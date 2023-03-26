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Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО
Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО - 26.03.2023 Украина.ру
Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО
Одним из условий завершения спецоперации на Украине должно быть изменение статуса города Одесса. Об этом заявил 25 марта РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов
2023-03-26T14:18
2023-03-26T14:18
2023-03-26T14:18
новости
спецоперация
одесса
владимир константинов
сми
киевский режим
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По мнению Константинова, любой мир, заключенный без полного уничтожения нынешнего “украинского фашистского, антироссийского государства” будет лишь временным явлением, поэтому при заключении мирного соглашения важно чётко обозначить его условия, не оставив возможностей поиска лазеек для его несоблюдения и нарушения.Он добавил, что подписание мирного договора возможно только на условиях России и после её убедительной военной победы.
https://ukraina.ru/20230321/1044594206.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, одесса, владимир константинов, сми, киевский режим
Новости, Спецоперация, Одесса, Владимир Константинов, СМИ, киевский режим
Не только освобождение Донбасса: В Крыму назвали условие завершения СВО
Одним из условий завершения спецоперации на Украине должно быть изменение статуса города Одесса. Об этом заявил 25 марта РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов