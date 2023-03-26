Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса
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НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24
Он напомнил, что в прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, в которой прямо отмечено, что военный блок собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
И прямо они перечисляются, эти страны. Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее.... И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?
Военный блок НАТО (Организация Североатлантического договора) был основан 4 апреля 1949 года в США якобы с целью защиты стран Европы от возможной угрозы советской экспансии. Однако после распада СССР он не только не был распущен, но и стал активно расширяться, включая в свой состав всё новые государства Восточной Европы.
24 марта, 16:54Посол США в Сербии Хилл предложил сербам забыть о бомбардировках НАТО ради "лучшего будущего"В Вашингтоне надуются, что сербы перестанут "обизжаться" на НАТО за бомбардировки Югославии и заражение страны радиоактивными отходами. Об этом 24 марта, в годовщину бомбардировок Сербии альянсом, заявил посол США Кристофер Хилл. Соответствующий пост он разместил в своем Тwitter