В США отреагировали на слова Путина о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия
Пентагон и Белый дом “сдержанно” отреагировали на планы России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 марта агентством Reuters
Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном.
Мы видели сообщения о заявлении России ... Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие
Как отмечает агентство, Белый дом высказал такое же мнение.
Reuters напоминает, что планируемая мера приведёт к первой с середины 1990-х годов ситуации нахождения российского ядерного оружия за пределами страны.
22 марта, 17:55Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.