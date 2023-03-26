Киссинджер: Вторая холодная война будет опаснее первой - 26.03.2023 Украина.ру
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Киссинджер: Вторая холодная война будет опаснее первой
Киссинджер: Вторая холодная война будет опаснее первой - 26.03.2023 Украина.ру
Киссинджер: Вторая холодная война будет опаснее первой
Вторая холодная война будет более опасной, чем первая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью, опубликованном 25 марта в испанской газете El Mundo
2023-03-26T16:10
2023-03-26T16:10
новости
испания
сми
генри киссинджер
холодная война
кнр (китай)
ван и
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Бывший госсекретарь, которому в этом году должно исполниться 100 лет, отметил, что новая холодная война может начаться между Китаем и США. Киссинджер считает, что, в отличие от первой холодной войны, в нынешней обе стороны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами. По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит надеяться на “вестернизацию" КНР .Когда ему задали вопрос о том, будет ли вторая холодная война более опасной, чем первая, Киссинджер ответил утвердительно. Он добавил, что общей обязанностью Вашингтона и Пекина является предотвращение столкновения с катастрофическими последствиями.Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться на правильный путь соблюдения трёх совместных китайско-американских коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений".
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новости, испания, сми, генри киссинджер, холодная война, кнр (китай), ван и
Новости, Испания, СМИ, Генри Киссинджер, холодная война, КНР (Китай), Ван И

Киссинджер: Вторая холодная война будет опаснее первой

16:10 26.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Г.Киссинджером
В.Путин встретился с Г.Киссинджером - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Вторая холодная война будет более опасной, чем первая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью, опубликованном 25 марта в испанской газете El Mundo
Бывший госсекретарь, которому в этом году должно исполниться 100 лет, отметил, что новая холодная война может начаться между Китаем и США. Киссинджер считает, что, в отличие от первой холодной войны, в нынешней обе стороны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами. По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит надеяться на “вестернизацию" КНР .

Я не верю, что мировое господство — это китайская концепция, но может случиться так, что они станут такими же могущественными [как США]. А нам этого не надо

Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США
Когда ему задали вопрос о том, будет ли вторая холодная война более опасной, чем первая, Киссинджер ответил утвердительно. Он добавил, что общей обязанностью Вашингтона и Пекина является предотвращение столкновения с катастрофическими последствиями.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться на правильный путь соблюдения трёх совместных китайско-американских коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений".
Выдрин коллаж
6 июня 2022, 13:56
Не нужно иллюзий. Зачем на самом деле спорили Сорос и Киссинджер – враги РоссииУдивляет меня мировая повестка. Самым цитируемым событием прошедших недель стал давосский баттл двух мастодонтов уходящей политической эпохи: Сороса и Киссинджера
 
НовостиИспанияСМИГенри Киссинджерхолодная войнаКНР (Китай)Ван И
 
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