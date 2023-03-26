Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса - 26.03.2023 Украина.ру
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Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса
Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса - 26.03.2023 Украина.ру
Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса
Китай и Россия по итогам прошлого года стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости, ссылаясь на свои расчёты, сделанные на основе данных статистических служб двух стран
2023-03-26T12:42
2023-03-26T12:42
новости
экономика
кнр (китай)
профицит
саудовская аравия
канада
нигерия
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Согласно информации агентства, торговый профицит Китая вырос за прошлый год на 30 процентов, достигнув максимальных за всю историю наблюдений 877,6 миллиарда долларов. Россия за год увеличила профицит в 1,7 раза — до рекордных 333,4 миллиарда долларов.Саудовская Аравия, которая получила максимальное с 2012 года положительное сальдо торгового баланса в 221,3 миллиарда долларов, заняла третье место, сообщают РИА Новости.В то же время, абсолютным лидером по росту торгового профицита стала Канада, где этот показатель подскочил с с 3,65 миллиарда до 17,45 миллиарда долларов, то есть почти в 5 раз. А единственной страной, которая в прошлом году смогла перейти от торгового дефицита к профициту, стала Нигерия.Исследование было проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены экономики стран, по состоянию на середину марта раскрывшие данные за январь-декабрь 2022 года и получившие положительное сальдо торгового баланса.
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новости, экономика, кнр (китай), профицит, саудовская аравия, канада, нигерия
Новости, экономика, КНР (Китай), профицит, Саудовская Аравия, Канада, Нигерия

Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса

12:42 26.03.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуРубль доллар юань коллаж
Рубль доллар юань коллаж - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Китай и Россия по итогам прошлого года стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости, ссылаясь на свои расчёты, сделанные на основе данных статистических служб двух стран
Согласно информации агентства, торговый профицит Китая вырос за прошлый год на 30 процентов, достигнув максимальных за всю историю наблюдений 877,6 миллиарда долларов. Россия за год увеличила профицит в 1,7 раза — до рекордных 333,4 миллиарда долларов.
Саудовская Аравия, которая получила максимальное с 2012 года положительное сальдо торгового баланса в 221,3 миллиарда долларов, заняла третье место, сообщают РИА Новости.
В то же время, абсолютным лидером по росту торгового профицита стала Канада, где этот показатель подскочил с с 3,65 миллиарда до 17,45 миллиарда долларов, то есть почти в 5 раз. А единственной страной, которая в прошлом году смогла перейти от торгового дефицита к профициту, стала Нигерия.
Исследование было проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены экономики стран, по состоянию на середину марта раскрывшие данные за январь-декабрь 2022 года и получившие положительное сальдо торгового баланса.
14 февраля, 07:53
"Врачи недоумевают": во Франции высмеяли бесцельные попытки Запада "утопить" экономику РоссииРоссийская экономика выстояла под беспрецедентными западными санкциями, продемонстрировав такой запас прочности, на который никак не рассчитывали "по ту сторону". Такое мнение 13 февраля озвучил французский журналист Жан-Мишель Беза в статье для Le Monde
 
НовостиэкономикаКНР (Китай)профицитСаудовская АравияКанадаНигерия
 
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