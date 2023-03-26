https://ukraina.ru/20230326/1044732240.html
Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович
Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович - 26.03.2023 Украина.ру
Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о начале падения США и утрате ими позиций единственного мирового лидера, а также о последствиях визита лидера КНР В Москву и о ходе выборов в Казахстане:
2023-03-26T15:47
2023-03-26T15:47
2023-03-26T15:47
никита мендкович
видео
ирак
кнр (китай)
си цзиньпин
казахстан
сша
выборы
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00:33 - О войне в Ираке и об утрате США позиций единственного мирового лидера; 01:39 - Пытаются ли Штаты взять реванш на Украине? 03:27 - Представляет ли беспилотник США на глубине Чёрного моря стратегический интерес? 04:26 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву: можно ли говорить о создании военно-политического союза или же это нечто другое? 06:11 - О пути партнёрства между Россией и Китаем и о роли США; 07:48 - Станет ли визит Си Цзиньпина в Москву катализатором для тайваньского кризиса со стороны США? 09:00 - Движется ли Россия к созданию военного блока с Китаем? 10:07 - О плане Китая по разрешению конфликта на Украине и об опасениях США; 10:55 - Выборы в Казахстане: как изменилась позиция партии власти? 13:03 - Почему так раскручивается тема фальсификации на выборах и кто это делает?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
никита мендкович, видео, ирак, кнр (китай), си цзиньпин, казахстан, сша, выборы
Никита Мендкович, Видео, Ирак, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Казахстан, США, выборы
Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о начале падения США и утрате ими позиций единственного мирового лидера, а также о последствиях визита лидера КНР В Москву и о ходе выборов в Казахстане:
00:33 - О войне в Ираке и об утрате США позиций единственного мирового лидера;
01:39 - Пытаются ли Штаты взять реванш на Украине?
03:27 - Представляет ли беспилотник США на глубине Чёрного моря стратегический интерес?
04:26 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву: можно ли говорить о создании военно-политического союза или же это нечто другое?
06:11 - О пути партнёрства между Россией и Китаем и о роли США;
07:48 - Станет ли визит Си Цзиньпина в Москву катализатором для тайваньского кризиса со стороны США?
09:00 - Движется ли Россия к созданию военного блока с Китаем?
10:07 - О плане Китая по разрешению конфликта на Украине и об опасениях США;
10:55 - Выборы в Казахстане: как изменилась позиция партии власти?
13:03 - Почему так раскручивается тема фальсификации на выборах и кто это делает?