https://ukraina.ru/20230326/1044732870.html

В США отреагировали на слова Путина о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия

В США отреагировали на слова Путина о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия - 26.03.2023 Украина.ру

В США отреагировали на слова Путина о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия

Пентагон и Белый дом “сдержанно” отреагировали на планы России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 марта агентством Reuters

2023-03-26T16:43

2023-03-26T16:43

2023-03-26T16:43

новости

спецоперация

белоруссия

пентагон

белый дом

reuters

владимир путин

ядерное оружие

обедненный уран

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Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обеднённым ураном.Как отмечает агентство, Белый дом высказал такое же мнение.Reuters напоминает, что планируемая мера приведёт к первой с середины 1990-х годов ситуации нахождения российского ядерного оружия за пределами страны.

https://ukraina.ru/20230322/1044646248.html

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2023

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новости, спецоперация, белоруссия, пентагон, белый дом, reuters, владимир путин, ядерное оружие, обедненный уран