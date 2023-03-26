https://ukraina.ru/20230326/1044732240.html

Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович

Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович - 26.03.2023 Украина.ру

Как прекратить конфликт на Украине всего за сутки и что творится в Казахстане - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о начале падения США и утрате ими позиций единственного мирового лидера, а также о последствиях визита лидера КНР В Москву и о ходе выборов в Казахстане:

2023-03-26T15:47

2023-03-26T15:47

2023-03-26T15:47

никита мендкович

видео

ирак

кнр (китай)

си цзиньпин

казахстан

сша

выборы

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00:33 - О войне в Ираке и об утрате США позиций единственного мирового лидера; 01:39 - Пытаются ли Штаты взять реванш на Украине? 03:27 - Представляет ли беспилотник США на глубине Чёрного моря стратегический интерес? 04:26 - Итоги визита Си Цзиньпина в Москву: можно ли говорить о создании военно-политического союза или же это нечто другое? 06:11 - О пути партнёрства между Россией и Китаем и о роли США; 07:48 - Станет ли визит Си Цзиньпина в Москву катализатором для тайваньского кризиса со стороны США? 09:00 - Движется ли Россия к созданию военного блока с Китаем? 10:07 - О плане Китая по разрешению конфликта на Украине и об опасениях США; 10:55 - Выборы в Казахстане: как изменилась позиция партии власти? 13:03 - Почему так раскручивается тема фальсификации на выборах и кто это делает?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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никита мендкович, видео, ирак, кнр (китай), си цзиньпин, казахстан, сша, выборы