали руководители для выяснения обстоятельств происшествия, уточняет агентство.
Со своей стороны, телеграм-канал газеты “Известия” публикует кадры жилого пятиэтажного дома, получившего небольшие повреждения (несколько вылетевших стёкол).

“По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в правительстве региона”, - сообщает RT.

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