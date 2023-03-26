Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса - 26.03.2023 Украина.ру
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Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса
Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса - 26.03.2023 Украина.ру
Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса
НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24
2023-03-26T12:16
2023-03-26T12:16
новости
нато
владимир путин
сми
новая зеландия
австралия
южная корея
ссср
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Он напомнил, что в прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, в которой прямо отмечено, что военный блок собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Военный блок НАТО (Организация Североатлантического договора) был основан 4 апреля 1949 года в США якобы с целью защиты стран Европы от возможной угрозы советской экспансии. Однако после распада СССР он не только не был распущен, но и стал активно расширяться, включая в свой состав всё новые государства Восточной Европы.
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новости, нато, владимир путин, сми, новая зеландия, австралия, южная корея, ссср
Новости, НАТО, Владимир Путин, СМИ, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, СССР

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса

12:16 26.03.2023
 
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НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24
Он напомнил, что в прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, в которой прямо отмечено, что военный блок собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

И прямо они перечисляются, эти страны. Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее.... И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?

Международная парламентская конференция Россия-Африка
Владимир Путин
Президент РФ
Военный блок НАТО (Организация Североатлантического договора) был основан 4 апреля 1949 года в США якобы с целью защиты стран Европы от возможной угрозы советской экспансии. Однако после распада СССР он не только не был распущен, но и стал активно расширяться, включая в свой состав всё новые государства Восточной Европы.
24 марта, 16:54
Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter
 
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