https://ukraina.ru/20230326/1044731676.html

Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО

Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО - 26.03.2023 Украина.ру

Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО

Одним из условий завершения спецоперации на Украине должно быть изменение статуса города Одесса. Об этом заявил 25 марта РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов

2023-03-26T14:18

2023-03-26T14:18

2023-03-26T14:18

новости

спецоперация

одесса

владимир константинов

сми

киевский режим

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По мнению Константинова, любой мир, заключенный без полного уничтожения нынешнего “украинского фашистского, антироссийского государства” будет лишь временным явлением, поэтому при заключении мирного соглашения важно чётко обозначить его условия, не оставив возможностей поиска лазеек для его несоблюдения и нарушения.Он добавил, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после её убедительной военной победы.

https://ukraina.ru/20230321/1044594206.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, одесса, владимир константинов, сми, киевский режим