Киссинджер: Вторая холодная война будет опаснее первой
Вторая холодная война будет более опасной, чем первая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью, опубликованном 25 марта в испанской газете El Mundo
Бывший госсекретарь, которому в этом году должно исполниться 100 лет, отметил, что новая холодная война может начаться между Китаем и США. Киссинджер считает, что, в отличие от первой холодной войны, в нынешней обе стороны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами. По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит надеяться на “вестернизацию" КНР .
Я не верю, что мировое господство — это китайская концепция, но может случиться так, что они станут такими же могущественными [как США]. А нам этого не надо
Когда ему задали вопрос о том, будет ли вторая холодная война более опасной, чем первая, Киссинджер ответил утвердительно. Он добавил, что общей обязанностью Вашингтона и Пекина является предотвращение столкновения с катастрофическими последствиями.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться на правильный путь соблюдения трёх совместных китайско-американских коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений".