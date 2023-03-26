https://ukraina.ru/20230326/1044728796.html

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса - 26.03.2023 Украина.ру

Путин прокомментировал заявления НАТО о глобальном характере альянса

НАТО в прошлом году согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 марта в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале Россия 24

2023-03-26T12:16

2023-03-26T12:16

2023-03-26T12:16

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Он напомнил, что в прошлом году НАТО согласовала новую стратегическую концепцию развития блока, в которой прямо отмечено, что военный блок собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.Военный блок НАТО (Организация Североатлантического договора) был основан 4 апреля 1949 года в США якобы с целью защиты стран Европы от возможной угрозы советской экспансии. Однако после распада СССР он не только не был распущен, но и стал активно расширяться, включая в свой состав всё новые государства Восточной Европы.

https://ukraina.ru/20230324/1044713903.html

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новости, нато, владимир путин, сми, новая зеландия, австралия, южная корея, ссср